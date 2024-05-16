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Афлубин® капли оральные флакон-капельница 20 мл, №1 - Харьков (11375) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 386 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
223,72 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
230,69 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
273,83
Экономия: -65,32 грн
208,51 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
261,22 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
212,81 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
216,56 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
271,20
Экономия: -73,70 грн
197,50 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
216,08 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
237,20 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
205,56 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
305,60
Экономия: -76,80 грн
228,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
207,53 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
292,70
Экономия: -70,00 грн
222,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
261,99
Экономия: -33,07 грн
228,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
216,21 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
253,99 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
207,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
268,95
Экономия: -69,48 грн
199,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
258,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
261,05 грн