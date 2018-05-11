АКДС-Биолек (APDT-Biolek) (103700) - инструкция по применению ATC-классификация
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Цена в городе Киев
По рецепту
Производитель
Форма выпуска
Суспензия для инъекций
Дозировка
2 дозы
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/13006/01/01 от 11.05.2018
АКДС-Биолек инструкция по применению
Характеристика
препарат представляет собой суспензию желтовато-белого цвета, разделяющуюся во время отстаивания на прозрачную жидкую часть и рыхлый осадок, который полностью разбивается путем встряхивания.
Введение препарата в соответствии с утвержденной схемой вызывает формирование специфического иммунитета против коклюша, дифтерии и столбняка.