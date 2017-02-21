Афлубин® капли оральные (Aflubin® oral drops) (10613) - инструкция по применению ATC-классификация
Афлубин капли оральные инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. При применении препарата с лечебной целью он уменьшает озноб и нормализует температуру тела; уменьшает воспаление верхних дыхательных путей, насморк и кашель; головную боль и слабость, уменьшает выраженность боли в мышцах и суставах; активизирует защитные силы организма; ускоряет выздоровление, предотвращает развитие осложнений.
При применении с профилактической целью препарат укрепляет общую сопротивляемость организма; повышает местный иммунитет верхних дыхательных путей; снижает вероятность заболевания гриппом и простудой.
Лекарственное средство стимулирует синтез интерферона и клеточное звено иммунитета, что позволяет применять его на разных стадиях инфекционного процесса (как для профилактики, так и для лечения). Оказывает противовоспалительное действие на слизистые и синовиальные оболочки, что приводит к снижению явлений экссудации и отека. Оказывает дезинтоксикационное и мягкое жаропонижающее действие.
Двойной механизм действия обеспечивается как посредством улучшения системного и местного иммунитета организма, так и прямым противовирусным действием препарата.
Показания Афлубин капли оральные
профилактика и лечение гриппа и простуды (ОРВИ), в комплексном лечении воспалительных и ревматических заболеваний с болью в суставах.
Применение Афлубин капли оральные
Афлубин®, капли оральные
|Афлубин® для лечения
|1–2-й день заболевания простудой или гриппом
|Взрослые и дети в возрасте от 12 лет
|10 капель
|3–8 раз в сутки.
Для быстрого улучшения состояния препарат принимать каждые 0,5–1 ч, но не более 8 раз в сутки
|Дети 5–12 лет
|5–9 капель
|Дети 2–4 лет
|2–4 капли
|3–7-й день заболевания (или до выздоровления)
|Взрослые и дети в возрасте от 12 лет
|10 капель
|3 раза в сутки
|Дети в возрасте 5–12 лет
|5 капель
|3 раза в сутки
|Дети в возрасте 2–4 лет
|2–4 капли
|3 раза в сутки
|Афлубин® для профилактики
|Плановую профилактику начинать за 1 мес до сезонного повышения заболеваемости респираторными вирусными инфекциями или во время возникновения эпидемии
|Взрослые и дети в возрасте от 12 лет
|10 капель
|2 раза в сутки, 3 нед
|Дети в возрасте 2–12 лет
|2–9 капель
|2 раза в сутки, 3 нед
|Экстренная профилактика при контакте с больным гриппом/ОРВИ или при действии провоцирующих факторов (переохлаждение, резкое изменение климата)
|Взрослые и дети в возрасте от 12 лет
|10 капель
|2 раза в сутки, 2–3 дня
|Дети в возрасте 2–12 лет
|2–9 капель
|2 раза в сутки, 2–3 дня
Для достижения максимального эффекта Афлубин® рекомендуется применять в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи).
Для усиления эффективности рекомендуется подержать некоторое время во рту перед проглатыванием. Для удобства применения детям препарат разводить в ложке воды.
Дети. Применение препарата Афлубин®, капли оральные, у детей до 2 лет не рекомендуется из-за недостатка данных.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции (включая сыпь, гиперемию, кожный зуд, крапивницу).
Особые указания
Афлубин® не заменяет профилактическую вакцинацию от гриппа.
В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является преходящей. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства должно быть прекращено.
Поскольку Афлубин® содержит растительные и другие натуральные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.
Афлубин®, капли оральные, не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5/10 капель) содержится 80/160 мг спирта.
Содержание спирта должно учитываться также при применении в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.
Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.
Период беременности и кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют.
Доказательств риска приема препарата во время беременности и кормления грудью нет.
Рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью с осторожностью.
Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Несмотря на содержание спирта, препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.
Взаимодействия
в настоящее время нет информации о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами.
Передозировка
случаи передозировки не зарегистрированы.
Условия хранения
в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.