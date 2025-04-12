Пиритион цинк

Скин-Кап (Skin-Cap)

4 препаратаНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
Скин-Кап
Скин-Кап
Шампунь 1 % флакон 150 мл №1
Chemigroup France
от 665,96 грн
в 451 аптеке
Найти в аптеках
Скин-Кап
Скин-Кап
Крем 0,2 % туба 50 г №1
Chemigroup France
от 646,35 грн
в 312 аптеках
Найти в аптеках
Скин-Кап
Скин-Кап
Аэрозоль 0,2 % моноблок-баллон 100 мл №1
Chemigroup France
от 1067,00 грн
в 94 аптеках
Найти в аптеках
Скин-Кап
Скин-Кап
Шампунь 1 % флакон 75 мл №1
Chemigroup France
Нет в наличии
Цены в Киев
от 646,35 грн
Найти все в аптеках
Инструкция указана для Скин-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1

Скин-Кап инструкция по применению

Инструкция указана для Скин-Кап шампунь 1 % флакон 150 мл №1

Состав

zincpyrithione;

действующее вещество: 100 мл аэрозоля содержат цинка пиритионата 0,2 г;

вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат, изопропилмиристат, этанол 96%, твин-80, сорбита раствор (Е 420), изобутан, пропан, бутан.

Лекарственная форма

Аэрозоль.

Основные физико-химические свойства: аэрозоль желтоватого цвета с белыми частицами и с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства.

Код АТС D11A Х12.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат обладает высокой антибактериальной активностью против ряда патогенных микроорганизмов, таких как стрептококки, стафилококки, синегнойная и кишечная палочки, протей. Противогрибковая активность препарата особенно выражена в отношении Pytyrosporum ovale и Pytyrosporum orbiculare, которые вызывают воспаление и избыточное шелушение при псориазе и других кожных заболеваний.

Цинка пиритионат угнетает пролиферацию эпителиальных клеток кожи, устраняет избыточное шелушение при псориазе и других заболеваний.

Фармакокинетика.

При наружном применении цинка пиритионат накапливается в местах поражения кожи. Системная абсорбция происходит очень медленно, поэтому препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания

Псориаз, атопический дерматит, экзема, повышенное шелушение кожи, себорея волосистой части головы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Препарат распылять на пораженные участки кожи, держа на расстоянии около 15 см от поверхности кожи. Пораженные участки обрабатывать 2–3 раза в день до достижения клинического эффекта. Для достижения стойкого эффекта применение препарата рекомендуется продолжить в течение одной недели после исчезновения симптомов.

Перед применением баллон необходимо несколько раз встряхнуть. Во время распыления баллон держать в вертикальном положении.

Для обработки лекарственным препаратом волосистой части головы применять специальную насадку.

Дети

Препарат не применять детям до 3 лет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, включая покраснение, зуд, кожную сыпь.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл, 100 мл, или 200 мл в алюминиевом моноблок-баллоне. По одному моноблоку-баллону в комплекте с насадкой и инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Хеминова Интернасиональ, С. А.

РЕСИФАРМ Паретс С.Л.

Характеристики
Производитель
Chemigroup France
Форма выпуска
Шампунь
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1 %
Объем
150 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/3789/01/01 от 06.08.2021
Международное название