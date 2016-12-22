состоит из смеси очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов, адсорбированных на гидроксиде алюминия. В 1 мл содержится 10 флоккулирующих единиц дифтерийного и 10 антитоксинсвязывающих единиц столбнячного анатоксинов. Консервант — мертиолят в концентрации 0,01%.

Введение препарата по утвержденной схеме формирует специфический иммунитет против дифтерии и столбняка.