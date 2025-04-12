Только для обезболивания в стоматологии.

Лекарственное средство предназначено для взрослых и детей в возрасте старше 4 лет, учитывая невозможность применения этого вида анестезии детям в возрасте младше 4 лет.

Рекомендации по дозировке

Для обеспечения эффективной анестезии следует использовать необходимый минимум раствора. Взрослым пациентам обычно достаточно дозы 1–4 мл. Детям в возрасте старше 4 лет с массой тела 20–30 кг достаточно дозы 0,25–1 мл; для детей с массой тела 30–45 кг — 0,5–2 мл. Количество вводимого препарата, следует определять в зависимости от возраста и массы тела ребенка и продолжительности операции. Средняя доза составляет 0,75 мг мепивакаина /кг массы тела (0,025 мл раствора препарата/кг массы тела).

У пациентов пожилого возраста возможно повышение уровня мепивакаина в плазме крови из-за ослабленного процесс метаболизма и низкий объем распространение. Риск накопления мепивакаина особенно повышается при повторных инъекциях (например дополнительная инъекция). Похожий эффект может возникнуть при общем ослабленном состоянии пациента, а также при тяжелом нарушении функции печени и почек. В этих случаях рекомендуется уменьшить дозировку (ввести минимальное количество раствора для достаточного обезболивания).

Дозировку мепивакаина для пациентов с определенными заболеваниями (стенокардия, артериосклероз) также необходимо снижать.

Максимальная рекомендованная доза

Взрослые

Максимальная доза мепивакаина для здоровых взрослых составляет 4 мг мепивакаина/кг массы тела, что соответствует 0,133 мл препарата на 1 кг массы тела. Это означает, что пациенту с массой тела 70 кг допустимо вводить 300 мг мепивакаин, что составляет 10 мл препарата.

Дети в возрасте старше 4 лет

Количество вводимого препарата, следует определять в зависимости от возраста и массы тела ребенка и продолжительности операции. Не превышать эквивалент 3 мг мепивакаина/кг массы тела (0,1 мл препарата на 1 кг массы тела).

Метод введения

Для введения препарата следует использовать специальные картриджные шприцы многоразового использования. Перед применением препарат следует оценить визуально на присутствие отдельных частичек, обесцвечивание и повреждения контейнера. Картридж не следует использовать в случае появления таких признаков и дефектов.

Непосредственно перед использованием картриджа резиновую пробку, обжатую алюминиевым колпачком, которая прокалывается инъекционной иглой, необходимо продезинфицировать спиртом.

Ни в коем случае нельзя погружать картриджи в любые растворы.

Раствор для инъекций нельзя смешивать с любым другим препаратом в одном шприце.

Чтобы избежать внутрисосудистых инъекций, всегда следует тщательно проводить тест на аспирацию минимум в двух плоскостях (ротация иглы — 180 º), хотя негативный результат аспирации не исключает непреднамеренной и незамеченной внутрисосудистой инъекции.

Скорость введения препарата не должна превышать 0,5 мл за 15 секунд, то есть 1 картридж в минуту.

Обычно системных реакций как результата случайной внутрисосудистой инъекции можно избежать в большинстве случаев благодаря надлежащей технике инъекции после аспирации — медленная инъекция 0,1–0,2 мл и медленное введение остатка — не ранее чем через 20–30 секунд.

Картриджи с остатком раствора после окончания стоматологического вмешательства необходимо уничтожить. Нельзя использовать картриджи с остатком раствора для других пациентов.