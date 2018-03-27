препарат представляет собой суспензию белого или слегка желтоватого цвета, при отстаивании разделяющуюся на прозрачную жидкость и рыхлый осадок, который легко разбивается при встряхивании.

Введение препарата по утвержденной схеме вызывает формирование специфического иммунитета против дифтерии и столбняка.