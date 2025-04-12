

Отмена препарата. Лечение не следует прекращать резко, особенно у пациентов с ИБС. Дозу препарата следует снижать постепенно, в течение 1–2 нед, одновременно начиная терапию другим препаратом.

БА и ХОБЛ. Блокаторы β 1 -адренорецепторов при ХОБЛ можно назначать только пациентам с заболеванием умеренной степени тяжести в низкой начальной дозе. Перед началом лечения рекомендуется провести оценку функции внешнего дыхания. При развитии бронхоспазма во время лечения назначают β 2 -адреномиметики.

Сердечная недостаточность. Больным с компенсированной сердечной недостаточностью Локрен назначают в низкой начальной дозе. В дальнейшем при необходимости ее постепенно повышают под строгим врачебным контролем.

Брадикардия. Дозу препарата необходимо снизить, если ЧСС в состоянии покоя ниже 50–55 уд./мин.

AV-блокада I степени. Учитывая отрицательный дромотропный эффект блокаторов β 2 -адренорецепторов, Локрен с осторожностью применяют у пациентов с AV-блокадой I степени.

Стенокардия Принцметала. При применении блокаторов β-адренорецепторов количество и продолжительность приступов стенокардии могут увеличиваться. Применение препарата возможно при умеренной степени тяжести и при условии одновременного назначения вазодилататоров.

Нарушения периферического кровообращения. Применение блокаторов β-адренорецепторов может приводить к ухудшению состояния больных с нарушениями периферического кровообращения (болезнь или синдром Рейно, артериит, хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей).

Феохромоцитома. При применении блокаторов β-адренорецепторов в комбинации с блокаторами α-адренорецепторов для лечения симптоматической АГ при феохромоцитоме требуется тщательный мониторинг АД.

Пациенты пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам пожилого возраста; лечение начинают с применения препарата в низких дозах под строгим врачебным контролем.

Почечная недостаточность. У больных с почечной недостаточностью дозу препарата необходимо корригировать в зависимости от уровня креатинина в плазме крови или клиренса креатинина.

Сахарный диабет. Следует предупредить больных сахарным диабетом о необходимости строго контролировать уровень глюкозы в сыворотке крови в начале лечения, поскольку препарат может маскировать симптомы гипогликемии (тахикардия, сердцебиение, потливость).

Псориаз. С осторожностью назначают препарат больным псориазом, так как имеются сообщения об обострении заболевания на фоне лечения блокаторами β-адренорецепторов.

Аллергические реакции. У пациентов с предрасположенностью к тяжелым аллергическим реакциям, особенно обусловленным применением йодсодержащих контрастных средств или флоктафенина, или при проведении специфической десенсибилизации терапия блокаторами β-адренорецепторов может привести к развитию выраженных анафилактических реакций и снижению эффективности при них эпинефрина в обычных дозах.

Общая анестезия. При проведении наркоза блокаторы β-адренорецепторов подавляют рефлекторную тахикардию и повышают риск развития артериальной гипотензии. Продолжение лечения блокаторами β-адренорецепторов снижает риск развития аритмии, ишемии миокарда и гипертонического криза. Анестезиолога следует поставить в известность о том, что больной принимает блокатор β-адренорецепторов. При необходимости проведения наркоза считается достаточным отменить препарат за 48 ч до оперативного вмешательства для восстановления чувствительности β-адренорецепторов к катехоламинам. Терапию блокаторами β-адренорецепторов нельзя прерывать у больных с коронарной недостаточностью; желательно продолжать лечение до оперативного вмешательства, учитывая риск, обусловленный развитием синдрома отмены. В случае ургентных операций больному для предупреждения стимуляции блуждающего нерва назначают премедикацию атропином, при необходимости его введение повторяют. Для анестезии необходимо применять средства с минимальным кардиодепрессивным эффектом.

Тиреотоксикоз. Блокаторы β-адренорецепторов маскируют кардиальные симптомы тиреотоксикоза.

Спортсмены. Препарат может давать положительную реакцию при проведении тестов допинг-контроля.

Период беременности и кормления грудью. Локрен не рекомендуется применять в период беременности. У новорожденных, матери которых принимали блокаторы β-адренорецепторов, могут отмечать брадикардию, респираторный дистресс-синдром и гипогликемию, поэтому рекомендуется тщательное наблюдение за новорожденными в условиях специализированного отделения (контроль ЧСС и уровня глюкозы в сыворотке крови в течение первых 3–5 дней жизни).

Блокаторы β-адренорецепторов проникают в грудное молоко, поэтому в период их применения рекомендуется прекратить кормление грудью.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены, поэтому не следует применять Локрен в педиатрической практике.

Нет данных о влиянии на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.