Вибуркол (Viburcol®) (10250) - инструкция по применению ATC-классификация
Вибуркол инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат с противовоспалительным, обезболивающим, седативным, дезинтоксикационным, спазмолитическим действием, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в состав препарата.
Показания Вибуркол
воспалительные процессы различной локализации: ЛОР-органов, половых органов у женщин; инфекционные заболевания (ОРВИ, острые заболевания верхних дыхательных путей, инфекционно-воспалительные процессы внутренних органов), нервное возбуждение, состояние судорожной готовности.
Применение Вибуркол
препарат применяют ректально.
Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте от 6 мес при острых состояниях — по 1 суппозиторию 3–5 раз в сутки; при улучшении состояния — 2–3 раза в сутки.
Для новорожденных (с первого дня жизни) до 6 мес — 1 суппозиторий 2 раза в сутки.
Продолжительность лечения и частоту применения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 3–14 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, ромашке лекарственной или другим растениям семейства сложноцветных.
Побочные эффекты
в очень редких случаях возможны аллергические реакции, включая сыпь на коже, зуд.
Особые указания
при сохранении симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, решает врач индивидуально с учетом пользы/риска.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Случаи влияния неизвестны.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей от рождения.
Взаимодействия
совместим с другими лекарственными средствами.
Передозировка
не отмечалась.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.