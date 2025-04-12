Гиперчувствительность/расстройства со стороны кожи и подкожной клетчатки. Могут возникнуть аллергические реакции, в том числе анафилактический шок, которые могут быть опасными для жизни (см. раздел «Побочные реакции»). В таком случае необходимо отменить лечение метронидазолом и начать соответствующую терапию.

Сообщалось о случаях тяжелых буллезных кожных реакций, иногда летальных, таких как синдром Стивенса — Джонсона (ССД), токсический эпидермальный некролиз (TЭН) или острый генерализованный экзантематозный пустулез (ОГЭП) при применении метронидазола (см. раздел «Побочные реакции»).

Если в начале лечения в пациента появляется генерализованная эритема и пустулезная сыпь, сопровождающиеся повышением температуры тела, следует заподозрить острый генерализованный экзантематозный пустулез (см. раздел «Побочные реакции) в случае развития такой реакции лечение следует прекратить и в дальнейшем применение метронидазола как отдельно, так и в комбинации с другими препаратами противопоказано.

О большинстве случаев ССД сообщали в первые 7 недель после начала лечения метронидазолом. Пациентов следует предупредить о признаках и симптомах и тщательно следить за кожными реакциями. Если имеются симптомы ССД, TЭН или ОГЭП (например, гриппоподобные симптомы, прогрессирующие сыпь на коже, часто с пузырями или поражениями слизистой оболочки), лечение необходимо немедленно прекратить (см. раздел «Побочные реакции»).

Нарушения со стороны почек. При почечной недостаточности период полувыведения метронидазола остается неизменным, поэтому коррекция дозы не требуется. Однако метаболиты метронидазола у таких пациентов задерживаются. Клиническое значение этого неизвестно.

Метронидазол и его метаболиты выводятся с помощью гемодиализа в течение 8 часов. Поэтому пациентам после гемодиализа следует немедленно повторно применить метронидазол.

Коррекция дозы пациентам с почечной недостаточностью, находящимся на фракционном перитонеальном диализе (ФПД) или непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе (НАПД), не требуется.

Расстройства со стороны нервной системы. Препарат необходимо отменить, если у пациентов возникает атаксия, головокружение или спутанность сознания.

У пациентов с тяжелыми, хроническими или активными заболеваниями периферической и центральной нервной системы следует учитывать риск обострения неврологического статуса. Сообщалось про судорожные припадки, миоклонус и периферическую нейропатию, которая характеризуется преимущественно онемением или парестезиями конечностей у пациентов, получавших метронидазол. Появление аномальных неврологических симптомов требует немедленной оценки соотношения «польза/риск» для продолжения терапии.

В случае необходимости длительной терапии врач должен учитывать возможность периферической нейропатии или лейкопении. Оба эффекта обычно обратимы. Рекомендуется регулярно проводить гематологические тесты и осуществлять наблюдение за пациентами для выявления признаков, которые могут свидетельствовать о развитии нежелательных эффектов, таких как центральная или периферическая нейропатия (парестезия, атаксия, головокружение, судорожные припадки).

Применение высоких доз метронидазола связывали с транзиторными эпилептиформными приступами. Следует с осторожностью применять метронидазол пациентам с активным расстройством центральной нервной системы, за исключением абсцесса мозга.

Интенсивную или длительную терапию метронидазолом следует проводить только в условиях тщательного наблюдения за клиническими и биологическими эффектами и под руководством специалиста.

Если у пациентов на фоне приема метронидазола возникает асептический менингит, повторное назначение препарата не рекомендуется или решение о повторном назначении препарата должно приниматься с учетом результатов оценки соотношения «польза/риск» для пациентов с серьезными инфекциями.

В случае появления симптомов, характерных для энцефалопатии или мозжечкового синдрома, лечение пациента необходимо немедленно пересмотреть, а применение метронидазола прекратить.

В рамках послерегистрационного надзора за препаратом сообщали о случаях развития энцефалопатии с соответствующими изменениями на МРТ (см. раздел «Побочные реакции»). Участки поражений чаще всего локализуются в мозжечке (особенно в зубчатом ядре) и в валике мозолистого тела. В большинстве случаев энцефалопатия и изменения на МРТ исчезали после прекращения лечения. Очень редко сообщалось о летальных случаях.

Необходимо проводить мониторинг состояния пациентов в отношении возможных признаков энцефалопатии или обострения симптомов у пациентов с расстройствами со стороны центральной нервной системы.

Расстройства со стороны психики. Сразу же после начала лечения данным препаратом у пациентов могут возникать психотические реакции, которые могут сопровождаться поведением, которое подвергает пациентов опасности, особенно если у них в анамнезе есть психические расстройства (см. раздел «Побочные реакции»). Если такое случится, необходимо прекратить применение метронидазола, сообщить об этом врачу и немедленно начать соответствующие терапевтические мероприятия.

Желудочно-кишечные расстройства. Длительное применение метронидазола может привести к чрезмерному росту нечувствительных бактерий и простейших.

Тяжелая устойчивая диарея, возникающая во время лечения или в течение следующих недель, может быть обусловлена ​​псевдомембранозным колитом (в большинстве случаев вызвана Clostridium difficile). Это заболевание кишечника, причиной которого является лечение антибиотиками, может быть опасным для жизни и требует немедленного соответствующего лечения. Не следует назначать лекарственные средства, которые подавляют перистальтику.

Гематологические эффекты. Длительная терапия метронидазолом может быть связана с угнетением костного мозга, что приводит к нарушению гемопоэза. Пациентам, имеющим в анамнезе гематологические нарушения или получающим препарат в высоких дозах и/или в течение длительного срока, необходим регулярный клинический и лабораторный контроль, особенно полный анализ крови и определение содержания лейкоцитов в случае возникновения дискразии крови, тяжелой инфекции и при тяжелой печеночной недостаточности.

Если развивается лейкопения, важно тщательно оценить соотношение ожидаемой пользы от продолжения лечения и возможный риск.

Решение о целесообразности продолжения лечения препаратом пациентов с лейкопенией зависит от серьезности инфекции.

Пациентам с тяжелыми поражениями печени или нарушенным гемопоэзом (включая гранулоцитопению) метронидазол следует применять только в случае, если ожидаемая польза превышает потенциальную опасность.

Пациентам с порфирией не рекомендуется применять метронидазол.

Продолжительность лечения препаратом или препаратами, содержащими другие нитроимидазолы, не должна превышать 10 дней. Лишь в особых случаях при острой необходимости период лечения можно продлить, обязательно осуществляя соответствующий клинический и лабораторный мониторинг. Следует четко придерживаться этих ограничений, поскольку нельзя исключать возможной мутагенной активности метронидазола, а также из-за повышения частоты развития определенных опухолей, что было зафиксировано в исследованиях на животных.

Метронидазол и его метаболиты демонстрировали мутагенность в некоторых тестах с клетками не млекопитающих.

Считается, что препарат не вызывает никакого риска канцерогенности у человека, хотя канцерогенный эффект наблюдался у некоторых видов мышей. Однако этот эффект не наблюдался у крыс и хомяков.

Педиатрические пациенты. Применение капсул противопоказано детям младше 10 лет из-за риска развития удушья. Для детей раннего возраста доступны препараты метронидазола в других лекарственных формах.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Одновременное применение метронидазола и алкоголя не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Одновременное применение метронидазола и бусульфана не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Одновременное применение метронидазола и дисульфирама не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Влияние на результаты лабораторных анализов. Метронидазол может иммобилизировать трепонемы, тем самым приводя к ложноположительным результатам теста Нельсона.

Метронидазол следует с осторожностью назначать пациентам с печеночной энцефалопатией. Поскольку метронидазол главным образом превращается в печени, клиренс метронидазола может уменьшиться у пациентов с нарушением функции печени. Следует тщательно оценить соотношение польза/риск от применения метронидазола для лечения трихомониаза у таких пациентов. Значительное накопление метронидазола может наблюдаться у пациентов с печеночной энцефалопатией. Вследствие роста концентрации метронидазола в плазме крови могут усиливаться симптомы энцефалопатии. При необходимости суточную дозу можно уменьшить до 1/3 и принимать 1 раз в сутки.

У пациентов с синдромом Кокейна наблюдались случаи стремительного развития тяжелой гепатотоксичности/острой печеночной недостаточности, в том числе с летальным исходом, при приеме препаратов, содержащих метронидазол, предназначенных для системного применения. Пациентам этой группы метронидазол следует применять после проведения тщательного оценивания соотношения польза/риск и только при отсутствии какого-либо альтернативного лечения.

Контроль функции печени следует проводить непосредственно перед началом применения препарата, на протяжении его применения и после завершения лечения препаратом до возвращения показателей функции печени до нормы или к исходным значениям. Если во время применения препарата показатели функции печени заметно повышены, то применение препарата следует прекратить.

Пациентам с синдромом Кокейна следует порекомендовать в случае появления каких-либо симптомов нарушения функции печени немедленно сообщить об этом своему врачу и прекратить прием метронидазола.

Пациентов нужно предупредить о возможном потемнение мочи из-за присутствия метаболитов метронидазола.