Трикасайд (Trikasaid)
Трикасайд инструкция по применению
Состав
действующее вещество: метронидазол;
1 капсула содержит 500 мг метронидазола;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат;
состав капсул: желатин, титана диоксид (Е 171), красители: хинолин желтый (Е 104), FD&C зеленый №3 (Е 143), D&C красный №28 (Е 129), бриллиантовый синий FCF (Е 133).
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: капсулы № 0, корпус зеленого цвета с надписью «500 mg», колпачок голубого цвета с надписью «pms», содержащие порошок от белого до светло-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальные средства для системного применения. Производные имидазола. Код АТС J01X D01.
Средства для лечения амебиаза и других протозойных заболеваний. Антипротозойные препараты. Код АТС Р01А В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Метронидазол относится к нитро-5-имидазолам и обладает широким спектром действия. Предельные концентрации препарата в сыворотке крови, которые дают возможность дифференцировать чувствительны штаммы (S) от штаммов с умеренной чувствительностью, а штаммы с умеренной чувствительностью — от резистентных штаммов (R), следующие показатели: S ≤ 4 мг/л и R> 4 мг/л.
Распространенность приобретенной резистентности у определенных видов микроорганизмов может отличаться в зависимости от географического положения и времени. В связи с этим полезно знать информацию о местной распространенности резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. Эти данные являются только общими ориентирами, указывающими на вероятность чувствительности определенного бактериального штамма к метронидазолу.
К препарату чувствительны: Peptostreptoccus spp., Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Porphyromonas, Bilophila, Helicobacter pylori, Prevotella spp., Veilonella. Метронидазол сдерживает развитие простейших - Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis (Lamblia intestinalis). К препарату непостоянно чувствительны: Bifidobacterium spp., Eubacterium spp. Нечувствительны штаммы микроорганизмов: Propionibacterium, Actinomyces, Mobiluncus.
Фармакокинетика.
Абсорбция
При пероральном приеме метронидазол быстро и почти полностью всасывается (минимум 80% за 1 час). Максимальная концентрация в сыворотке крови, которая достигается после перорального приема препарата, подобна той, что достигается после внутривенного введения эквивалентных доз.
Биодоступность при пероральном приеме составляет 100% и не снижается значительно при одновременном приеме пищи.
Распределение
Примерно через 1 час после приема однократной дозы 500 мг средняя максимальная концентрация в плазме крови составляет 10 мкг/мл. Через 3 часа средняя концентрация в плазме крови составляет 13,5 мкг/мл.
Период полувыведения — 8–10 часов, связывание с белками плазмы крови незначительное — не более 20%. Предположительный объем распределения высокий (примерно 40 л, то есть 0,65 л/кг).
Распределение быстрое и значительное, с достижением концентраций, близких к уровням препарата в плазме крови, в легких, почках, печени, коже, желчи, ликворе, слюне, семенной жидкости и вагинальном секрете.
Метронидазол проникает через плацентарный барьер и проникает в грудное молоко.
Биотрансформация
Метаболизм метронидазола происходит путем окисления в печени. Образуются два метаболита:
главный спиртовой метаболит, который обеспечивает около 30% антибактериальной активности метронидазола в отношении анаэробных бактерий, период полувыведения составляет около 11 часов;
кислотный метаболит, который присутствует в меньшем количестве, обеспечивает около 5% антибактериальной активности метронидазола.
Выведение
Значительная концентрация в печени и желчи; малая концентрация в ободочной кишке; незначительная элиминация с калом. Выведение препарата осуществляется на 35–65% почками (в виде метронидазола и окисленных метаболитов).
Показания
Инфекции, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами: амебиаз; урогенитальный трихомониаз; неспецифические вагиниты; лямблиоз; хирургические инфекции, вызванные чувствительными к метронидазолу анаэробными микроорганизмами; замена внутривенного лечения инфекций, вызванных чувствительными к метронидазолу анаэробными микроорганизмами.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к метронидазолу или к препаратам группы имидазола, или другим компонентам лекарственного средства; возраст младше 10 лет (что обусловлено лекарственной формой).
Период беременности и кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Антабусная реакция
Существует много лекарственных средств, которые запускают антабусную реакцию на алкоголь, и их одновременное применение с алкоголем не рекомендуется.
Комбинации, которые не рекомендуются.
Алкоголь. Пациентам следует рекомендовать не принимать алкоголь (в виде напитка или вспомогательного вещества лекарственного средства) во время лечения препаратом и в течение не менее 48 часов после приема в связи с возможностью дисульфирамоподобной реакции (эффект антабуса: приливы, эритема, рвота, тахикардия). При одновременном применении метронидазола и дисульфирама возможны психотические реакции. Необходимо избегать употребления алкогольных напитков и приема лекарственных средств, содержащих спирт.
Дисульфирам. Сообщалось о случаях делирия, спутанности сознания у пациентов, принимавших одновременно метронидазол и дисульфирам. Существует риск развития острых психотических эпизодов или спутанности сознания, которые являются обратимыми после отмены препарата.
Бусульфан. Метронидазол может повышать уровни бусульфана в плазме вдвое, что может привести к значительному токсическому воздействию бусульфана.
Комбинации, которые требуют мер предосторожности при применении.
Фермент-индуцирующие антиконвульсанты. Снижение концентраций метронидазола в плазме крови из-за усиления его печеночного метаболизма индуктором ферментов. Показано клиническое наблюдение, и может потребоваться корректировка дозы метронидазола на фоне лечения индуктором и после него.
Пероральная терапия антикоагулянтами
Усиление эффектов пероральных антикоагулянтов и повышение риска геморрагических осложнениях из-за замедления их метаболизма в печени. Необходимо чаще контролировать международное нормализованное отношение (МНО). Рекомендуется коррекция дозы перорального антикоагулянта во время приема метронидазола и в течение 8 дней после его отмены.
Рифампицин. Снижение концентраций метронидазола в плазме крови из-за усиления его печеночного метаболизма рифампицином. Показано клиническое наблюдение, и может потребоваться корректировка дозы метронидазола на фоне лечения рифампицином и после него.
Литий. Повышение уровня лития в крови, которые могут достигать токсичных, с признаками передозировки лития. Свидетельством задержки лития в организме при одновременном приеме с метронидазолом является вредное воздействие на почки. Дозу лития следует уменьшить или прекратить лечение до начала приема метронидазола. При одновременном приеме метронидазола и препаратов лития нейротоксичность последних увеличивается. Необходимо тщательно контролировать уровень лития, креатинина и электролитов в крови, может потребоваться корректировка доз.
Комбинации, применение которых требует особого внимания.
Амиодарон. При одновременном применении метронидазола и амиодарона сообщали о удлиннении интервала QT и развитии torsade de pointes. При применении амиодарона в комбинации с метронидазолом может быть целесообразным мониторинг интервала QT на ЭКГ. Пациентам, которые лечатся амбулаторно, следует посоветовать обратиться к врачу при появлении симптомов, которые могут указывать на torsade de pointes, таких как головокружение, учащенное сердцебиение или потеря сознания.
Фторурацил (тегафур, капецитабин). Увеличение токсичности фторурацила из-за замедления его клиренса.
Циклоспорин. У пациентов, принимающих циклоспорин, существует риск повышения уровня циклоспорина в сыворотке крови. Необходимо проверять концентрацию циклоспорина и креатинина в плазме крови в случае необходимости одновременного приема с метронидазолом.
Фенитоин и фенобарбитал. У пациентов, принимающих фенитоин или фенобарбитал, метронидазол метаболизируется быстрее, чем обычно, период полувыведения уменьшается примерно до 3 часов. Подобный эффект может возникать и с другими лекарственными средствами, которые индуцируют печеночные ферменты.
Контрацептивы. Некоторые антибиотики в отдельных случаях могут снижать эффективность пероральных контрацептивов, воздействуя на бактериальный гидролиз стероидных конъюгатов в кишечнике и таким образом снижая повторное всасывание неконъюгированного стероидов, в результате чего плазменные уровни активных стероидов снижаются. Это необычное взаимодействие может отмечаться у женщин с высоким уровнем выделения стероидных конъюгатов с желчью. Известные случаи неэффективности пероральных контрацептивов были связаны с применением различных антибиотиков, включая ампициллин, амоксициллин, тетрациклин, а также метронидазол.
МНО (международное нормализованное отношение).
У пациентов, получавших антибактериальную терапию, регистрировались многочисленные случаи усиления активности пероральных антикоагулянтов. Факторами риска при этом является тяжесть инфекции или воспаления, возраст пациента и общее состояние здоровья. В этих обстоятельствах сложно определить, в какой степени на нарушения равновесия МНО влияет сама инфекция или ее лечение. Однако некоторые группы антибиотиков в большей степени причастны к этому эффекту, особенно фторхинолоны, макролиды, циклины, котримоксазол и некоторые цефалоспорины.
Особенности применения
Гиперчувствительность/расстройства со стороны кожи и подкожной клетчатки. Могут возникнуть аллергические реакции, в том числе анафилактический шок, которые могут быть опасными для жизни (см. раздел «Побочные реакции»). В таком случае необходимо отменить лечение метронидазолом и начать соответствующую терапию.
Сообщалось о случаях тяжелых буллезных кожных реакций, иногда летальных, таких как синдром Стивенса — Джонсона (ССД), токсический эпидермальный некролиз (TЭН) или острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП) при применении метронидазола (см. раздел «Побочные реакции»).
Если в начале лечения в пациента появляется генерализованная эритема и пустулезная сыпь, сопровождающиеся повышением температуры тела, следует заподозрить острый генерализованный экзантематозный пустулез (см. раздел «Побочные реакции) в случае развития такой реакции лечение следует прекратить и в дальнейшем применение метронидазола как отдельно, так и в комбинации с другими препаратами противопоказано.
О большинстве случаев ССД сообщали в первые 7 недель после начала лечения метронидазолом. Пациентов следует предупредить о признаках и симптомах и тщательно следить за кожными реакциями. Если имеются симптомы ССД, TЭН или ОГЭП (например, гриппоподобные симптомы, прогрессирующие сыпь на коже, часто с пузырями или поражениями слизистой оболочки), лечение необходимо немедленно прекратить (см. раздел «Побочные реакции»).
Нарушения со стороны почек. При почечной недостаточности период полувыведения метронидазола остается неизменным, поэтому коррекция дозы не требуется. Однако метаболиты метронидазола у таких пациентов задерживаются. Клиническое значение этого неизвестно.
Метронидазол и его метаболиты выводятся с помощью гемодиализа в течение 8 часов. Поэтому пациентам после гемодиализа следует немедленно повторно применить метронидазол.
Коррекция дозы пациентам с почечной недостаточностью, находящимся на фракционном перитонеальном диализе (ФПД) или непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе (НАПД), не требуется.
Расстройства со стороны нервной системы. Препарат необходимо отменить, если у пациентов возникает атаксия, головокружение или спутанность сознания.
У пациентов с тяжелыми, хроническими или активными заболеваниями периферической и центральной нервной системы следует учитывать риск обострения неврологического статуса. Сообщалось про судорожные припадки, миоклонус и периферическую нейропатию, которая характеризуется преимущественно онемением или парестезиями конечностей у пациентов, получавших метронидазол. Появление аномальных неврологических симптомов требует немедленной оценки соотношения «польза/риск» для продолжения терапии.
В случае необходимости длительной терапии врач должен учитывать возможность периферической нейропатии или лейкопении. Оба эффекта обычно обратимы. Рекомендуется регулярно проводить гематологические тесты и осуществлять наблюдение за пациентами для выявления признаков, которые могут свидетельствовать о развитии нежелательных эффектов, таких как центральная или периферическая нейропатия (парестезия, атаксия, головокружение, судорожные припадки).
Применение высоких доз метронидазола связывали с транзиторными эпилептиформными приступами. Следует с осторожностью применять метронидазол пациентам с активным расстройством центральной нервной системы, за исключением абсцесса мозга.
Интенсивную или длительную терапию метронидазолом следует проводить только в условиях тщательного наблюдения за клиническими и биологическими эффектами и под руководством специалиста.
Если у пациентов на фоне приема метронидазола возникает асептический менингит, повторное назначение препарата не рекомендуется или решение о повторном назначении препарата должно приниматься с учетом результатов оценки соотношения «польза/риск» для пациентов с серьезными инфекциями.
В случае появления симптомов, характерных для энцефалопатии или мозжечкового синдрома, лечение пациента необходимо немедленно пересмотреть, а применение метронидазола прекратить.
В рамках послерегистрационного надзора за препаратом сообщали о случаях развития энцефалопатии с соответствующими изменениями на МРТ (см. раздел «Побочные реакции»). Участки поражений чаще всего локализуются в мозжечке (особенно в зубчатом ядре) и в валике мозолистого тела. В большинстве случаев энцефалопатия и изменения на МРТ исчезали после прекращения лечения. Очень редко сообщалось о летальных случаях.
Необходимо проводить мониторинг состояния пациентов в отношении возможных признаков энцефалопатии или обострения симптомов у пациентов с расстройствами со стороны центральной нервной системы.
Расстройства со стороны психики. Сразу же после начала лечения данным препаратом у пациентов могут возникать психотические реакции, которые могут сопровождаться поведением, которое подвергает пациентов опасности, особенно если у них в анамнезе есть психические расстройства (см. раздел «Побочные реакции»). Если такое случится, необходимо прекратить применение метронидазола, сообщить об этом врачу и немедленно начать соответствующие терапевтические мероприятия.
Желудочно-кишечные расстройства. Длительное применение метронидазола может привести к чрезмерному росту нечувствительных бактерий и простейших.
Тяжелая устойчивая диарея, возникающая во время лечения или в течение следующих недель, может быть обусловлена псевдомембранозным колитом (в большинстве случаев вызвана Clostridium difficile). Это заболевание кишечника, причиной которого является лечение антибиотиками, может быть опасным для жизни и требует немедленного соответствующего лечения. Не следует назначать лекарственные средства, которые подавляют перистальтику.
Гематологические эффекты. Длительная терапия метронидазолом может быть связана с угнетением костного мозга, что приводит к нарушению гемопоэза. Пациентам, имеющим в анамнезе гематологические нарушения или получающим препарат в высоких дозах и/или в течение длительного срока, необходим регулярный клинический и лабораторный контроль, особенно полный анализ крови и определение содержания лейкоцитов в случае возникновения дискразии крови, тяжелой инфекции и при тяжелой печеночной недостаточности.
Если развивается лейкопения, важно тщательно оценить соотношение ожидаемой пользы от продолжения лечения и возможный риск.
Решение о целесообразности продолжения лечения препаратом пациентов с лейкопенией зависит от серьезности инфекции.
Пациентам с тяжелыми поражениями печени или нарушенным гемопоэзом (включая гранулоцитопению) метронидазол следует применять только в случае, если ожидаемая польза превышает потенциальную опасность.
Пациентам с порфирией не рекомендуется применять метронидазол.
Продолжительность лечения препаратом или препаратами, содержащими другие нитроимидазолы, не должна превышать 10 дней. Лишь в особых случаях при острой необходимости период лечения можно продлить, обязательно осуществляя соответствующий клинический и лабораторный мониторинг. Следует четко придерживаться этих ограничений, поскольку нельзя исключать возможной мутагенной активности метронидазола, а также из-за повышения частоты развития определенных опухолей, что было зафиксировано в исследованиях на животных.
Метронидазол и его метаболиты демонстрировали мутагенность в некоторых тестах с клетками не млекопитающих.
Считается, что препарат не вызывает никакого риска канцерогенности у человека, хотя канцерогенный эффект наблюдался у некоторых видов мышей. Однако этот эффект не наблюдался у крыс и хомяков.
Педиатрические пациенты. Применение капсул противопоказано детям младше 10 лет из-за риска развития удушья. Для детей раннего возраста доступны препараты метронидазола в других лекарственных формах.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Одновременное применение метронидазола и алкоголя не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Одновременное применение метронидазола и бусульфана не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Одновременное применение метронидазола и дисульфирама не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Влияние на результаты лабораторных анализов. Метронидазол может иммобилизировать трепонемы, тем самым приводя к ложноположительным результатам теста Нельсона.
Метронидазол следует с осторожностью назначать пациентам с печеночной энцефалопатией. Поскольку метронидазол главным образом превращается в печени, клиренс метронидазола может уменьшиться у пациентов с нарушением функции печени. Следует тщательно оценить соотношение польза/риск от применения метронидазола для лечения трихомониаза у таких пациентов. Значительное накопление метронидазола может наблюдаться у пациентов с печеночной энцефалопатией. Вследствие роста концентрации метронидазола в плазме крови могут усиливаться симптомы энцефалопатии. При необходимости суточную дозу можно уменьшить до 1/3 и принимать 1 раз в сутки.
У пациентов с синдромом Кокейна наблюдались случаи стремительного развития тяжелой гепатотоксичности/острой печеночной недостаточности, в том числе с летальным исходом, при приеме препаратов, содержащих метронидазол, предназначенных для системного применения. Пациентам этой группы метронидазол следует применять после проведения тщательного оценивания соотношения польза/риск и только при отсутствии какого-либо альтернативного лечения.
Контроль функции печени следует проводить непосредственно перед началом применения препарата, на протяжении его применения и после завершения лечения препаратом до возвращения показателей функции печени до нормы или к исходным значениям. Если во время применения препарата показатели функции печени заметно повышены, то применение препарата следует прекратить.
Пациентам с синдромом Кокейна следует порекомендовать в случае появления каких-либо симптомов нарушения функции печени немедленно сообщить об этом своему врачу и прекратить прием метронидазола.
Пациентов нужно предупредить о возможном потемнение мочи из-за присутствия метаболитов метронидазола.
Способ применения и дозы
Препарат принимать перорально, во время еды для уменьшения раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт.
При амебиазе Трикасайд принимать непрерывно в течение 7 дней. Взрослым 1,5 г в сутки, то есть по 500 мг 3 раза в сутки.
Дети в возрасте старше 10 лет: 30–40 мг/кг массы тела в сутки в 3 приема.
В случае возникновения абсцесса печени при амебиазе дренирование или аспирацию гноя осуществлять одновременно с терапией метронидазолом.
Лямблиоз лечить в течение 5 дней. Взрослым назначать 750–1000 мг препарата Трикасайд в сутки. Детям 10–15 лет -— 500 мг в сутки.
При трихомониазе женщинам (уретрит и вагинит, обусловленные трихомонадами) Трикасайд назначать на курс лечения в течение 10 дней по 500 мг метронидазола два раза в сутки. Женщинам необходимо дополнительно назначать метронидазол в форме вагинальных свечей.
Половой партнер должен лечиться одновременно, несмотря на наличие или отсутствие у него клинических признаков трихомонадной инфекции, даже если результат лабораторных тестов отрицательный.
При трихомониазе у мужчин (уретрит, обусловленный трихомонадами) Трикасайд назначают на курс лечения в течение 10 дней по 500 мг в сутки.
В исключительных случаях может быть необходимо повысить суточную дозу до 750 мг или даже до 1 г.
При неспецифических вагинитах назначать по 500 мг препарата Трикасайд 2 раза в сутки в течение 7 дней. Половой партнер должен лечиться одновременно.
Для лечения анаэробных инфекций (терапия первой линии или заместительное лечение) взрослым назначать 1,0–1,5 г препарата Трикасайд в сутки. Детям в возрасте старше 10 лет назначать — 20–30 мг / кг массы тела в сутки в 2 приема (для достижения назначенного дозирования применяют метронидазол в соответствующей дозировке или других лекарственных формах).
Дети
Препарат в данной лекарственной форме можно применять детям в возрасте старше 10 лет, когда рассчитанная доза является кратной 500 мг (1 капсула Трикасайд).
Побочные реакции
Со стороны желудочно-кишечной системы:
незначительные желудочно-кишечные расстройства (боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, недомогание);
глоссит с сухостью во рту, стоматит, нарушение вкусовых ощущений, анорексия, мукозит слизистой оболочки ротовой полости;
панкреатит, который является обратимым после отмены препарата;
изменение окраски языка/обложенный (мохнатый) язык (например, из-за чрезмерного развитие фунгальной флоры).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки:
приливы, зуд кожи, кожная сыпь, которая в отдельных случаях сопровождается повышением температуры тела;
крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок (см. раздел «Особенности применения»;
очень редкие случаи острого генерализованного екзентематозного пустулеза (см. раздел «Особенности применения»;
синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз;
фиксированная токсикодермия.
Со стороны нервной системы:
головная боль;
периферическая сенсорная нейропатия или транзиторные эпилептические припадки, парестезии;
судороги, головокружение, атаксия, сонливость;
спутанность сознания;
случаи энцефалопатии (например спутанность сознания, повышение температуры тела, головная боль, повышенная чувствительность к свету, ригидность затылочных мышц, галлюцинации, паралич, расстройства зрения и подвижности) и подострый мозжечковый синдром (например атаксия, дизартрия, нарушение походки, нистагм, тремор), которые могут проходить после прекращения приема препарата. Очень редко сообщали о летальных случаях (см. раздел «Особенности применения»);
асептический менингит (см. раздел «Особенности применения»).
Со стороны органов зрения:
временные нарушения зрительных функций, такие как диплопия, миопия, нечеткость зрения, снижение остроты зрения, изменения цветового зрения;
невропатия/неврит зрительного нерва.
Со стороны органов слуха и лабиринта:
нарушение слуха/потеря слуха (включая нейросенсорную);
звон в ушах.
Со стороны психики:
галлюцинации;
психотические реакции с паранойей и/или бредом, которые в отдельных случаях могут сопровождаться возникновением суицидальных мыслей или попытками суицида (см. раздел «Особенности применения»);
подавленное настроение.
Со стороны крови и лимфатической системы:
нейтропения, агранулоцитоз, тромбоцитопения.
Со стороны гепатобилиарной системы:
повышение активности печеночных ферментов (аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), щелочная фосфатаза), холестатический или смешанный гепатит и поражение клеток печени, иногда с желтухой;
сообщалось о случаях тяжелой печеночной недостаточности, требовавшей трансплантации печени, преимущественно при применении в комбинации с другими антибиотиками.
Общие нарушения:
жар.
Инфекции и инвазии:
кандидоз ротовой полости и вагинальный кандидоз.
Другие:
красно-коричневая окраска мочи, обусловленная водорастворимыми пигментами, которые образуются в ходе метаболизма этого лекарственного средства.
При возникновении тяжелых побочных эффектов лечение следует прекратить.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.
Упаковка
По 15 капсул в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке, по 30 капсул во флаконе.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фармасайнс Инк./
Pharmascience Inc.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/
6111 Royalmount Avenue, 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.