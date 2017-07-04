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Вибуркол (Viburcol®) (10250) - инструкция по применению ATC-классификация

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Вибуркол (Viburcol<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 303,00 грн
Без рецепта
12 шт от 303,00 грн
В наличии в 1166 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суппозитории
Количество штук в упаковке
12 шт.
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/6662/01/01 от 04.07.2017

Вибуркол инструкция по применению

Фармакологические свойства

препарат с противовоспалительным, обезболивающим, седативным, дезинтоксикационным, спазмолитическим действием, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в состав препарата.

Показания Вибуркол

воспалительные процессы различной локализации: ЛОР-органов, половых органов у женщин; инфекционные заболевания (ОРВИ, острые заболевания верхних дыхательных путей, инфекционно-воспалительные процессы внутренних органов), нервное возбуждение, состояние судорожной готовности.

Применение Вибуркол

препарат применяют ректально.
Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте от 6 мес при острых состояниях — по 1 суппозиторию 3–5 раз в сутки; при улучшении состояния — 2–3 раза в сутки.
Для новорожденных (с первого дня жизни) до 6 мес — 1 суппозиторий 2 раза в сутки.
Продолжительность лечения и частоту применения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 3–14 дней.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата, ромашке лекарственной или другим растениям семейства сложноцветных.

Побочные эффекты

в очень редких случаях возможны аллергические реакции, включая сыпь на коже, зуд.

Особые указания

при сохранении симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Вопрос о целесообразности применения препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, решает врач индивидуально с учетом пользы/риска.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Случаи влияния неизвестны.
Дети. Препарат рекомендован для применения у детей от рождения.

Взаимодействия

совместим с другими лекарственными средствами.

Передозировка

не отмечалась.

Условия хранения

хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Вибуркол
Вибуркол суппозитории, №12
от 303,00 грн
В наличии в 1166 аптеках
Цены в аптеках
Вибуркол
Вибуркол суппозитории, №12
от 303,00 грн
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