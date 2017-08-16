Дентол (Dentol) (10966) - инструкция по применению ATC-классификация
Дентол инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: бензокаин (benzocaine);
Дентол 7,5%, 1 г геля содержит 75 мг бензокаина;
вспомогательные вещества: глицерин, полиэтиленгликоль 75, полиэтиленгликоль 8, сахарин натрия, кислота сорбиновая, вода очищенная, краситель красный FD&C № 40 лаковый (Е 129), ароматизатор вишневый (пропиленгликоль, вода очищенная, краситель красный №2 лаковый, натрия бензоат (Е211), этанол, ароматизатор искусственный);
Дентол 10%, 1 г геля содержит 100 мг бензокаина;
вспомогательные вещества: глицерин, полиэтиленгликоль 75, полиэтиленгликоль 8, сахарин натрия, кислота сорбиновая, вода очищенная, ароматизатор вишневый (пропиленгликоль, вода очищенная, краситель красный №2 лаковый, натрия бензоат (Е 211), этанол, ароматизатор искусственный).
Лекарственная форма
Гель для десен.
Основные физико-химические свойства: гель бледно-розового цвета с легким фруктовым ароматом, однородной консистенции.
Фармакотерапевтическая группа
Средства местной анестезии.
Код ATС N01B A05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бензокаин — местный анестетик, снижающий проницаемость мембран для ионов натрия и блокирующий проводимость нервных импульсов.
Фармакокинетика.
Бензокаин слабо адсорбируется, действие начинается через 1 мин после применения и длится 15–20 минут. Адсорбированный препарат быстро гидролизуется холинэстеразами крови и печени, выводится почками.
Показания
Дентол 7,5%:
- для быстрого устранения боли у детей в возрасте от 4 месяцев и старше при прорезывании зубов;
- как временное быстрое вспомогательное средство при зубной боли у детей младшего и старшего возраста;
- для обезболивания при лечении зубов, незначительных повреждениях слизистой рта, афтозном стоматите.
Дентол 10%:
- для быстрого устранения зубной боли у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет;
- как временное быстрое вспомогательное средство, до консультации с врачом, при болезненности в деснах, при лечении и протезировании зубов, при незначительных повреждениях слизистой оболочки полости рта;
- как анестезирующее средство при осуществлении стоматологической помощи.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к бензокаину, другим местным анестетикам; локальная инфекция и множественные повреждения слизистой полости рта.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ингибиторы холинэстеразы могут подавлять метаболизм бензокаина, повышая риск системной токсичности. Бензокаин может ингибировать антибактериальную активность сульфаниламидов.
Особенности применения
Не следует превышать дозу, частоту и длительность приема препарата. Не рекомендуется применять препарат чаще 4 раз в сутки и более 7 дней подряд.
Если симптомы не исчезают в течение 7 суток или раздражения, боль, покраснение не исчезают или осложняются, или появляются отек, сыпь, лихорадка, следует немедленно обратиться к врачу.
Существуют сообщения, что назначение продуктов, содержащих бензокаин, может вызвать метгемоглобинемию. Такие симптомы как цианоз кожи, губ и ногтевых ложе, головная боль, головокружение, одышка (затрудненное дыхание), слабость, тахикардия, которые могут наблюдаться во время лечения, могут указывать на метгемоглобинемию, потенциально угрожающую жизни и нуждающуюся в неотложном медицинском вмешательстве.
Способ применения и дозы
Вымыть руки, открыть крышечку, срезать кончик тубы и нанести небольшое количество геля на десну, где прорезаются зубы. При зубной боли нанести гель вокруг больного зуба и его полость. Процедуру можно повторить 3–4 раза в день.
Препарат не следует применять более 7 дней подряд.
Дети
Не применять препарат детям в возрасте младше 4 месяцев.
Рекомендуется применять препарат для лечения детей в возрасте младше 2-х лет под наблюдением врача или медицинского работника.
Побочные реакции
Возникновение побочных действий возможно из-за превышения рекомендуемых доз, повышения скорости абсорбции, гиперчувствительности в т.ч. аллергический контактный дерматит (сыпь на коже, покраснение, зуд или крапивница); ангионевротический отек (отек кожи или слизистой рта и горла); чувство жжения, лихорадка. При появлении указанных симптомов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
При применении бензокаина очень редко возможна метгемоглобинемия (цианоз кожи, губ и ногтевых ложе, головная боль, головокружение, одышка, слабость, тахикардия).
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.
Упаковка
По 15 г в тубе, 1 туба в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue, 100, Монреаль, Quebec H4P 2T4, Канада.