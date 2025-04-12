Локрен® (Lokren)
Локрен инструкция по применению
Состав
Бетаксолол - 20 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Бетаксолол ((RS)-l-[4-[2-(циклопропилметокси)этил]фенокси]-3-[(1-метилэтил)амино]-2-пропан-2-ол) характеризуется тремя фармакологическими особенностями: β1-адреноблокирующим (кардиоселективным) действием, отсутствием частичной агонистической активности (ВСА) и слабо выраженным мембраностабилизирующим действием (подобным таковому у хинидина или местных анестетиков) в дозах, превышающих терапевтические.
Фармакокинетика. Абсорбция. Быстро и полностью всасывается после приема внутрь. Эффект первого прохождения через печень незначительный, биодоступность — около 85%, что обеспечивает незначительные отличия его концентрации в плазме крови у разных пациентов или у одного и того же пациента при продолжительном применении препарата. С белками плазмы крови связывается примерно 50% бетаксолола.
Метаболизм. Объем распределения составляет около 6 л/кг. В организме бетаксолол в основном превращается в неактивные метаболиты и только 10–15% экскретируется с мочой в неизмененном виде. Выведение. T½ составляет 15–20 ч.
Показания Локрен
АГ; профилактика приступов стенокардии напряжения.
Применение Локрен
обычно назначают в дозе 20 мг 1 раз в сутки. Максимальная рекомендованная доза составляет 40 мг/сут.
У больных с почечной недостаточностью клиренс бетаксолола уменьшается с ухудшением функции почек. Дозу следует адаптировать к состоянию функции почек; при клиренсе креатинина ≥20 мл/мин коррекции дозы не требуется. Однако в начале лечения рекомендуется проводить клиническое наблюдение до достижения равновесного уровня препарата в крови (в среднем 4 дня).
Для больных с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина — 20 мл/мин) и больных, которым проводится диализ, рекомендуется начальная доза 10 мг/сут (вне зависимости от частоты и расписания процедур диализа).
Нет необходимости в коррекции дозы у больных с печеночной недостаточностью, однако в начале терапии желательно клиническое наблюдение.
Противопоказания
анафилактические реакции в анамнезе, повышенная чувствительность к бетаксололу или другим компонентам препарата, БА и тяжелые формы ХОБЛ, декомпенсированная рефрактерная сердечная недостаточность, кардиогенный шок, AV-блокада II–III степени у больных без имплантированного водителя ритма, стенокардия Принцметала, синдром слабости синусного узла (включая синоатриальную блокаду), брадикардия (менее 45–50 уд./мин), тяжелые формы синдрома Рейно и нарушения периферического кровообращения, нелеченная феохромоцитома, выраженная артериальная гипотензия, одновременная терапия флоктафенином, сультопридом, амиодароном, бепридилом, дилтиаземом и верапамилом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), врожденная галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы или дефицит лактазы (препарат содержит лактозу), период кормления грудью, возраст до 14 лет.
Побочные эффекты
астения, похолодение конечностей, брадикардия (иногда тяжелая), боль в животе, тошнота, рвота, импотенция, головокружение, головная боль, бессонница, редко — замедление AV-проводимости или прогрессирование AV-блокады, сердечная недостаточность, артериальная гипотензия, бронхоспазм, гипогликемия, синдром Рейно, усиление перемежающейся хромоты, кожные реакции, включая псориазоподобные высыпания или обострение псориаза, парестезия, сухость глаз, ночные кошмары. В редких случаях отмечают возникновение титра антинуклеарных антител, которое только в исключительных случаях сопровождается клиническими проявлениями по типу системной красной волчанки, проходящими после отмены препарата.
Особые указания
Отмена препарата. Лечение не следует прекращать резко, особенно у пациентов с ИБС. Дозу препарата следует снижать постепенно, в течение 1–2 нед, одновременно начиная терапию другим препаратом.
БА и ХОБЛ. Блокаторы β1-адренорецепторов при ХОБЛ можно назначать только пациентам с заболеванием умеренной степени тяжести в низкой начальной дозе. Перед началом лечения рекомендуется провести оценку функции внешнего дыхания. При развитии бронхоспазма во время лечения назначают β2-адреномиметики.
Сердечная недостаточность. Больным с компенсированной сердечной недостаточностью Локрен назначают в низкой начальной дозе. В дальнейшем при необходимости ее постепенно повышают под строгим врачебным контролем.
Брадикардия. Дозу препарата необходимо снизить, если ЧСС в состоянии покоя ниже 50–55 уд./мин.
AV-блокада I степени. Учитывая отрицательный дромотропный эффект блокаторов β2-адренорецепторов, Локрен с осторожностью применяют у пациентов с AV-блокадой I степени.
Стенокардия Принцметала. При применении блокаторов β-адренорецепторов количество и продолжительность приступов стенокардии могут увеличиваться. Применение препарата возможно при умеренной степени тяжести и при условии одновременного назначения вазодилататоров.
Нарушения периферического кровообращения. Применение блокаторов β-адренорецепторов может приводить к ухудшению состояния больных с нарушениями периферического кровообращения (болезнь или синдром Рейно, артериит, хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей).
Феохромоцитома. При применении блокаторов β-адренорецепторов в комбинации с блокаторами α-адренорецепторов для лечения симптоматической АГ при феохромоцитоме требуется тщательный мониторинг АД.
Пациенты пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам пожилого возраста; лечение начинают с применения препарата в низких дозах под строгим врачебным контролем.
Почечная недостаточность. У больных с почечной недостаточностью дозу препарата необходимо корригировать в зависимости от уровня креатинина в плазме крови или клиренса креатинина.
Сахарный диабет. Следует предупредить больных сахарным диабетом о необходимости строго контролировать уровень глюкозы в сыворотке крови в начале лечения, поскольку препарат может маскировать симптомы гипогликемии (тахикардия, сердцебиение, потливость).
Псориаз. С осторожностью назначают препарат больным псориазом, так как имеются сообщения об обострении заболевания на фоне лечения блокаторами β-адренорецепторов.
Аллергические реакции. У пациентов с предрасположенностью к тяжелым аллергическим реакциям, особенно обусловленным применением йодсодержащих контрастных средств или флоктафенина, или при проведении специфической десенсибилизации терапия блокаторами β-адренорецепторов может привести к развитию выраженных анафилактических реакций и снижению эффективности при них эпинефрина в обычных дозах.
Общая анестезия. При проведении наркоза блокаторы β-адренорецепторов подавляют рефлекторную тахикардию и повышают риск развития артериальной гипотензии. Продолжение лечения блокаторами β-адренорецепторов снижает риск развития аритмии, ишемии миокарда и гипертонического криза. Анестезиолога следует поставить в известность о том, что больной принимает блокатор β-адренорецепторов. При необходимости проведения наркоза считается достаточным отменить препарат за 48 ч до оперативного вмешательства для восстановления чувствительности β-адренорецепторов к катехоламинам. Терапию блокаторами β-адренорецепторов нельзя прерывать у больных с коронарной недостаточностью; желательно продолжать лечение до оперативного вмешательства, учитывая риск, обусловленный развитием синдрома отмены. В случае ургентных операций больному для предупреждения стимуляции блуждающего нерва назначают премедикацию атропином, при необходимости его введение повторяют. Для анестезии необходимо применять средства с минимальным кардиодепрессивным эффектом.
Тиреотоксикоз. Блокаторы β-адренорецепторов маскируют кардиальные симптомы тиреотоксикоза.
Спортсмены. Препарат может давать положительную реакцию при проведении тестов допинг-контроля.
Период беременности и кормления грудью. Локрен не рекомендуется применять в период беременности. У новорожденных, матери которых принимали блокаторы β-адренорецепторов, могут отмечать брадикардию, респираторный дистресс-синдром и гипогликемию, поэтому рекомендуется тщательное наблюдение за новорожденными в условиях специализированного отделения (контроль ЧСС и уровня глюкозы в сыворотке крови в течение первых 3–5 дней жизни).
Блокаторы β-адренорецепторов проникают в грудное молоко, поэтому в период их применения рекомендуется прекратить кормление грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены, поэтому не следует применять Локрен в педиатрической практике.
Нет данных о влиянии на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.
Взаимодействия
Многие препараты могут вызывать брадикардию: блокаторы β-адренорецепторов, антиаритмические препараты Iа класса (хинидин, дизопирамид), III класса (амиодарон, соталол), IV класса (дилтиазем, верапамил), сердечные гликозиды, клонидин, гуафанцин, мефлохин, ингибиторы холинэстеразы (применяемые для лечения болезни Альцгеймера).
Противопоказано одновременное применение Локрена со следующими препаратами:
флоктафенин: в случае шока или артериальной гипотензии, обусловленной приемом флоктафенина, блокаторы β-адренорецепторов вызывают уменьшение выраженности компенсаторных реакций сердечно-сосудистой системы;
сультоприд: нарушения автоматизма сердца (выраженная брадикардия), обусловленные аддитивным эффектом препаратов.
Не рекомендуется применение Локрена с такими препаратами:
блокаторы кальциевых каналов (бепридил, дилтиазем, верапамил и мебефрадил): возможны нарушения автоматизма (чрезмерная брадикардия, нарушение функции синусного узла), нарушение AV-проводимости, сердечная недостаточность (синергическое действие);
амиодарон: отрицательное инотропное действие, нарушения автоматизма и проводимости (угнетение симпатических компенсаторных механизмов).
Необходима осторожность при применении Локрена с такими препаратами:
ингаляционные галогенсодержащие анестетики: блокаторы β-адренорецепторов подавляют компенсаторные реакции сердечно-сосудистой системы (во время операции блокада β-адренорецепторов может быть устранена применением β-адреномиметиков). Как правило, терапию блокаторами β-адренорецепторов не следует прекращать, тем более резко в любом случае; необходимо проинформировать анестезиолога о проводимом лечении;
препараты, способные спровоцировать мерцательную аритмию (кроме сультоприда): антиаритмические препараты Iа класса (хинидин, гидрохинидин и дизопирамид) и III класса (амиодарон, дофетилид, ибутилид, сотатол); некоторые нейролептики группы фенотиазина (хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин), бензамиды (амисульприд, сульпирид, тиаприд), бутирофеноны (дроперидол, галоперидол), другие нейролептики (пимозид) и прочие препараты (цизаприд, дифеманил, эритромицин для в/в введения, галофантрин, мизоластин, моксифлоксацин, пентамидин, винкамин и спирамицин для в/в введения) — повышение риска развития желудочковой аритмии и фибрилляции желудочков (гипокалиемия является провоцирующим фактором); необходим клинический и электрокардиографический контроль;
пропафенон: нарушение сердечной сократимости, автоматизма и проводимости (угнетение симпатических компенсаторных механизмов), что требует проведения клинического и электрокардиографического контроля;
баклофен: потенцирование антигипертензивного действия, необходим контроль уровня АД и коррекция дозы антигипертензивного средства при необходимости;
инсулин и пероральные гипогликемизирующие средства группы сульфонамидов: блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать некоторые симптомы гипогликемии (тахикардия, сердцебиение, потливость), поэтому пациента следует предупредить о необходимости строго контролировать уровень глюкозы в крови;
ингибиторы холинэстеразы (амбеноний, донепезил, галантамин, неостигмин, пиридостигмин, ривастигмин, такрин): риск усиления брадикардии (аддитивное действие); необходим регулярный клинический контроль;
антигипертензивные средства центрального действия (клонидин, апраклонидин, альфа-метилдопа, гуанфанцин, моксонидин, рилменидин): значительное повышение АД при резкой отмене антигипертензивного препарата центрального действия; необходимо избегать внезапной отмены антигипертензивного средства и проводить клинический контроль;
лидокаин (в/в): возможно уменьшение метаболизма в печени и повышение его концентрации в плазме крови с развитием побочных эффектов со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем. Необходима коррекция дозы лидокаина, рекомендуется клиническое наблюдение и ЭКГ-мониторинг, контроль концентрации лидокаина в плазме крови;
НПВП, в том числе селективные ингибиторы ЦОГ-2: снижение гипотензивного эффекта (угнетают синтез простагландинов, оказывающих депрессорное действие; задержка в организме ионов натрия и воды при применении производных пиразолона);
блокаторы кальциевых каналов дигидропиридинового ряда: артериальная гипотензия, развитие симптомов сердечной недостаточности у больных с латентной или неконтролируемой сердечной недостаточностью. Лечение блокаторами β-адренорецепторов позволяет минимизировать рефлекторные симпатомиметические механизмы, запускаемые при чрезмерных гемодинамических реакциях;
йодсодержащие контрастные средства: в случае анафилактических реакций и артериальной гипотензии, вызванных йодсодержащими контрастными средствами, блокаторы β-адренорецепторов уменьшают выраженность компенсаторных реакций сердечно-сосудистой системы. По возможности лечение блокаторами β-адренорецепторов должно быть приостановлено до проведения рентгенологического исследования. В случае необходимости продолжения лечения необходимо заранее подготовить соответствующие средства для проведения реанимационных мероприятий;
трициклические антидепрессанты, нейролептики: усиление гипотензивного эффекта и риск развития ортостатической гипотензии (аддитивное действие);
мефлохин: риск развития брадикардии (аддитивное действие);
дипиридамол (в/в): усиление антигипертензивного эффекта;
блокаторы α-адренорецепторов (альфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин, теразозин): усиление антигипертензивного эффекта, повышенный риск развития ортостатической гипотензии;
• амифостин: усиление антигипертензивного эффекта.
Передозировка
Симптомы: брадикардия, выраженное снижение АД.
Лечение: при брадикардии или выраженной артериальной гипотензии вводят 1–2 мг атропина в/в, 1 мг глюкагона (при необходимости введение препарата повторяют); при необходимости медленная в/в инфузия 25 мкг изопреналина или введение добутамина со скоростью 2,5–10 мкг/кг/мин.
При сердечной декомпенсации у новорожденных, матери которых в период беременности принимали блокаторы β-адренорецепторов: глюкагон из расчета 0,3 мг/кг; госпитализация в отделение интенсивной терапии; изопреналин и добутамин, обычно в достаточно высоких дозах и длительно под наблюдением реаниматолога.
Условия хранения
в сухом месте при температуре 15–30 °C.