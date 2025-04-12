Фамвир® (Famvir®)
Фамвир инструкция по применению
Состав
Фамцикловир - 250 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика
Механизм действия. Фамцикловир — пролекарство пенцикловира для перорального применения. Фамцикловир быстро превращается in vivo в пенцикловир, который демонстрирует in vitro противовирусную активность относительно вирусов простого герпеса (1-го и 2-го типа), вируса ветряной оспы, вируса Эпштейна — Барр и цитомегаловируса.
Антивирусный эффект перорально принятого фамцикловира в результате преобразования в пенцикловир in vivo выявляли на разных моделях у животных. В клетках, инфицированных вирусом, пенцикловир быстро и эффективно превращается в монофосфат (этот процесс проходит опосредованно через вирус-индуцированную тимидинкиназу), который, в свою очередь, превращается в пенцикловира трифосфат с помощью клеточных киназ. Этот трифосфат сохраняется в инфицированных клетках более 12 ч и подавляет элонгацию цепи вирусной ДНК путем конкурентного ингибирования с деоксигуанозинтрифосфатом за встраивание вирусных нуклеиновых кислот, которые растут, таким образом прерывая репликацию вирусных ДНК. В неинфицированных клетках под действием пенцикловира концентрация пенцикловира трифосфата едва отмечается. Следовательно, вероятность его токсического действия на клетки млекопитающих слишком низкая и для неинфицированных клеток маловероятны повреждения терапевтическими концентрациями пенцикловира.
Резистентность. Подобно ацикловиру распространенной формой резистентности среди штаммов вируса простого герпеса является дефицит синтеза фермента тимидинкиназы (ТК). В таких ТК-дефицитных штаммах отмечена перекрестная резистентность и к пенцикловиру и ацикловиру. Результаты 11 всемирных клинических исследований применения пенцикловира (формы для местного или в/в применения) или фамцикловира у иммунокомпетентных пациентов или пациентов с ослабленным иммунитетом, включая исследования лечения фамцикловиром до 12 мес, выявили незначительную общую частоту пенцикловиррезистентных изолятов: 0,2% (2/913) у иммунокомпетентных пациентов и 2,1% (6/288) у пациентов с ослабленным иммунитетом. Резистентные изоляты выделены главным образом в начале лечения или в группе плацебо; резистентные к фамцикловиру или пенцикловиру изоляты во время или после лечения выделены только у 2 пациентов с ослабленным иммунитетом.
Клиническая эффективность. При проведении плацебо-контролируемых и активно контролируемых исследований среди иммунокомпетентных пациентов и пациентов с ослабленным иммунитетом с неосложненным опоясывающим лишаем, фамцикловир проявил эффективность в локализации поражений. При проведении активно контролируемого клинического исследования фамцикловир продемонстрировал эффективность в лечении глазной формы опоясывающего лишая среди иммунокомпетентных пациентов.
Эффективность фамцикловира у иммунокомпетентных пациентов с первым проявлением генитального герпеса установлена во время проведения трех активно контролируемых исследований. Два плацебо-контролируемые исследования среди иммунокомпетентных пациентов и одно активно контролируемое исследование среди ВИЧ-инфицированных пациентов с рецидивирующим генитальным герпесом показали эффективность фамцикловира.
В ходе 2 плацебо-контролируемых исследований продолжительностью 12 мес, проводившихся среди иммунокомпетентных пациентов с рецидивирующим генитальным герпесом, выявлено, что у пациентов, лечившихся фамцикловиром, значительно уменьшилось количество рецидивов по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо. При проведении плацебо-контролируемого и неконтролируемого исследований продолжительностью до 16 нед установлено, что фамцикловир эффективен при супрессивном лечении рецидивирующего генитального герпеса у ВИЧ-инфицированных пациентов; плацебо-контролируемое исследование показало, что фамцикловир значительно уменьшал соотношение количество дней симптомного и бессимптомного выделения вируса простого герпеса.
Пациенты детского возраста. Последствия применения экспериментальных гранул фамцикловира для перорального приема оценивали среди 169 пациентов детского возраста, возраст которых составлял от 1 мес до 12 лет. 100 из этих пациентов в возрасте 1–≤12 лет принимали перорально гранулы фамцикловира (дозы варьировали от 150 до 500 мг) или 2 раза (47 пациентов с инфекциями, вызванными вирусом простого герпеса), или 3 раза (53 пациента с ветряной оспой) в сутки в течение 7 дней. Другие 69 пациентов (18 пациентов в возрасте 1–≤12 мес, 51 пациент в возрасте от 1 до ≤12 лет) участвовали в исследованиях по изучению фармакокинетики и безопасности разовой дозы с применением гранул фамцикловира для перорального приема (дозы изменялись от 25 до 500 мг). Дозы фамцикловира в расчете на массу тела были выбраны с целью обеспечения системной экспозиции пенцикловира, подобной таковой пенцикловира, выявленной у взрослых после приема 500 мг фамцикловира. Ни одно из этих исследований не включало контрольной группы; поэтому невозможно сделать вывод об эффективности исследуемых схем лечения. Профиль безопасности подобен профилю, отмечаемому у взрослых. Однако системная экспозиция действующего вещества у младенцев в возрасте <6 мес была низкой, что, таким образом, исключает любую оценку безопасности применения фамцикловира в этой возрастной группе. Фармакокинетика
Абсорбция. Фамцикловир — пролекарство, активное против вирусов соединение пенцикловира для перорального применения. При пероральном применении фамцикловир быстро и эффективно абсорбируется и превращается в пенцикловир. Биодоступность пенцикловира после перорального применения фамцикловира составляет 77%. Средние пиковые величины концентраций пенцикловира в плазме крови после перорального применения фамцикловира в дозах 125;, 250; 500 и 750 мг составляли 0,8; 1,6; 3,3 и 5,1 мкг/мл соответственно и достигаются в среднем через 45 мин после приема препарата. Кривые «концентрация в плазме крови/время» для пенцикловира идентичны при разовом и многократном (3 раза в сутки и 2 раза в сутки) дозировании, что свидетельствует об отсутствии кумуляции пенцикловира при повторном дозировании фамцикловира.
Пища не влияет на AUC пенцикловира.
Распределение. Пенцикловир и его 6-диокси-предшественник слабо (<20%) связываются с белками плазмы крови.
Метаболизм и элиминация. Фамцикловир выделяется, главным образом, в виде пенцикловира и его 6-диокси-предшественника, которые экскретируются с мочой, при этом неизмененный фамцикловир в моче не выявляют. Канальцевая секреция способствует почечной элиминации соединения.
Конечный Т½ пенцикловира после приема как разовой, так и повторных доз фамцикловира составляет около 2 ч.
Данные доклинических исследований продемонстрировали отсутствие индукции цитохрома Р450 и ингибирования СУР ЗА4.
Особые популяции
Пациенты с инфекцией опоясывающего лишая. Неосложненная инфекция опоясывающего лишая не влияет существенно на фармакокинетику пенцикловира, определенную после перорального применения фамцикловира. Конечный Т½ пенцикловира у пациентов с инфекцией опоясывающего лишая составлял 2,8 и 2,7 ч соответственно после приема разовой и повторных доз фамцикловира.
Пациенты с почечной недостаточностью. Видимый плазменный клиренс, почечный клиренс, константа скорости элиминации пенцикловира уменьшались линейно с уменьшением функции почек как после разовой, так и после повторных доз. Коррекция дозы необходима для пациентов с почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациенты с печеночной недостаточностью. Легкое и умеренное нарушение функции печени не влияло на степень системной биодоступности пенцикловира после перорального применения фамцикловира. Для пациентов с легким и умеренным нарушением функции печени коррекция дозы не требуется (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Фармакокинетику пенцикловира не исследовали у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени. Преобразование фамцикловира в активный метаболит пенцикловир может быть нарушено у таких пациентов и приводить к более низкой концентрации пенцикловира в плазме крови и, как следствие, к снижению эффективности фамцикловира.
Дети. При приеме повторных доз фамцикловира перорально (250 или 500 мг 3 раза в сутки) пациентами детского возраста (6–11 лет), инфицированными гепатитом В, не выявлено заметного влияния на фармакокинетику пенцикловира по сравнению с данными о приеме разовой дозы. Кумуляции пенцикловира не отмечено. У детей (в возрасте 1–12 лет) с инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса или ветряной оспой, которые принимали перорально одноразовые дозы фамцикловира, видимый клиренс пенцикловира увеличивался в соответствии с массой тела нелинейно. Т½ пенцикловира из плазмы крови имеет тенденцию к уменьшению с уменьшением возраста, в среднем от 1,6 ч у пациентов в возрасте 6–12 лет до 1,2 ч у пациентов, чей возраст составляет 1–<2 лет.
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). По данным сравнительного перекрестного исследования, средняя AUC пенцикловира была примерно на 430% выше, а почечный клиренс пенцикловира примерно на 20% ниже после перорального приема фамцикловира у добровольцев пожилого возраста (65–79 лет) по сравнению с соответствующими показателями у молодых добровольцев. Эта разница частично может быть вызвана различиями в функции почек между двумя возрастными группами. Коррекции дозы в зависимости от возраста не требуется, если нет нарушений функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пол. Зафиксированы незначительные отклонения в почечном клиренсе пенцикловира между женщинами и мужчинами, что было связано с половыми различиями в функции почек. Коррекция дозы в зависимости от пола не требуется.
Доклинические данные по безопасности. Общая токсичность. В исследованиях фармакологии безопасности и токсичности повторных доз не выявлено особой опасности для человека.
Генотоксичность. Фамцикловир не проявил генотоксичности в in vivo и in vitro тестах, предназначенных для проявления генной мутации, хромосомных повреждений и обратимых повреждений ДНК. Пенцикловир, как и другие лекарственные средства этого класса, может вызвать хромосомные повреждения, но не вызывал генных мутаций в системах бактериальных клеток или клеток млекопитающих, также не получены данные относительно повышения репарации ДНК in vitro.
Канцерогенность. При высоких дозах у самок крыс отмечали повышенный коэффициент развития аденокарциномы с локализацией в молочной железе, типичной опухоли для этой разновидности крыс, используемых для исследований канцерогенности. Не выявлено влияния на коэффициент возникновения неоплазии у самцов крыс или мышей обоего пола.
Репродуктивная токсичность. Нарушение фертильности (включая гистопатологические изменения в яичках, нарушение морфологии спермы, сниженную концентрацию спермы и подвижность и сниженную фертильность) отмечено у самцов крыс при дозе 500 мг/кг/сут. Кроме того, выявлены дегенеративные изменения эпителия яичек при исследованиях общей токсичности. Эти изменения были обратимыми и также отмечались при применении других препаратов этого класса. Не установлено влияния на фертильность у самок крыс, у которых применяли фамцикловир.
Показания Фамвир
инфекции, вызванные вирусом Varicella zoster:
- опоясывающий лишай, включая опоясывающий лишай с глазной локализацией у иммунокомпетентных взрослых пациентов;
- опоясывающий лишай у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом.
Инфекции, вызванные вирусом Herpes simplex:
- лечение первых проявлений и рецидивов генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов;
- лечение рецидивов генитального герпеса у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом;
- супрессия рецидивирующего генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов и у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом.
Применение Фамвир
опоясывающий лишай у иммунокомпетентных взрослых пациентов. По 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней.
Лечение следует начинать как можно быстрее после установления диагноза опоясывающего лишая.
Опоясывающий лишай у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом. По 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней.
Лечение следует начинать как можно быстрее после установления диагноза опоясывающего лишая.
Генитальный герпес у иммунокомпетентных взрослых пациентов
Первое проявление генитального герпеса. По 250 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней. Начать лечение рекомендуют после первого проявления генитального герпеса.
Рецидив генитального герпеса. По 125 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней. Начать лечение рекомендуется как можно быстрее в продромальный период (неприятные ощущения, зуд, жжение, боль) или сразу после проявления нарушений.
Рецидив генитального герпеса у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом. По 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней. Начать лечение рекомендуется как можно быстрее в продромальный период (неприятные ощущения, зуд, жжение, боль) или сразу после появления нарушений.
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов. По 250 мг 2 раза в сутки. Лечение следует прекратить после 12 мес непрерывной противовирусной терапии, для того чтобы заново оценить тяжесть рецидивов и их частоту. Минимальный период переоценки должен охватывать 2 рецидива. Пациенты, у которых сохраняется значительная выраженность заболевания, могут возобновить супрессивную терапию.
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом. По 500 мг 2 раза в сутки.
Дозировка для больных с нарушением функции почек. Поскольку снижение клиренса пенцикловира связано с нарушением функции почек в соответствии с изменением клиренса креатинина, особое внимание необходимо обратить на дозирование для больных с нарушением функции почек.
Рекомендуемые схемы дозирования для взрослых пациентов с нарушением функции почек представлены в табл. 1–6.
Таблица 1. Опоясывающий лишай у иммунокомпетентных взрослых пациентов и пациентов с ослабленным иммунитетом
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Коррекция режима дозирования
|≥60
|500 мг 3 раза в сутки на протяжении 7 или 10 дней*
|40–59
|500 мг 2 раза в сутки на протяжении 7 или 10 дней*
|20–39
|500 мг 1 раз в сутки на протяжении 7 или 10 дней*
|<20
|250 мг 1 раз в сутки на протяжении 7 или 10 дней*
|Пациенты, которые находятся на диализе
|250 мг после каждого диализа на протяжении 7 или 10 дней*
*7 дней — для пациентов с нормальным иммунитетом, 10 дней — для пациентов с ослабленным иммунитетом.
Таблица 2. Первое проявление генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Коррекция режима дозирования
|≥40
|250 мг 3 раза в сутки на протяжении 5 дней
|20–39
|250 мг 2 раза в сутки на протяжении 5 дней
|<20
|250 мг 1 раз в сутки на протяжении 5 дней
|Пациенты, которые находятся на диализе
|250 мг после каждого диализа на протяжении 5 дней
Таблица 3. Рецидив генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Коррекция режима дозирования
|≥20
|125 мг 2 раза в сутки на протяжении 5 дней
|<20
|125 мг 1 раза в сутки на протяжении 5 дней
|Пациенты, которые находятся на диализе
|125 мг после каждого диализа на протяжении 5 дней
Таблица 4. Рецидив генитального герпеса у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Коррекция режима дозирования
|≥40
|500 мг 2 раза в сутки на протяжении 7 дней
|20–39
|500 мг 1 раз в сутки на протяжении 7 дней
|<20
|250 мг 1 раз в сутки на протяжении 7 дней
|Пациенты, которые находятся на диализе
|250 мг после каждого диализа на протяжении 7 дней
Таблица 5. Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Коррекция режима дозирования
|≥40
|250 мг 2 раза в сутки
|20–39
|125 мг 2 раза в сутки
|<20
|125 мг 1 раз в сутки
|Пациенты, которые находятся на диализе
|125 мг после каждого диализа
Таблица 6. Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Коррекция режима дозирования
|≥40
|500 мг 2 раза в сутки
|20–39
|500 мг 2 раза в сутки
|<20
|250 мг 1 раз в сутки
|Пациенты, которые находятся на диализе
|250 мг после каждого диализа
Пациенты с нарушенной функцией почек, находящиеся на гемодиализе. 4-часовой гемодиализ приводит к снижению концентрации пенцикловира в плазме крови приблизительно на 75%, дозу фамцикловира следует применять непосредственно после диализа. Режим дозирования у больных, находящихся на диализе, указан в табл. 1–6.
Пациенты с нарушенной функцией печени. Для больных с заболеваниями печени от легкой до умеренной степени изменения дозы не требуется. Данные относительно пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью отсутствуют.
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Коррекции дозы не требуется, если нет нарушений функции почек.
Фамвир можно принимать независимо от приема пищи.
Нормальная чувствительность отмечена у пациентов с опоясывающим лишаем, принимавших дозу 750 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Аналогичная чувствительность выявлена у пациентов с генитальным герпесом, принимавших до 750 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней и до 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней. Нормальная переносимость установлена в ходе 2- и 12-месячных исследований, в которых пациенты с генитальным герпесом принимали препарат в дозе 250 мг 3 раза в сутки.
Аналогичная реакция отмечена у пациентов с опоясывающим лишаем со сниженной иммунной функцией, принимавших до 500 мг 3 раза в сутки 10 дней, и у пациентов с простым герпесом с нарушением иммунной функции, принимавших до 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней.
Противопоказания
известная гиперчувствительность к фамцикловиру или другим компонентам препарата, а также к пенцикловиру.
Побочные эффекты
сообщалось о случаях головной боли и тошноты при клинических исследованиях. Они в целом были слабо или умеренно выражены в аналогичной ситуации и у больных, принимавших плацебо. Все другие побочные реакции были добавлены в течение периода постмаркетингового наблюдения.
Всего 2326 пациентов получали фамцикловир в рекомендованных дозах при проведении плацебо- и активно контролируемых исследований. Эти клинические исследования были ретроспективно рассмотрены с целью установления частоты нижеприведенных нежелательных реакций. Нижеследующая частота побочных реакций определена на основании всех спонтанных сообщений и описанных в литературе случаев, которые зарегистрированы для Фамвира с момента его появления на рынке.
Классификация побочных реакций по частоте: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (нельзя определить на основании имеющихся данных).
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: редко — тромбоцитопения.
Со стороны психики: нечасто — спутанность сознания (преимущественно у пациентов пожилого возраста); редко — галлюцинации.
Со стороны ЦНС: очень часто — головная боль; часто — головокружение; нечасто — сонливость (преимущественно у пациентов пожилого возраста).
Со стороны сердца: редко — ощущение сердцебиения.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, рвота, диарея, боль в животе.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — измененные показатели функционального состояния печени; редко — холестатическая желтуха.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — сыпь, зуд; нечасто — ангионевротический отек (например отек лица, век, периорбитальной отек, отек гортани), крапивница; частота неизвестна — тяжелые аллергические реакции (например полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз), лейкоцитокластический васкулит.
В целом нежелательные реакции, о которых сообщалось во время проведения клинических исследований у пациентов с ослабленным иммунитетом, были подобны тем, которые отмечали у иммунокомпетентных пациентов. Более часто сообщалось о таких явлениях, как тошнота, рвота и изменение показателей функционального состояния печени, особенно при приеме в более высоких дозах.
Особые указания
применение у пациентов с почечной недостаточностью. Особое внимание необходимо обратить на пациентов с нарушением функции почек, которым необходима коррекция дозирования (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Применение у пациентов с печеночной недостаточностью. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью действие фамцикловира не изучали. Преобразование фамцикловира в его активный метаболит пенцикловир у таких пациентов может быть нарушено, что может привести к снижению концентрации пенцикловира в плазме крови, как следствие, возможно снижение эффективности действия фамцикловира.
Применение при лечении опоясывающего лишая. Необходимо тщательно следить за клиническим ответом, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. Следует рассмотреть возможность применения в/в противовирусной терапии, если ответ на пероральную терапию считается недостаточным.
Пациенты с осложненным опоясывающим лишаем, например с поражением внутренних органов, диссеминированным опоясывающим лишаем, моторной нейропатией, энцефалитом и цереброваскулярными осложнениями должны применять в/в противовирусную терапию.
Более того, пациентам с ослабленным иммунитетом с глазной формой опоясывающего лишая или с высоким риском распространения болезни и поражением внутренних органов необходимо проводить в/в противовирусную терапию.
Передача генитального герпеса. Пациентам необходимо рекомендовать избегать половых контактов при наличии симптомов, даже если антивирусная терапия уже начата. В процессе супрессивной терапии антивирусными средствами частота выделения вируса существенно снижается. Однако риск передачи остается теоретически возможным, поэтому больные должны применять соответствующие средства контрацепции.
Другое. Таблетки Фамвир 125; 250 и 500 мг содержат лактозу (26,9; 53,7 и 107,4 мг соответственно). У пациентов с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или с мальабсорбцией глюкозы-галактозы, не следует применять Фамвир.
Не проводили исследований с участием пациентов, инфицированных HSV, иммуносупрессия у которых вызвана инфекциями, отличными от ВИЧ.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Существует ограниченное количество данных (<300 результатов беременности) по применению фамцикловира у беременных. На основании этой ограниченной информации кумулятивный анализ как проспективных, так и ретроспективных случаев беременности не предоставил доказательств того, что препарат вызывает любые дефекты плода или врожденные аномалии. Исследования на животных не выявили каких-либо эмбриотоксических или тератогенных эффектов Фамвира или пенцикловира (активный метаболит фамцикловира). Фамцикловир можно применять в период беременности только в случае, если ожидаемая польза от лечения превышает возможный риск.
Период кормления грудью. Неизвестно, выделяется ли фамцикловир в грудное молоко. Исследования на животных показали, что пенцикловир экскретируется в грудное молоко. Если состояние женщины требует назначения фамцикловира, может быть рассмотрен вопрос о прекращении грудного вскармливания.
Фертильность. На основании клинических данных влияния фамцикловира на мужскую фертильность после долгосрочного перорального приема препарата в дозе 250 мг 2 раза в сутки не выявлено.
Дети. Эффективность и безопасность фамцикловира у детей не изучали. Поэтому у пациентов данной возрастной категории фамцикловир не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Данные о нарушении способности к управлению транспортными средствами и работе с другими механизмами под влиянием препарата Фамвир отсутствуют. Однако пациентам, у которых отмечали головокружение, сонливость, спутанность сознания или другие нарушения со стороны ЦНС во время применения препарата, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
влияние других лекарственных препаратов на фамцикловир. Клинически значимых взаимодействий не выявлено.
При одновременном применении пробенецид может повышать концентрацию пенцикловира (активный метаболит фамцикловира) в плазме крови за счет конкуренции при элиминации. Поэтому состояние пациентов, получающих дозу фамцикловира 500 мг 3 раза в сутки одновременно с пробенецидом, следует контролировать относительно токсичности. Если пациенты ощущают тяжелое головокружение, сонливость, спутанность сознания или другие нарушения со стороны ЦНС, следует рассмотреть возможность снижения дозы фамцикловира до 250 мг 3 раза в сутки.
Трансформация фамцикловира в активный метаболит пенцикловир катализируется альдегидоксидазой. Ралоксифен продемонстрировал мощное ингибирование этого фермента in vitro. Одновременное применение ралоксифена может влиять на формирование пенцикловира, а следовательно, на эффективность фамцикловира. При одновременном применении фамцикловира с ралоксифеном следует контролировать эффективность противовирусной терапии.
Не отмечено клинически значимых изменений в фармакинетике пенцикловира при применении дозы 500 мг однократно после предварительного применения аллопуринола, циметидина, теофиллина, зидовудина, прометазина, или вскоре после введения антацида (магния и гидроксида алюминия), или при одновременном применении с эмтрицитабином. Не выявлено клинически значимых изменений в фармакинетике пенцикловира при применении дозы 500 мг 3 раза в сутки с несколькими дозами дигоксина.
Передозировка
данные о передозировке фамцикловира ограничены. При передозировке необходима поддерживающая и симптоматическая терапия. Описаны единичные случаи ОПН у пациентов с заболеваниями почек, для которых доза препарата Фамвир не была снижена с учетом функции почек. Пенцикловир диализируется, концентрация препарата в плазме крови снижается приблизительно на 75% в течение 4-часового гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.