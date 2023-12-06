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Активные вещества — “Б”БЕНЗОКАИН (BENZOCAINUM)

БЕНЗОКАИН (BENZOCAINUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Релиф® Адванс суппозитории ректальные, № 12; Байер
Релиф® Адванс Суппозитории ректальные, № 12 Байер
В 1214 аптеках
от 365,69 грн
Цены в аптеках
Релиф® Адванс мазь ректальная, 200 мг/г, туба, 28.4 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1; Байер
Релиф® Адванс Мазь ректальная, 200 мг/г, туба, 28.4 г, с аппликатором, с аппликатором, № 1 Байер
В 1039 аптеках
от 332,22 грн
Цены в аптеках
Дентол 7,5% гель для десен, 75 мг/г, туба, 15 г, № 1; Pharmascience
Дентол 7,5% Гель для десен, 75 мг/г, туба, 15 г, № 1 Pharmascience
В 820 аптеках
от 171,33 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: гель для десен, мазь ректальная, суппозитории ректальные.
БЕНЗОКАИН (BENZOCAINUM)
CAS №: 94-09-7 C9H11NO2
USPDDN, MESH, RTECS, TSCAINV: бензойной кислоты, 4-амино-, этиловый эфир.
USPDDN, RTECS: этил p-аминобензоат.
RTECS: 4-аминобензойной кислоты этиловый эфир; или этил-4-аминобензоат.
NLM: 4-(этоксикарбонил)анилин; или 4-карбэтоксианилин; или этил парааминобензойный; или амбен этиловый эфир; или этил p-аминофенилкарбоксилат.
Форма выпуска: гель для десен, мазь ректальная, суппозитории ректальные.

местноанестезирующее средство, эфир аминобензойной кислоты. В стоматологии применяют в качестве симптоматического средства, облегчающего прорезывание зубов у детей.

для уменьшения болевых ощущений при прорезывании молочных и коренных зубов у детей.
Наружный и внутренний геморрой, трещины, эрозия и микротравмы в области ануса, перианальный зуд с выраженным болевым синдромом. В качестве анестетика после проктологических хирургических вмешательств.

бензокаин в форме геля различной концентрации наносят на десна и слегка втирают; процедуру повторяют до 3 раз в сутки.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет препарат применять после проведения гигиенических процедур. Снять с аппликатора защитный колпачок. Прикрепить аппликатор к тюбику и выдавить небольшое количество мази для смазывания аппликатора. Мазь осторожно наносится через аппликатор на пораженные участки снаружи или внутри заднего прохода до 4 раз в сутки, особенно вечером, утром или после каждого опорожнения кишечника. Вводить по 1 суппозиторию в задний проход утром, после каждого опорожнения кишечника и перед сном. Суточная доза — не более 4 суппозиториев в сутки. Регулярное применение препарата позволяет обеспечить стойкий терапевтический эффект, облегчает симптомы геморроя. Продолжительность лечения обычно составляет 1 нед.

повышенная чувствительность к бензокаину.

аллергические реакции.

не выявлены.