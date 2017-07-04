препарат применяют ректально.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей в возрасте от 6 мес при острых состояниях — по 1 суппозиторию 3–5 раз в сутки; при улучшении состояния — 2–3 раза в сутки.

Для новорожденных (с первого дня жизни) до 6 мес — 1 суппозиторий 2 раза в сутки.

Продолжительность лечения и частоту применения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 3–14 дней.