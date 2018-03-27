АДС-Биолек (ADT-Biolek) (103720) - инструкция по применению ATC-классификация
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Цена в городе Киев
По рецепту
Производитель
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
2 дозы
Количество штук в упаковке
10 шт.
Регистрационное удостоверение
UA/13005/01/01 от 27.03.2018
АДС-Биолек инструкция по применению
Характеристика
препарат представляет собой суспензию белого или слегка желтоватого цвета, при отстаивании разделяющуюся на прозрачную жидкость и рыхлый осадок, который легко разбивается при встряхивании.
Введение препарата по утвержденной схеме вызывает формирование специфического иммунитета против дифтерии и столбняка.