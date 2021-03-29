препарат представляет собой суспензию желтовато-белого цвета, разделяющуюся при отстаивании на прозрачную надосадочную жидкость и рыхлый осадок, полностью разбивающийся при встряхивании.

Полный курс иммунизации АС-анатоксином, включающий первичную вакцинацию и ревакцинации, проведенные в установленные сроки, создает у привитых надежную защиту против столбняка. Иммунизированный организм сохраняет способность к быстрой (в течение нескольких дней) выработке анатоксина на повторное введение АС-анатоксина.