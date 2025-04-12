Фармакодинамика.

Препарат обладает высокой антибактериальной активностью против ряда патогенных микроорганизмов, таких как стрептококки, стафилококки, синегнойная и кишечная палочки, протей. Противогрибковая активность препарата особенно выражена в отношении Pytyrosporum ovale и Pytyrosporum orbiculare, которые вызывают воспаление и избыточное шелушение при псориазе и других кожных заболеваний.

Цинка пиритионат угнетает пролиферацию эпителиальных клеток кожи, устраняет избыточное шелушение при псориазе и других заболеваний.

Фармакокинетика.

При наружном применении цинка пиритионат накапливается в местах поражения кожи. Системная абсорбция происходит очень медленно, поэтому препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.