шкірні реакції . Зафіксовано тяжкі шкірні реакції, пов’язані із застосуванням бромгексину, такі як мультиформна еритема, синдром Стівенса — Джонсона/токсичний епідермальний некроліз та гострий генералізований екзантематозний пустульоз. При появі симптомів або ознак прогресування шкірного висипу (іноді з пухирями або ураженням слизових оболонок) слід негайно звернутися до лікаря, а застосування бромгексину припинити.

Виразки шлунка та дванадцятипалої кишки . Не можна застосовувати лікарський засіб Бромгексин 4 Берлін-Хемі у пацієнтів із виразками шлунка та дванадцятипалої кишки або із виразковою хворобою в анамнезі, оскільки бромгексин може впливати на бар’єрну функцію слизової оболонки ШКТ.

Легені та дихальні шляхи . При порушенні бронхіальної моторики, що супроводжується утворенням великої кількості бронхіального секрету (наприклад при такому рідкісному захворюванні, як первинна циліарна дискінезія), лікарський засіб Бромгексин 4 Берлін-Хемі слід застосовувати з особливою обережністю через можливе накопичення секрету.

Порушення з боку печінки та нирок . Бромгексин 4 Берлін-Хемі слід застосовувати з особливою обережністю (наприклад з більшими інтервалами або у нижчих дозах) у пацієнтів із порушеннями функції нирок або з тяжкими захворюваннями печінки.

При тяжкій нирковій недостатності можлива кумуляція метаболітів бромгексину, що утворюються у печінці. Рекомендується періодичний контроль функції печінки, особливо при тривалому застосуванні.

Педіатрична популяція . У дітей віком до 2 років Бромгексин 4 Берлін-Хемі слід застосовувати тільки під наглядом лікаря.

Пропіленгліколь, сорбіт . Пропіленгліколь, який входить до складу лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі, може спричинити у дітей симптоми, які виникають при вживанні алкоголю.

Бромгексин 4 Берлін-Хемі не слід застосовувати у пацієнтів із рідкісною спадковою непереносимістю фруктози.

Калорійність сорбіту становить 2,6 ккал/г.

1 мірна ложка (5 мл препарату) містить 2 г сорбіту (джерело 0,5 г фруктози), що відповідає близько 0,17 хлібних одиниць (ХО).

Сорбіт може чинити легкий проносний ефект.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність . На сьогодні досвід застосування бромгексину у період вагітності відсутній; тому застосування лікарського засобу Бромгексин 4 Берлін-Хемі у вагітних дозволяється тільки після ретельної оцінки лікарем співвідношення користі/ризику; застосування у І триместр вагітності не рекомендується.

Період годування груддю . Оскільки діюча речовина проникає у грудне молоко, Бромгексин 4 Берлін-Хемі не можна застосовувати в період годування груддю.

Фертильність . У дослідженнях на тваринах не виявлено шкідливого впливу бромгексину на фертильність (див. Доклінічні дані з безпеки).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Бромгексин 4 Берлін-Хемі не впливає або чинить незначний вплив на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами.