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АКДС-Биолек (APDT-Biolek) (103700) - инструкция по применению ATC-классификация

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АКДС-Биолек (APDT-Biolek)
Цена в городе Киев
По рецепту
10 шт, 2 дозы Нет в наличии
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Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
2 дозы
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
J07A X20** Другие
Регистрационное удостоверение
UA/13006/01/01 от 11.05.2018

АКДС-Биолек инструкция по применению

Характеристика

препарат представляет собой суспензию желтовато-белого цвета, разделяющуюся во время отстаивания на прозрачную жидкую часть и рыхлый осадок, который полностью разбивается путем встряхивания.
Введение препарата в соответствии с утвержденной схемой вызывает формирование специфического иммунитета против коклюша, дифтерии и столбняка.