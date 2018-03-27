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АДС-Биолек (ADT-Biolek) (103720) - инструкция по применению ATC-классификация

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АДС-Биолек (ADT-Biolek)
Цена в городе Киев
По рецепту
10 шт, 2 дозы Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
2 дозы
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
J07A M51 Столбнячный анатоксин в комбинации с дифтерийным анатоксином
Регистрационное удостоверение
UA/13005/01/01 от 27.03.2018

АДС-Биолек инструкция по применению

Характеристика

препарат представляет собой суспензию белого или слегка желтоватого цвета, при отстаивании разделяющуюся на прозрачную жидкость и рыхлый осадок, который легко разбивается при встряхивании.
Введение препарата по утвержденной схеме вызывает формирование специфического иммунитета против дифтерии и столбняка.