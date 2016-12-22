Адс-М-Биолек (Adt-M-Biolek) (103722) - инструкция по применению ATC-классификация
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Цена в городе Киев
По рецепту
Производитель
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
2 дозы
Количество штук в упаковке
10 шт.
Регистрационное удостоверение
UA/15665/01/01 от 22.12.2016
Адс-М-Биолек инструкция по применению
Характеристика
состоит из смеси очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов, адсорбированных на гидроксиде алюминия. В 1 мл содержится 10 флоккулирующих единиц дифтерийного и 10 антитоксинсвязывающих единиц столбнячного анатоксинов. Консервант — мертиолят в концентрации 0,01%.
Введение препарата по утвержденной схеме формирует специфический иммунитет против дифтерии и столбняка.