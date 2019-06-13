взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до еды и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки за 30 мин до еды.

Детям в возрасте 8–14 лет назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки за 30 мин до еды.

Детям в возрасте 4–8 лет назначают в дозе 8 мг/кг/сут, распределив суточную дозу на 2 приема, но не более 2 таблеток в сутки.

Таблетки запивать небольшим количеством воды.

Продолжительность курса лечения — 4–8 нед. В течение следующих 8 нед не следует принимать препараты, содержащие висмут.

При наличии H. pylori использовать в схемах лечения: при квадротерапии рекомендуется сочетание приема висмута субцитрата 120 мг 4 раза в сутки с тетрациклином 500 мг 4 раза в сутки, метронидазолом 500 мг 3 раза в сутки и ингибитором протонной помпы (омепразолом, лансопразолом, рабепразолом, пантопразолом или эзомепразолом) в стандартной терапевтической дозе 2 раза в сутки.

Продолжительность комбинированной терапии — 10–14 дней.

Для улучшения регенерации язвенного дефекта возможно дальнейшее лечение препаратом Гастро-норм: по 1 таблетке 4 раза в сутки за 30 мин до завтрака, обеда и ужина, 4-й раз — перед сном. Длительность терапии — до 6 нед (максимум 8 нед).