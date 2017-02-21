Афлубин® не заменяет профилактическую вакцинацию от гриппа.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является преходящей. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение лекарственного средства должно быть прекращено.

Поскольку Афлубин® содержит растительные и другие натуральные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета р-ра, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Афлубин®, капли оральные, не следует применять у пациентов с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе (5/10 капель) содержится 80/160 мг спирта.

Содержание спирта должно учитываться также при применении в период беременности, кормления грудью, у детей и пациентов с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Период беременности и кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

Доказательств риска приема препарата во время беременности и кормления грудью нет.

Рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью с осторожностью.

Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Несмотря на содержание спирта, препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.