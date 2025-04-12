Скин-Кап (Skin-Cap)
Скин-Кап инструкция по применению
Состав
zincpyrithione;
действующее вещество: 100 мл аэрозоля содержат цинка пиритионата 0,2 г;
вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат, изопропилмиристат, этанол 96%, твин-80, сорбита раствор (Е 420), изобутан, пропан, бутан.
Лекарственная форма
Аэрозоль.
Основные физико-химические свойства: аэрозоль желтоватого цвета с белыми частицами и с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Дерматологические средства.
Код АТС D11A Х12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат обладает высокой антибактериальной активностью против ряда патогенных микроорганизмов, таких как стрептококки, стафилококки, синегнойная и кишечная палочки, протей. Противогрибковая активность препарата особенно выражена в отношении Pytyrosporum ovale и Pytyrosporum orbiculare, которые вызывают воспаление и избыточное шелушение при псориазе и других кожных заболеваний.
Цинка пиритионат угнетает пролиферацию эпителиальных клеток кожи, устраняет избыточное шелушение при псориазе и других заболеваний.
Фармакокинетика.
При наружном применении цинка пиритионат накапливается в местах поражения кожи. Системная абсорбция происходит очень медленно, поэтому препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.
Показания
Псориаз, атопический дерматит, экзема, повышенное шелушение кожи, себорея волосистой части головы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы
Препарат распылять на пораженные участки кожи, держа на расстоянии около 15 см от поверхности кожи. Пораженные участки обрабатывать 2–3 раза в день до достижения клинического эффекта. Для достижения стойкого эффекта применение препарата рекомендуется продолжить в течение одной недели после исчезновения симптомов.
Перед применением баллон необходимо несколько раз встряхнуть. Во время распыления баллон держать в вертикальном положении.
Для обработки лекарственным препаратом волосистой части головы применять специальную насадку.
Дети
Препарат не применять детям до 3 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции, включая покраснение, зуд, кожную сыпь.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 мл, 100 мл, или 200 мл в алюминиевом моноблок-баллоне. По одному моноблоку-баллону в комплекте с насадкой и инструкцией по применению помещают в картонную коробку.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Хеминова Интернасиональ, С. А.
РЕСИФАРМ Паретс С.Л.