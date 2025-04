фармакодинамика

Механизм действия . Фамцикловир — пролекарство пенцикловира для перорального применения. Фамцикловир быстро превращается in vivo в пенцикловир, который демонстрирует in vitro противовирусную активность относительно вирусов простого герпеса (1-го и 2-го типа), вируса ветряной оспы, вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса.

Антивирусный эффект перорально принятого фамцикловира в результате преобразования в пенцикловир in vivo выявляли на разных моделях у животных. В клетках, инфицированных вирусом, пенцикловир быстро и эффективно превращается в монофосфат (этот процесс проходит опосредованно через вирус-индуцированную тимидинкиназу), который, в свою очередь, превращается в пенцикловира трифосфат с помощью клеточных киназ. Этот трифосфат сохраняется в инфицированных клетках более 12 ч и подавляет элонгацию цепи вирусной ДНК путем конкурентного ингибирования с деоксигуанозинтрифосфатом за встраивание вирусных нуклеиновых кислот, которые растут, таким образом прерывая репликацию вирусных ДНК. В неинфицированных клетках под действием пенцикловира концентрация пенцикловира трифосфата едва отмечается. Следовательно, вероятность его токсического действия на клетки млекопитающих слишком низкая и для неинфицированных клеток маловероятны повреждения терапевтическими концентрациями пенцикловира.

Резистентность . Подобно ацикловиру распространенной формой резистентности среди штаммов вируса простого герпеса является дефицит синтеза фермента тимидинкиназы (ТК). В таких ТК-дефицитных штаммах отмечена перекрестная резистентность и к пенцикловиру и ацикловиру. Результаты 11 всемирных клинических исследований применения пенцикловира (формы для местного или в/в применения) или фамцикловира у иммунокомпетентных пациентов или пациентов с ослабленным иммунитетом, включая исследования лечения фамцикловиром до 12 мес, выявили незначительную общую частоту пенцикловиррезистентных изолятов: 0,2% (2/913) у иммунокомпетентных пациентов и 2,1% (6/288) у пациентов с ослабленным иммунитетом. Резистентные изоляты выделены главным образом в начале лечения или в группе плацебо; резистентные к фамцикловиру или пенцикловиру изоляты во время или после лечения выделены только у 2 пациентов с ослабленным иммунитетом.

Клиническая эффективность . При проведении плацебо-контролируемых и активно контролируемых исследований среди иммунокомпетентных пациентов и пациентов с ослабленным иммунитетом с неосложненным опоясывающим лишаем, фамцикловир проявил эффективность в локализации поражений. При проведении активно контролируемого клинического исследования фамцикловир продемонстрировал эффективность в лечении глазной формы опоясывающего лишая среди иммунокомпетентных пациентов.

Эффективность фамцикловира у иммунокомпетентных пациентов с первым проявлением генитального герпеса установлена во время проведения трех активно контролируемых исследований. Два плацебо-контролируемые исследования среди иммунокомпетентных пациентов и одно активно контролируемое исследование среди ВИЧ-инфицированных пациентов с рецидивирующим генитальным герпесом показали эффективность фамцикловира.

В ходе 2 плацебо-контролируемых исследований продолжительностью 12 мес, проводившихся среди иммунокомпетентных пациентов с рецидивирующим генитальным герпесом, выявлено, что у пациентов, лечившихся фамцикловиром, значительно уменьшилось количество рецидивов по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо. При проведении плацебо-контролируемого и неконтролируемого исследований продолжительностью до 16 нед установлено, что фамцикловир эффективен при супрессивном лечении рецидивирующего генитального герпеса у ВИЧ-инфицированных пациентов; плацебо-контролируемое исследование показало, что фамцикловир значительно уменьшал соотношение количество дней симптомного и бессимптомного выделения вируса простого герпеса.

Пациенты детского возраста . Последствия применения экспериментальных гранул фамцикловира для перорального приема оценивали среди 169 пациентов детского возраста, возраст которых составлял от 1 мес до 12 лет. 100 из этих пациентов в возрасте 1–≤12 лет принимали перорально гранулы фамцикловира (дозы варьировали от 150 до 500 мг) или 2 раза (47 пациентов с инфекциями, вызванными вирусом простого герпеса), или 3 раза (53 пациента с ветряной оспой) в сутки в течение 7 дней. Другие 69 пациентов (18 пациентов в возрасте 1–≤12 мес, 51 пациент в возрасте от 1 до ≤12 лет) участвовали в исследованиях по изучению фармакокинетики и безопасности разовой дозы с применением гранул фамцикловира для перорального приема (дозы изменялись от 25 до 500 мг). Дозы фамцикловира в расчете на массу тела были выбраны с целью обеспечения системной экспозиции пенцикловира, подобной таковой пенцикловира, выявленной у взрослых после приема 500 мг фамцикловира. Ни одно из этих исследований не включало контрольной группы; поэтому невозможно сделать вывод об эффективности исследуемых схем лечения. Профиль безопасности подобен профилю, отмечаемому у взрослых. Однако системная экспозиция действующего вещества у младенцев в возрасте <6 мес была низкой, что, таким образом, исключает любую оценку безопасности применения фамцикловира в этой возрастной группе. Фармакокинетика

Абсорбция . Фамцикловир — пролекарство, активное против вирусов соединение пенцикловира для перорального применения. При пероральном применении фамцикловир быстро и эффективно абсорбируется и превращается в пенцикловир. Биодоступность пенцикловира после перорального применения фамцикловира составляет 77%. Средние пиковые величины концентраций пенцикловира в плазме крови после перорального применения фамцикловира в дозах 125;, 250; 500 и 750 мг составляли 0,8; 1,6; 3,3 и 5,1 мкг/мл соответственно и достигаются в среднем через 45 мин после приема препарата. Кривые «концентрация в плазме крови/время» для пенцикловира идентичны при разовом и многократном (3 раза в сутки и 2 раза в сутки) дозировании, что свидетельствует об отсутствии кумуляции пенцикловира при повторном дозировании фамцикловира.

Пища не влияет на AUC пенцикловира.

Распределение . Пенцикловир и его 6-диокси-предшественник слабо (<20%) связываются с белками плазмы крови.

Метаболизм и элиминация . Фамцикловир выделяется, главным образом, в виде пенцикловира и его 6-диокси-предшественника, которые экскретируются с мочой, при этом неизмененный фамцикловир в моче не выявляют. Канальцевая секреция способствует почечной элиминации соединения.

Конечный Т ½ пенцикловира после приема как разовой, так и повторных доз фамцикловира составляет около 2 ч.

Данные доклинических исследований продемонстрировали отсутствие индукции цитохрома Р450 и ингибирования СУР ЗА4.

Особые популяции

Пациенты с инфекцией опоясывающего лишая. Неосложненная инфекция опоясывающего лишая не влияет существенно на фармакокинетику пенцикловира, определенную после перорального применения фамцикловира. Конечный Т ½ пенцикловира у пациентов с инфекцией опоясывающего лишая составлял 2,8 и 2,7 ч соответственно после приема разовой и повторных доз фамцикловира.

Пациенты с почечной недостаточностью. Видимый плазменный клиренс, почечный клиренс, константа скорости элиминации пенцикловира уменьшались линейно с уменьшением функции почек как после разовой, так и после повторных доз. Коррекция дозы необходима для пациентов с почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Пациенты с печеночной недостаточностью. Легкое и умеренное нарушение функции печени не влияло на степень системной биодоступности пенцикловира после перорального применения фамцикловира. Для пациентов с легким и умеренным нарушением функции печени коррекция дозы не требуется (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Фармакокинетику пенцикловира не исследовали у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени. Преобразование фамцикловира в активный метаболит пенцикловир может быть нарушено у таких пациентов и приводить к более низкой концентрации пенцикловира в плазме крови и, как следствие, к снижению эффективности фамцикловира.

Дети. При приеме повторных доз фамцикловира перорально (250 или 500 мг 3 раза в сутки) пациентами детского возраста (6–11 лет), инфицированными гепатитом В, не выявлено заметного влияния на фармакокинетику пенцикловира по сравнению с данными о приеме разовой дозы. Кумуляции пенцикловира не отмечено. У детей (в возрасте 1–12 лет) с инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса или ветряной оспой, которые принимали перорально одноразовые дозы фамцикловира, видимый клиренс пенцикловира увеличивался в соответствии с массой тела нелинейно. Т ½ пенцикловира из плазмы крови имеет тенденцию к уменьшению с уменьшением возраста, в среднем от 1,6 ч у пациентов в возрасте 6–12 лет до 1,2 ч у пациентов, чей возраст составляет 1–<2 лет.

Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). По данным сравнительного перекрестного исследования, средняя AUC пенцикловира была примерно на 430% выше, а почечный клиренс пенцикловира примерно на 20% ниже после перорального приема фамцикловира у добровольцев пожилого возраста (65–79 лет) по сравнению с соответствующими показателями у молодых добровольцев. Эта разница частично может быть вызвана различиями в функции почек между двумя возрастными группами. Коррекции дозы в зависимости от возраста не требуется, если нет нарушений функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Пол. Зафиксированы незначительные отклонения в почечном клиренсе пенцикловира между женщинами и мужчинами, что было связано с половыми различиями в функции почек. Коррекция дозы в зависимости от пола не требуется.

Доклинические данные по безопасности. Общая токсичность. В исследованиях фармакологии безопасности и токсичности повторных доз не выявлено особой опасности для человека.

Генотоксичность. Фамцикловир не проявил генотоксичности в in vivo и in vitro тестах, предназначенных для проявления генной мутации, хромосомных повреждений и обратимых повреждений ДНК. Пенцикловир, как и другие лекарственные средства этого класса, может вызвать хромосомные повреждения, но не вызывал генных мутаций в системах бактериальных клеток или клеток млекопитающих, также не получены данные относительно повышения репарации ДНК in vitro.

Канцерогенность. При высоких дозах у самок крыс отмечали повышенный коэффициент развития аденокарциномы с локализацией в молочной железе, типичной опухоли для этой разновидности крыс, используемых для исследований канцерогенности. Не выявлено влияния на коэффициент возникновения неоплазии у самцов крыс или мышей обоего пола.

Репродуктивная токсичность. Нарушение фертильности (включая гистопатологические изменения в яичках, нарушение морфологии спермы, сниженную концентрацию спермы и подвижность и сниженную фертильность) отмечено у самцов крыс при дозе 500 мг/кг/сут. Кроме того, выявлены дегенеративные изменения эпителия яичек при исследованиях общей токсичности. Эти изменения были обратимыми и также отмечались при применении других препаратов этого класса. Не установлено влияния на фертильность у самок крыс, у которых применяли фамцикловир.