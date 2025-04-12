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Пюре мясные с овощами
Гербер пюре овощное-мясное Рагу с говядиной (Gerber vegetable-meat puree Ragout with beef)
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от
99,00
грн
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Характеристики
Производитель
Нестле Украина
Форма выпуска
Большая
Условия продажи
Без рецепта
Вес
190 г
Детское питание
Пюре мясные с овощами
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
99,00
грн
в 2 аптеках других городов
Найти в аптеках
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