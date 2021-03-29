АС-Биолек (AT-Biolek) (103736) - инструкция по применению ATC-классификация
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Цена в городе Киев
По рецепту
Производитель
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
2 дозы
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/13091/01/01 от 29.03.2021
АС-Биолек инструкция по применению
Характеристика
препарат представляет собой суспензию желтовато-белого цвета, разделяющуюся при отстаивании на прозрачную надосадочную жидкость и рыхлый осадок, полностью разбивающийся при встряхивании.
Полный курс иммунизации АС-анатоксином, включающий первичную вакцинацию и ревакцинации, проведенные в установленные сроки, создает у привитых надежную защиту против столбняка. Иммунизированный организм сохраняет способность к быстрой (в течение нескольких дней) выработке анатоксина на повторное введение АС-анатоксина.