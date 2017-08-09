Бетадин® раствор для наружного и местного применения (Betadine® solution for external and local application) (10911) - инструкция по применению ATC-классификация
Бетадин раствор для наружного и местного применения инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Повидон-йод является комплексом йода и полимера поливинилпирролидона, выделяющим йод в течение определенного времени после его нанесения на кожу. Элементарный йод оказывает мощное бактерицидное действие, обладает широким спектром противомикробного действия в отношении бактерий, вирусов, грибов и простейших микроорганизмов.
Механизм действия: свободный йод проявляет быстрый бактерицидный эффект, а полимер является депо для йода.
При контакте с кожей и слизистыми оболочками из полимера выделяется значительное количество йода.
При образовании комплекса с поливинилпирролидоном йод в значительной степени теряет местнораздражающее действие, присущее спиртовым растворам йода, и поэтому хорошо переносится кожей, слизистыми оболочками и пораженными поверхностями.
Йод реагирует с окислительными сульфидными (SH) и гидроксильными (ОН) группами аминокислот, входящих в состав ферментов и структурных белков микроорганизмов, инактивируя или разрушая эти белки. Большинство микроорганизмов уничтожаются при действии in vitro менее чем за 1 мин, а основное разрушительное действие происходит в первые 15–30 с. При этом йод обесцвечивается, в связи с чем изменение насыщенности коричневого цвета является индикатором его эффективности.
Активное вещество препарата Бетадин (р-р накожный, мазь, суппозитории вагинальные) обладает широким антимикробным спектром действия, а именно, действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии (бактерицидное), на вирусы (вирулицидное), на грибы (фунгицидное) и споры грибов (спорицидное), а также на некоторые простые микроорганизмы (протозойное).
Благодаря механизму действия резистентности на препарат, в том числе вторичной резистентности при длительном применении, не ожидается.
Препарат растворяется в воде и легко смывается водой.
Длительное нанесение препарата на обширные раневые поверхности или тяжелые ожоги, а также слизистые оболочки может привести к всасыванию значительного количества йода. Как правило, вследствие длительного применения препарата содержание йода в крови быстро повышается. Концентрация возвращается к исходному уровню через 7–14 сут после последнего применения препарата.
У пациентов с нормальной функцией щитовидной железы увеличение запасов йода не вызывает клинически значимых изменений тиреоидного гормонального статуса.
Фармакокинетика. Абсорбция и почечная экскреция повидона-йода зависит от его молекулярной массы, а поскольку она колеблется в пределах 35 000–50 000, то возможна задержка вещества.
Объем распределения соответствует примерно 38% массы тела, T½ после вагинального применения составляет около 2 сут. Нормальный общий уровень йода в плазме крови составляет примерно 3,8–6 мкг/дл, а уровень неорганического йода — 0,01–0,5 мкг/дл.
Выводится препарат из организма преимущественно почками с клиренсом 15–60 мл/мин в зависимости от уровня йода в плазме крови и клиренса креатинина (в норме: 100–300 мкг йода на 1 г креатинина).
Показания Бетадин раствор для наружного и местного применения
• дезинфекция рук и антисептическая обработка слизистых оболочек, например перед хирургическими операциями, гинекологическими и акушерскими процедурами, катетеризацией мочевого пузыря, биопсией, инъекциями, пункциями, взятием крови, а также как первая помощь при случайном загрязнении кожи инфицированным материалом.
• Антисептическая обработка ран и ожогов.
• Гигиеническая и хирургическая дезинфекция рук.
Применение Бетадин раствор для наружного и местного применения
Бетадин применяют для обработки рук и кожи перед хирургической операцией, катетеризацией мочевого пузыря, инъекциями, пункциями и т. п.
Р–р можно применять 2–3 раза в сутки.
Гигиеническая дезинфекция рук: 2 раза по 3 мл неразведенного р-ра — каждую дозу по 3 мл оставляют на коже на протяжении 30 с.
Хирургическая дезинфекция рук: 2 раза по 5 мл неразведенного р-ра — каждую дозу по 5 мл оставляют на коже на протяжении 5 мин.
Для дезинфекции кожи неразведенный р-р после его применения остается до высыхания.
По указанным выше показаниям р-р можно применять после разведения водопроводной водой. При хирургических операциях, а также при антисептической обработке ран и ожогов для разведения препарата следует применять изотонический р-р натрия хлорида или р-р Рингера.
Рекомендуют такие разведения:
|Показание
|Разведение
|Объем препарата/объем р-ра для разведения
|Влажный компресс
|1:5–1:10
|200–100 мл/1 л
|Местные и сидячие ванны
|1:25
|40 мл/1 л
|Предоперационная ванна
|1:100
|10 мл/1 л
|Гигиеническая ванна
|1:1000
|10 мл/10 л
|Спринцевание влагалища
Введение ВМС
Орошение промежности
Орошение в урологии
|1:25
|4 мл/100 мл
|Орошение хронических и послеоперационных ран
|1:2–1:20
|50 мл–5 мл/100 мл
|Орошение в ортопедии и травматологии
Орошение при операциях в полости рта
|1:10
|10 мл/100 мл
Р-р следует разводить непосредственно перед применением.
Противопоказания
• повышенная чувствительность к йоду либо подозрение на нее или к другим компонентам препарата.
• Пациенты с нарушениями функции щитовидной железы (узловой коллоидный зоб, эндемический зоб и тиреоидит Хашимото).
• Пациенты с гипертиреоидизмом или другими острыми нарушениями щитовидной железы.
• До и после лечения и сцинтиграфии с радиоактивным йодом у пациентов с карциномой щитовидной железы.
• Герпетиформный дерматит Дюринга.
• Почечная недостаточность.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, анафилактические реакции.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, ОПН.
Со стороны кожи и подкожных тканей: местные кожные реакции гиперчувствительности, такие как контактный дерматит с образованием псориазоподобных красных мелких буллезных образований; аллергические реакции, включая зуд, покраснение, сыпь, ангионевротический отек, эксфолиативный дерматит, сухость кожи, химический и термический ожог кожи.
Со стороны эндокринной системы: гипертиреоз (иногда с такими симптомами как тахикардия или беспокойство); гипотиреоз.
Метаболизм и нарушение питания: электролитный дисбаланс; метаболический ацидоз.
Длительное применение повидон-йода может привести к поглощению большого количества йода.
В некоторых случаях был описан йод-индуцированный гипертиреоз, возникший в результате длительного применения препарата, в основном у пациентов с существующим заболеванием щитовидной железы.
В отдельных случаях возможны генерализованные острые реакции со снижением АД и/или затрудненным дыханием (анафилактические реакции).
Исследования: изменение уровня электролитов плазме крови (гипернатриемия) и осмолярности, метаболический ацидоз.
Особые указания
применение повидон-йода может уменьшить поглощение йода щитовидной железой, повлиять на результаты некоторых обследований и процедур (сцинтиграфия щитовидной железы, определение белоксвязывающего йода, диагностические процедуры с применением радиоактивного йода), в связи с чем планирование лечения заболевания щитовидной железы препаратами йода может быть невозможным. После прекращения лечения повидон-йодом необходимо сделать перерыв не менее 1–4 нед.
Не следует применять препарат у пациентов до или после лечения рака щитовидной железы радиоактивным йодом или проведения сцинтиграфии радиоактивным йодом.
Значительные количества йода могут вызвать гипертиреоз у больных с нарушением функции щитовидной железы (например узловой коллоидный зоб, эндемический зоб). Поэтому таким пациентам ограничивают применение мази относительно времени и площади поверхности обрабатываемой кожи.
Даже после окончания лечения нужно наблюдать за возникновением ранних симптомов гипертиреоза и контролировать функцию щитовидной железы.
Окислительное действие повидон-йода может привести к ложноположительным результатам диагностических тестов (например толуидиновая и гваяковая пробы на гемоглобин и глюкозу в кале и моче).
Окислительное действие повидон-йода может вызвать коррозию металлов, тогда как пластмассовые и синтетические материалы обычно нечувствительны к повидон-йоду. В отдельных случаях может наблюдаться изменение цвета, которое обычно восстанавливается.
Повидон-йод легко удаляется из текстильных и других материалов теплой водой с мылом. Пятна, которые тяжело удаляются, следует обработать р-ром аммиака или тиосульфатом натрия.
Р-р предназначен для применения внутрь.
При предоперационной дезинфекции кожи необходимо следить, чтобы под больным не оставались остатки р-ра (из-за возможности раздражения кожи).
Поскольку невозможно исключить развитие гипертиреоза, длительное (более 14 дней) применение повидон-йода или его применение в значительных количествах на обширных поверхностях (более 10% поверхности тела) у пациентов (особенно пожилого возраста) с латентными нарушениями функции щитовидной железы допустимо только после тщательной оценки соотношения ожидаемой пользы и возможного риска. Таких пациентов следует контролировать для выявления ранних признаков гипертиреоза и надлежащего обследования функции щитовидной железы, даже после отмены препарата (на срок до 3 мес).
В случае орофарингеального применения возможно возникновение пневмонита.
Применение в период беременности и кормления грудью. Повидон-йод следует применять по назначению врача, но в самых низких дозах. Йод проникает через плацентарный барьер и может попадать в грудное молоко, поэтому может возникнуть риск гиперчувствительности плода или новорожденного к йоду. Уровень повидон-йода выше в грудном молоке, чем в сыворотке крови. Поэтому препарат может стать причиной возникновения гипертиреоза или повышенного уровня тиреоидного гормона у плода или новорожденного. Существует необходимость контроля функции щитовидной железы у детей.
Препарат противопоказано применять после 2-го месяца беременности и в период кормления грудью. На время лечения необходимо прекратить кормление грудью.
Дети. У новорожденных и детей в возрасте до 1 года повидон-йод можно применять только по строгим показаниям.
Следует избегать высоких доз йода новорожденным и детям раннего возраста, так как кожа имеет большую проницаемость, и у них чаще наблюдается повышенная чувствительность к йоду, что увеличивает риск развития гипертиреоза. У таких пациентов применять повидон-йод следует в низких дозах. В случае необходимости следует контролировать функцию щитовидной железы у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестна.
Взаимодействия
комплекс повидон-йод активен в отношении микроорганизмов при рН 2–7.
Благодаря своим окислительным свойствам повидон-йод может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов, таких как выявление скрытой крови в кале или моче, или глюкозы в моче. При применении повидон-йода поглощение йода щитовидной железой может снизиться, это может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов (например сцинтиграфия щитовидной железы, определение йода связанного с белком, на измерение радиоактивного йода) или может противодействовать с йодом, который применяют для терапии щитовидной железы. Препараты, содержащие ртуть, серебро, перекись водорода или тауролидин, могут взаимодействовать с комплексом повидон-йода, в связи с этим их совместное применение не рекомендуется. Применение повидон-йода одновременно или сразу после применения с антисептиками которые содержат октенидин, может привести к возникновению темных некрозов в местах применения препарата. Препарат может вступать в реакции с белками и ненасыщенными органическими комплексами, поэтому эффект повидон-йода может быть компенсирован повышением его дозы. Следует избегать длительного применения, особенно на больших поверхностях тела пациентам, получающим препараты лития.
Передозировка
при острой йодной интоксикации характерны следующие симптомы: – металлический привкус во рту, повышенное слюноотделение, ощущение жжения или боль во рту или горле; – раздражение и отек в глазах; – кожные реакции; – желудочно-кишечные нарушения и диарея; – нарушение функции почек и анурия; – недостаточность кровообращения; – отек гортани с вторичной асфиксией, отек легких, метаболический ацидоз, гипернатриемия. Лечение: следует провести симптоматическую и поддерживающую терапию с особым вниманием к электролитному балансу, функции почек и щитовидной железы. А также немедленное применение крахмал- и белок содержащих продуктов (например раствор крахмала в воде или в молоке). Промывание желудка с применением 5% р–ра тиосульфата натрия (или 10% р–ром тиосульфата натрия в/в) с интервалом 3 ч, как что необходимо. Также клинический контроль функции щитовидной железы, чтобы исключить или выявить симптомы появления раннего йод-индуцированного гипертиреоза.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.