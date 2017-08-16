Не следует превышать дозу, частоту и длительность приема препарата. Не рекомендуется применять препарат чаще 4 раз в сутки и более 7 дней подряд.

Если симптомы не исчезают в течение 7 суток или раздражения, боль, покраснение не исчезают или осложняются, или появляются отек, сыпь, лихорадка, следует немедленно обратиться к врачу.

Существуют сообщения, что назначение продуктов, содержащих бензокаин, может вызвать метгемоглобинемию. Такие симптомы как цианоз кожи, губ и ногтевых ложе, головная боль, головокружение, одышка (затрудненное дыхание), слабость, тахикардия, которые могут наблюдаться во время лечения, могут указывать на метгемоглобинемию, потенциально угрожающую жизни и нуждающуюся в неотложном медицинском вмешательстве.