БЕНЗОКАИН (BENZOCAINUM)

бензокаин в форме геля различной концентрации наносят на десна и слегка втирают; процедуру повторяют до 3 раз в сутки.

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет препарат применять после проведения гигиенических процедур. Снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазывания аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в сутки, особенно вечером, утром или после каждого опорожнения кишечника. Вводить по 1 суппозиторию в задний проход утром, после каждого опорожнения кишечника и перед сном. Суточная доза — не более 4 суппозиториев в сутки. Регулярное применение препарата позволяет обеспечить стойкий терапевтический эффект, облегчает симптомы геморроя. Продолжительность лечения обычно составляет 1 нед.