МЕПИВАКАИН (MEPIVACAINUM) Действующее вещество
местный анестетик средней продолжительности действия группы амидов. Вызывает обратимую блокаду нервной проводимости за счет уменьшения проницаемости мембран нейронов для ионов натрия. По сравнению с лидокаином, мепивакаин вызывает менее выраженную вазодилатацию и имеет более быстрое начало и большую продолжительность действия.
Системная абсорбция мепивакаина зависит от дозы, концентрации, способа применения, степени васкуляризации ткани, степени вазодилатации. При анестезии зубов верхней и нижней челюсти эффект развивается через 0,5–2 и 1–4 мин соответственно. Анестезия пульпы зуба сохраняется в течение 10–17 мин, анестезия мягких тканей у взрослых сохраняется 60–100 мин. При перидуральном введении эффект мепивакаина развивается через 7—15 мин, продолжительность действия — 115–150 мин.
Распределяется во всех тканях, Cmax создаются в хорошо перфузируемых органах, включая печень, легкие, сердце и мозг. Mепивакаин подвергается быстрому метаболизму в печени и инактивации путем гидроксилирования и N-деметилирования. Известны 3 неактивных метаболита: два фенольных производных, которые экскретируются в виде глюкуроновых конъюгатов, и 2΄,6΄-пипколокилид. Приблизительно 50% мепивакаина экскретируется с желчью в виде метаболитов и подвергается энтерогепатической рециркуляции с последующим выведением через почки. Только 5–10% экскретируется с мочой в неизмененном виде. Некоторое количество препарата метаболизируется в легких. Метаболизм мепивакаина у новорожденных ограничен, препарат экскретируется у них в неизмененном виде. T½ — 1,9–3,2 ч у взрослых и 8,7–9 ч у новорожденных. Проникает через плаценту посредством пассивной диффузии.
инфильтрационная и транстрахеальная анестезия, периферическая, симпатическая, регионарная (метод Бирса) и эпидуральная нервная блокада при хирургических и стоматологических вмешательствах. Не рекомендуется для субарахноидального введения.
инфильтрационная анестезия: взрослым до 40 мл 1% р-ра (400 мг) или 80 мл 0,5% р-ра (400 мг) дробно в течение 90 мин.
Для блокады шейных нервов, плечевого сплетения, межреберных нервов: взрослым — 5–40 мл 1% р-ра (50–400 мг) или 5–20 мл 2% р-ра (100–400 мг).
Парацервикальная блокада: взрослым до 10 мл 1% р-ра на каждую сторону. Вводят медленно, с промежутком в 5 мин между инъекцией с другой стороны.
Блокада периферических нервов: взрослым 1–5 мл 1–2% р-ра (10–100 мг) или 1,8 мл 3% р-ра (54 мг).
Инфильтрационная анестезия в стоматологии: взрослым — 1,8 мл 3% р-ра (54 мг). Инфильтрацию выполняют медленно, с частой аспирацией. У взрослых 9 мл (270 мг) 3% р-ра обычно достаточно для проведения анестезии всей ротовой полости. Общая доза не должна превышать 400 мг.
Детям: 1,8 мл 3% р-ра (54 мг). Инфильтрацию выполняют медленно, с частой аспирацией. Максимальная доза не должна превышать 9 мл (270 мг) 3% р-ра.
Эпидуральная или каудальная анестезия: взрослым — 15–30 мл 1% р-ра (150–300 мг), 10–25 мл 1,5% р-ра (150–375 мг) или 10–20 мл 2% р-ра (200–400 мг).
Максимальные дозы: взрослым — 400 мг как однократная доза при регионарном введении; максимальная суточная доза — 1000 мг.
Детям: 5–6 мг/кг. Для детей в возрасте до 3 лет или с массой тела <13,6 кг применяют р-ры мепивакаина в концентрациях до 2%.
повышенная чувствительность к амидным местным анестетикам, коагулопатии, одновременное применение антикоагулянтов, тромбоцитопения, инфекции, сепсис, шок. Относительными противопоказаниями являются AV-блокада, увеличение продолжительности интервала Q–T, тяжелые заболевания сердца и печени, эклампсия, дегидратация, артериальная гипотензия, тяжелая псевдопаралитическая миастения, период беременности и кормления грудью.
тошнота, рвота, артериальная гипотензия, головокружение, головная боль, возбуждение, синусовая брадикардия, фибрилляция предсердий, удлинение P–R и Q–T, AV-блокада, остановка сердца, угнетение дыхания, угнетение сокращений матки, ацидоз и брадикардия у плода, реакции в месте инъекции, анафилактические реакции, кожный зуд, сыпь, крапивница, тремор, судорожные припадки, недержание мочи.
запрещается в/в, в/а, интратекальное введение мепивакаина.
местные анестетики (особенно при назначении в высоких дозах) могут оказывать антагонистическое действие по отношению к ингибиторам холинэстеразы на нервно-мышечную передачу.
Применение местных анестетиков с ганглиоблокаторами может повышать риск развития артериальной гипотензии и брадикардии.
У пациентов, принимающих ингибиторы МАО одновременно с местными анестетиками, отмечают повышенный риск развития артериальной гипотензии.
Местные анестетики могут оказывать аддитивный гипотензивный эффект у пациентов, принимающих антигипертензивные препараты и органические нитраты.