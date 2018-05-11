препарат представляет собой суспензию желтовато-белого цвета, разделяющуюся во время отстаивания на прозрачную жидкую часть и рыхлый осадок, который полностью разбивается путем встряхивания.

Введение препарата в соответствии с утвержденной схемой вызывает формирование специфического иммунитета против коклюша, дифтерии и столбняка.