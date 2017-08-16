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Дентол (Dentol) (10966) - инструкция по применению ATC-классификация

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Дентол (Dentol)
Цена в городе Киев
от 171,33 грн
Без рецепта
1 шт, 75 мг/г от 171,33 грн
В наличии в 820 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гель для десен
Дозировка
75 мг/г
Вес
15 г
ATC-група
N01B A05 Бензокаин
Регистрационное удостоверение
UA/6287/01/02 от 16.08.2017
Международное название
BENZOCAINUM (БЕНЗОКАИН)

Дентол инструкция по применению

Состав

действующее вещество: бензокаин (benzocaine);

Дентол 7,5%, 1 г геля содержит 75 мг бензокаина;

вспомогательные вещества: глицерин, полиэтиленгликоль 75, полиэтиленгликоль 8, сахарин натрия, кислота сорбиновая, вода очищенная, краситель красный FD&C № 40 лаковый (Е 129), ароматизатор вишневый (пропиленгликоль, вода очищенная, краситель красный №2 лаковый, натрия бензоат (Е211), этанол, ароматизатор искусственный);

Дентол 10%, 1 г геля содержит 100 мг бензокаина;

вспомогательные вещества: глицерин, полиэтиленгликоль 75, полиэтиленгликоль 8, сахарин натрия, кислота сорбиновая, вода очищенная, ароматизатор вишневый (пропиленгликоль, вода очищенная, краситель красный №2 лаковый, натрия бензоат (Е 211), этанол, ароматизатор искусственный).

Лекарственная форма

Гель для десен.

Основные физико-химические свойства: гель бледно-розового цвета с легким фруктовым ароматом, однородной консистенции.

Фармакотерапевтическая группа

Средства местной анестезии.

Код ATС N01B A05.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Бензокаин — местный анестетик, снижающий проницаемость мембран для ионов натрия и блокирующий проводимость нервных импульсов.

Фармакокинетика.

Бензокаин слабо адсорбируется, действие начинается через 1 мин после применения и длится 15–20 минут. Адсорбированный препарат быстро гидролизуется холинэстеразами крови и печени, выводится почками.

Показания

Дентол 7,5%:

  • для быстрого устранения боли у детей в возрасте от 4 месяцев и старше при прорезывании зубов;
  • как временное быстрое вспомогательное средство при зубной боли у детей младшего и старшего возраста;
  • для обезболивания при лечении зубов, незначительных повреждениях слизистой рта, афтозном стоматите.

Дентол 10%:

  • для быстрого устранения зубной боли у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет;
  • как временное быстрое вспомогательное средство, до консультации с врачом, при болезненности в деснах, при лечении и протезировании зубов, при незначительных повреждениях слизистой оболочки полости рта;
  • как анестезирующее средство при осуществлении стоматологической помощи.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к бензокаину, другим местным анестетикам; локальная инфекция и множественные повреждения слизистой полости рта.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Ингибиторы холинэстеразы могут подавлять метаболизм бензокаина, повышая риск системной токсичности. Бензокаин может ингибировать антибактериальную активность сульфаниламидов.

Особенности применения

Не следует превышать дозу, частоту и длительность приема препарата. Не рекомендуется применять препарат чаще 4 раз в сутки и более 7 дней подряд.

Если симптомы не исчезают в течение 7 суток или раздражения, боль, покраснение не исчезают или осложняются, или появляются отек, сыпь, лихорадка, следует немедленно обратиться к врачу.

Существуют сообщения, что назначение продуктов, содержащих бензокаин, может вызвать метгемоглобинемию. Такие симптомы как цианоз кожи, губ и ногтевых ложе, головная боль, головокружение, одышка (затрудненное дыхание), слабость, тахикардия, которые могут наблюдаться во время лечения, могут указывать на метгемоглобинемию, потенциально угрожающую жизни и нуждающуюся в неотложном медицинском вмешательстве.

Способ применения и дозы

Вымыть руки, открыть крышечку, срезать кончик тубы и нанести небольшое количество геля на десну, где прорезаются зубы. При зубной боли нанести гель вокруг больного зуба и его полость. Процедуру можно повторить 3–4 раза в день.

Препарат не следует применять более 7 дней подряд.

Дети

Не применять препарат детям в возрасте младше 4 месяцев.

Рекомендуется применять препарат для лечения детей в возрасте младше 2-х лет под наблюдением врача или медицинского работника.

Побочные реакции

Возникновение побочных действий возможно из-за превышения рекомендуемых доз, повышения скорости абсорбции, гиперчувствительности в т.ч. аллергический контактный дерматит (сыпь на коже, покраснение, зуд или крапивница); ангионевротический отек (отек кожи или слизистой рта и горла); чувство жжения, лихорадка. При появлении указанных симптомов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

При применении бензокаина очень редко возможна метгемоглобинемия (цианоз кожи, губ и ногтевых ложе, головная боль, головокружение, одышка, слабость, тахикардия).

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 15 г в тубе, 1 туба в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фармасайнс Инк./Pharmascience Inc.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue, 100, Монреаль, Quebec H4P 2T4, Канада.

Дентол 7,5%
Дентол 7,5% гель для десен 75 мг/г туба 15 г, №1
от 171,33 грн
В наличии в 820 аптеках
Цены в аптеках
Дентол 7,5%
Дентол 7,5% гель для десен 75 мг/г туба 15 г, №1
от 171,33 грн
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