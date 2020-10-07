Бромгексин 4 Берлін-Хемі (Bromhexin 4 Berlin-Chemie) (559782) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Бромгексин 4 Берлін-Хемі інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Бромгексин — синтетична похідна рослинної активної речовини вазицину. Чинить секретолітичну та секретомоторну дію у бронхах. Дослідження на тваринах показали, що препарат збільшує частку серозного бронхіального секрету. Вважається, що просування мокротиння стимулюється за рахунок зменшення його в’язкості та активації миготливого епітелію. Після застосування бромгексину в мокротинні та бронхіальному секреті підвищується концентрація антибіотиків амоксициліну, еритроміцину, окситетрацикліну. Клінічне значення цього ефекту не визначене.
Фармакокінетика. Після перорального застосування бромгексин практично повністю всмоктується, при цьому Т½ становить близько 0,4 год. Після перорального застосування Тmax (час досягнення Cmax препарату в крові) становить 1 год. Пресистемний ефект становить близько 80%. Утворюються біологічно активні метаболіти.
Зв’язування з білками плазми крові становить 99%. Зниження концентрації у плазмі крові є багатофазним. Т½, після якого дія припиняється, становить близько 1 год. Крім того, встановлений кінцевий Т½ становить близько 16 год. Це спричинено перерозподілом невеликої кількості бромгексину з тканин. Об’єм розподілу — близько 7 л на кг маси тіла. Бромгексин не накопичується в організмі. Бромгексин проникає через плаценту, потрапляє в СМР та материнське молоко. Виділяється переважно нирками, оскільки метаболіти утворюються у печінці. Через високе зв’язування з білками плазми крові та значний об’єм розподілу, а також повільний перерозподіл з тканин у кров не очікується значного виведення бромгексину під час діалізу або форсованого діурезу. При тяжких ураженнях печінки можливе зниження кліренсу основної речовини. При тяжкій нирковій недостатності не виключається збільшення Т½ метаболітів бромгексину. У шлунку при фізіологічних умовах можливе нітрозування бромгексину.
Доклінічні дані з безпеки
Хронічна токсичність. Дослідження на різних видах тварин (щури, миші, собаки) із застосуванням дуже високих доз та тривалого лікування не виявили значного токсичного потенціалу для людини при звичайному терапевтичному застосуванні.
Мутагенний та канцерогенний потенціал. Дослідження in vitro (тест Еймса) та in vivo/in vitro (тест на мутагенність із ссавцем-посередником) не виявили мутагенного впливу. Дослідження канцерогенності, проведені на щурах, не виявили канцерогенного потенціалу бромгексину.
Токсичність по відношенню до репродуктивних органів. Бромгексин проникає через плаценту. Дослідження на тваринах не виявили ознак тератогенного впливу у щурів, мишей та кролів. Бромгексин у терапевтичних дозах не впливав на розвиток та поведінку потомства. Впливу бромгексину на фертильність не виявлено.
Показання Бромгексин 4 Берлін-Хемі
секретолітична терапія при гострих та хронічних захворюваннях бронхів та легень, що супроводжуються порушенням утворення і просування мокротиння.
Застосування Бромгексин 4 Берлін-Хемі
дозування. Якщо не призначено інше, рекомендоване таке дозування лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі:
- дорослим та підліткам віком від 14 років — по 2–4 мірних ложки лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі 3 рази на добу (що відповідає 24–48 мг бромгексину гідрохлориду на добу);
- дітям та підліткам віком 6–14 років, а також пацієнтам з масою тіла менше 50 кг — по 2 мірних ложки лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі 3 рази на добу (що відповідає 24 мг бромгексину гідрохлориду на добу);
- дітям віком до 6 років — по 1 мірній ложці лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі 3 рази на добу (що відповідає 12 мг бромгексину гідрохлориду на добу). Застосування лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі у дітей віком до 2 років — тільки під наглядом лікаря.
Рекомендації для особливих груп пацієнтів. Бромгексин 4 Берлін-Хемі слід застосовувати з особливою обережністю (наприклад з більшими інтервалами або у нижчих дозах) у пацієнтів із порушенням функції нирок або з тяжкими захворюваннями печінки (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
Спосіб застосування. Р-н для перорального застосування.
Під час застосування рекомендується вживати достатню кількість рідини.
Тривалість лікування залежить від показань і перебігу захворювання та встановлюється в індивідуальному порядку.
Лікарський засіб Бромгексин 4 Берлін-Хемі не слід застосовувати більше 4–5 діб без консультації лікаря.
Діти. Застосовують у педіатричній практиці. У дітей віком до 2 років Бромгексин 4 Берлін-Хемі застосовують тільки за призначенням та під наглядом лікаря.
Протипоказання
гіперчутливість до діючої речовини або будь-якої допоміжної речовини (див. СКЛАД). Не можна застосовувати у пацієнтів із виразками шлунка та дванадцятипалої кишки або із виразковою хворобою в анамнезі, оскільки бромгексин може впливати на слизову оболонку ШКТ.
Побічна дія
за частотою виникнення побічні реакції класифікуються таким чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1000 до <1/100), рідко (≥1/10 000 до <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), невідомо (за наявними даними частоту встановити неможливо).
З боку імунної системи: рідко — реакції гіперчутливості; невідомо — анафілактичні реакції, включаючи анафілактичний шок, ангіонабряк та свербіж.
З боку ШКТ: нечасто — нудота, біль у шлунку, блювання, діарея; невідомо — загострення виразки шлунка або дванадцятипалої кишки.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: рідко — висип, кропив’янка; невідомо — тяжкі побічні шкірні реакції (включаючи мультиформну еритему, синдром Стівенса — Джонсона/токсичний епідермальний некроліз та гострий генералізований екзантематозний пустульоз).
З боку дихальної системи: невідомо — як прояв реакції гіперчутливості/анафілаксії може виникнути бронхоспазм, що призводить до респіраторного дистресу.
Загальні порушення та порушення у місці введення: нечасто — гарячка; невідомо — запаморочення, головний біль, озноб, минуще підвищення рівня АсАТ у сироватці крові, підвищене потовиділення.
При появі реакцій гіперчутливості, анафілактичних реакцій або будь-яких порушень з боку шкіри та слизових оболонок слід негайно припинити застосування бромгексину та звернутися до лікаря.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції. Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу відіграють важливу роль. Це дозволяє продовжувати нагляд за співвідношенням користі/ризику застосування лікарського засобу. Працівники системи охорони здоров’я повинні повідомляти про будь-які можливі побічні реакції.
Особливості застосування
шкірні реакції. Зафіксовано тяжкі шкірні реакції, пов’язані із застосуванням бромгексину, такі як мультиформна еритема, синдром Стівенса — Джонсона/токсичний епідермальний некроліз та гострий генералізований екзантематозний пустульоз. При появі симптомів або ознак прогресування шкірного висипу (іноді з пухирями або ураженням слизових оболонок) слід негайно звернутися до лікаря, а застосування бромгексину припинити.
Виразки шлунка та дванадцятипалої кишки. Не можна застосовувати лікарський засіб Бромгексин 4 Берлін-Хемі у пацієнтів із виразками шлунка та дванадцятипалої кишки або із виразковою хворобою в анамнезі, оскільки бромгексин може впливати на бар’єрну функцію слизової оболонки ШКТ.
Легені та дихальні шляхи. При порушенні бронхіальної моторики, що супроводжується утворенням великої кількості бронхіального секрету (наприклад при такому рідкісному захворюванні, як первинна циліарна дискінезія), лікарський засіб Бромгексин 4 Берлін-Хемі слід застосовувати з особливою обережністю через можливе накопичення секрету.
Порушення з боку печінки та нирок. Бромгексин 4 Берлін-Хемі слід застосовувати з особливою обережністю (наприклад з більшими інтервалами або у нижчих дозах) у пацієнтів із порушеннями функції нирок або з тяжкими захворюваннями печінки.
При тяжкій нирковій недостатності можлива кумуляція метаболітів бромгексину, що утворюються у печінці. Рекомендується періодичний контроль функції печінки, особливо при тривалому застосуванні.
Педіатрична популяція. У дітей віком до 2 років Бромгексин 4 Берлін-Хемі слід застосовувати тільки під наглядом лікаря.
Пропіленгліколь, сорбіт. Пропіленгліколь, який входить до складу лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі, може спричинити у дітей симптоми, які виникають при вживанні алкоголю.
Бромгексин 4 Берлін-Хемі не слід застосовувати у пацієнтів із рідкісною спадковою непереносимістю фруктози.
Калорійність сорбіту становить 2,6 ккал/г.
1 мірна ложка (5 мл препарату) містить 2 г сорбіту (джерело 0,5 г фруктози), що відповідає близько 0,17 хлібних одиниць (ХО).
Сорбіт може чинити легкий проносний ефект.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. На сьогодні досвід застосування бромгексину у період вагітності відсутній; тому застосування лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі у вагітних дозволяється тільки після ретельної оцінки лікарем співвідношення користі/ризику; застосування у І триместр вагітності не рекомендується.
Період годування груддю. Оскільки діюча речовина проникає у грудне молоко, Бромгексин 4 Берлін-Хемі не можна застосовувати в період годування груддю.
Фертильність. У дослідженнях на тваринах не виявлено шкідливого впливу бромгексину на фертильність (див. Доклінічні дані з безпеки).
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Бромгексин 4 Берлін-Хемі не впливає або чинить незначний вплив на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
при комбінованому застосуванні препарату Бромгексин 4 Берлін-Хемі та протикашльових засобів (засоби, що пригнічують кашель) може виникнути загрозливе збільшення секрету внаслідок порушення кашльового рефлексу, тому таку комбінацію слід застосовувати з особливою обережністю.
При одночасному застосуванні бромгексину та речовин, що подразнюють травний тракт, можливе взаємне посилення подразнювальної дії на слизову оболонку шлунка.
Передозування
симптоми. Небезпечні випадки передозування у людини до цього часу невідомі. Було повідомлення, в якому у 4 із 25 випадків застосування підвищених доз бромгексину відмічено блювання, а у 3 дітей раннього віку — порушення свідомості, атаксія, диплопія, легкий метаболічний ацидоз та часте дихання. При застосуванні до 40 мг бромгексину у дітей раннього віку симптомів не виявлено навіть без проведення деконтамінації.
Жодних доказів хронічної токсичної дії на людину не виявлено.
Лікування. При значному передозуванні слід проводити моніторинг серцево-судинної системи та, у разі необхідності, призначити симптоматичну терапію. Через низьку токсичність бромгексину необхідність у більш інвазивних заходах щодо зниження всмоктування або прискорення виведення зазвичай не виникає. Крім того, враховуючи фармакокінетичні характеристики (високий об’єм розподілу, повільний перерозподіл з тканин у кров та високий рівень зв’язування з білками), не слід очікувати значного виведення препарату при проведенні діалізу або форсованого діурезу. Оскільки у дітей віком від 2 років навіть після застосування препарату у високих дозах можливі лише легкі симптоми, при застосуванні дози до 80 мг бромгексину гідрохлориду (наприклад 100 мл лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі) деконтамінацію можна не проводити; для дітей молодшого віку допустима межа становить 60 мг бромгексину гідрохлориду (6 мг/кг маси тіла).
Застереження. При застосуванні більш високих доз слід також враховувати дію допоміжних речовин (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
Умови зберігання
спеціальні умови зберігання не вимагаються. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності після відкриття флакона — 3 міс.