Максеффект (Maxeffect)
3 препарати
МАКСЕФЕКТ (тм MAXEFFECT) З ВІТАМІНОМ C (1000 мг) ТА ЦИНКОМ ЗІ СМАКОМ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ТА ЧАБРЕЦЮ
Порошок саше 4 г №20PromoPharma
МАКСЕФЕКТ (тм MAXEFFECT) З ВІТАМІНОМ C (1000 мг) ТА ЦИНКОМ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНУ, МЕДУ ТА ЛИПИ
Порошок саше 4 г №20PromoPharma
МАКСЕФЕКТ (тм MAXEFFECT) З ВІТАМІНОМ C (1000 мг) ТА ЦИНКОМ ЗІ СМАКОМ ВИШНІ ТА ШИПШИНИ
Порошок саше 4 г №20PromoPharma
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
PromoPharma
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.