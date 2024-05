фармакодинаміка. Бромгексин — синтетична похідна рослинної активної речовини вазицину. Чинить секретолітичну та секретомоторну дію у бронхах. Дослідження на тваринах показали, що препарат збільшує частку серозного бронхіального секрету. Вважається, що просування мокротиння стимулюється за рахунок зменшення його в’язкості та активації миготливого епітелію. Після застосування бромгексину в мокротинні та бронхіальному секреті підвищується концентрація антибіотиків амоксициліну, еритроміцину, окситетрацикліну. Клінічне значення цього ефекту не визначене.

Фармакокінетика. Після перорального застосування бромгексин практично повністю всмоктується, при цьому Т ½ становить близько 0,4 год. Після перорального застосування Т max (час досягнення C max препарату в крові) становить 1 год. Пресистемний ефект становить близько 80%. Утворюються біологічно активні метаболіти.

Зв’язування з білками плазми крові становить 99%. Зниження концентрації у плазмі крові є багатофазним. Т ½ , після якого дія припиняється, становить близько 1 год. Крім того, встановлений кінцевий Т ½ становить близько 16 год. Це спричинено перерозподілом невеликої кількості бромгексину з тканин. Об’єм розподілу — близько 7 л на кг маси тіла. Бромгексин не накопичується в організмі. Бромгексин проникає через плаценту, потрапляє в СМР та материнське молоко. Виділяється переважно нирками, оскільки метаболіти утворюються у печінці. Через високе зв’язування з білками плазми крові та значний об’єм розподілу, а також повільний перерозподіл з тканин у кров не очікується значного виведення бромгексину під час діалізу або форсованого діурезу. При тяжких ураженнях печінки можливе зниження кліренсу основної речовини. При тяжкій нирковій недостатності не виключається збільшення Т ½ метаболітів бромгексину. У шлунку при фізіологічних умовах можливе нітрозування бромгексину.

Доклінічні дані з безпеки

Хронічна токсичність . Дослідження на різних видах тварин (щури, миші, собаки) із застосуванням дуже високих доз та тривалого лікування не виявили значного токсичного потенціалу для людини при звичайному терапевтичному застосуванні.

Мутагенний та канцерогенний потенціал . Дослідження in vitro (тест Еймса) та in vivo/in vitro (тест на мутагенність із ссавцем-посередником) не виявили мутагенного впливу. Дослідження канцерогенності, проведені на щурах, не виявили канцерогенного потенціалу бромгексину.

Токсичність по відношенню до репродуктивних органів . Бромгексин проникає через плаценту. Дослідження на тваринах не виявили ознак тератогенного впливу у щурів, мишей та кролів. Бромгексин у терапевтичних дозах не впливав на розвиток та поведінку потомства. Впливу бромгексину на фертильність не виявлено.