Гастро-Норм® (Gastro-Norm) (100670) - инструкция по применению ATC-классификация
Гастро-Норм инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. В кислой среде желудка препарат образует на поверхности язв и эрозий защитную пленку, способствующую их рубцеванию, и защищает от влияния желудочного сока; повышает синтез простагландина Е2, стимулирует образование слизи и бикарбонатов, приводит к накоплению эпидермального фактора роста в зоне дефекта, снижает активность пепсина и пепсиногена. Препарат проявляет бактерицидную активностью в отношении Helicobacter pylori.
Фармакокинетика. Препарат практически не всасывается в ЖКТ, только незначительное количество активного вещества поступает в кровь и экскретируется с мочой, при этом концентрация висмута в плазме крови быстро снижается после завершения курса терапии. В основном препарат выводится с калом.
Показания Гастро-Норм
язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, в том числе вызванные H. pylori (в составе схем антихеликобактерной терапии); хронический гастрит и гастродуоденит в фазе обострения, в том числе вызванный H. pylori.
Применение Гастро-Норм
взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до еды и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки за 30 мин до еды.
Детям в возрасте 8–14 лет назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки за 30 мин до еды.
Детям в возрасте 4–8 лет назначают в дозе 8 мг/кг/сут, распределив суточную дозу на 2 приема, но не более 2 таблеток в сутки.
Таблетки запивать небольшим количеством воды.
Продолжительность курса лечения — 4–8 нед. В течение следующих 8 нед не следует принимать препараты, содержащие висмут.
При наличии H. pylori использовать в схемах лечения: при квадротерапии рекомендуется сочетание приема висмута субцитрата 120 мг 4 раза в сутки с тетрациклином 500 мг 4 раза в сутки, метронидазолом 500 мг 3 раза в сутки и ингибитором протонной помпы (омепразолом, лансопразолом, рабепразолом, пантопразолом или эзомепразолом) в стандартной терапевтической дозе 2 раза в сутки.
Продолжительность комбинированной терапии — 10–14 дней.
Для улучшения регенерации язвенного дефекта возможно дальнейшее лечение препаратом Гастро-норм: по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до завтрака, обеда и ужина, 4-й раз — перед сном. Длительность терапии — до 6 нед (максимум 8 нед).
Противопоказания
повышенная чувствительность к активной субстанции или вспомогательному веществу. Тяжелая почечная недостаточность.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: черная окраска кала, тошнота, рвота, запор, диарея.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд.
Со стороны иммунной системы: иногда — анафилактическая реакция.
Особые указания
возможно изменение окраски кала в черный цвет. В таком случае следует обратиться за консультацией к врачу. Не следует принимать антацидные препараты и молоко за полчаса до и через полчаса после приема лекарственного средства, поскольку имеющийся желудочный сок необходим для формирования защитного слоя.
Длительное применение препаратов висмута не рекомендуется по причине возникновения в редких случаях энцефалопатии. При соблюдении рекомендованного режима приема лекарственного средства риск возникновения этого побочного эффекта очень низкий. Однако во время приема этого препарата не рекомендуется принимать другие лекарственные средства, содержащие висмут.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется.
Дети. Гастро-норм применяют у детей в возрасте старше 4 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет данных о влиянии висмута субцитрата на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Однако подобное действие препарата Гастро-норм маловероятно.
Взаимодействия
никаких других лекарственных средств, пищи или напитков, антацидов, молока, фруктов или фруктовых соков не следует употреблять за 30 мин до или после приема препарата Гастро-норм, поскольку они могут изменять его действие.
Уменьшает всасывание тетрациклинов; одновременное применение препаратов, содержащих висмут, повышает риск чрезмерного повышения концентрации висмута в крови.
Передозировка
возникает в случае частого приема препарата в высоких дозах и может проявляться через 10 дней симптомами, характерными для почечной недостаточности (повышение уровня висмута в плазме крови).
Лечение заключается в промывании желудка с последующим приемом активированного угля и осмотических слабительных средств. Абсорбция висмута в качестве дополнительной терапии необязательна. При сопутствующих тяжелых заболеваниях почек следует проводить гемодиализ.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.