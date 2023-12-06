БЕНЗОКАИН (BENZOCAINUM) Действующее вещество
USPDDN, RTECS: этил p-аминобензоат.
RTECS: 4-аминобензойной кислоты этиловый эфир; или этил-4-аминобензоат.
NLM: 4-(этоксикарбонил)анилин; или 4-карбэтоксианилин; или этил парааминобензойный; или амбен этиловый эфир; или этил p-аминофенилкарбоксилат.
местноанестезирующее средство, эфир аминобензойной кислоты. В стоматологии применяют в качестве симптоматического средства, облегчающего прорезывание зубов у детей.
для уменьшения болевых ощущений при прорезывании молочных и коренных зубов у детей.
Наружный и внутренний геморрой, трещины, эрозия и микротравмы в области ануса, перианальный зуд с выраженным болевым синдромом. В качестве анестетика после проктологических хирургических вмешательств.
бензокаин в форме геля различной концентрации наносят на десна и слегка втирают; процедуру повторяют до 3 раз в сутки.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет препарат применять после проведения гигиенических процедур. Снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазывания аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в сутки, особенно вечером, утром или после каждого опорожнения кишечника. Вводить по 1 суппозиторию в задний проход утром, после каждого опорожнения кишечника и перед сном. Суточная доза — не более 4 суппозиториев в сутки. Регулярное применение препарата позволяет обеспечить стойкий терапевтический эффект, облегчает симптомы геморроя. Продолжительность лечения обычно составляет 1 нед.
повышенная чувствительность к бензокаину.
аллергические реакции.
не выявлены.