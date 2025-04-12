Пюре мясные с овощами

Гербер пюре овощное-мясное Рагу с говядиной (Gerber vegetable-meat puree Ragout with beef)

ПЮРЕ ОВОЩНОЕ-МЯСНОЕ "РАГУ С ГОВЯДИНОЙ" "GERBER" большая 190 г для детей от 9 месяцев №1
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от 99,00 грн
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Характеристики
Производитель
Нестле Украина
Форма выпуска
Большая
Условия продажи
Без рецепта
Вес
190 г
Детское питание