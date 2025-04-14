Киев
О товаре
Цены
Гербер пюре овощное-мясное Рагу с говядиной (Gerber vegetable-meat puree Ragout with beef)
Гербер пюре овощное-мясное Рагу с говядиной (Gerber vegetable-meat puree Ragout with beef)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
ПЮРЕ ОВОЩНОЕ-МЯСНОЕ "РАГУ С ГОВЯДИНОЙ" "GERBER" большая 190 г №1
Нестле Украина
115,00
грн
Забронировать
В городах рядом
Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
872.1 км
ПЮРЕ ОВОЩНОЕ-МЯСНОЕ "РАГУ С ГОВЯДИНОЙ" "GERBER" большая 190 г №1
Нестле Украина
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню