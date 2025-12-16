Лесфаль форте (Lesfal forte)
Лесфаль форте інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить фосфоліпіди з насіння сої 600 мг (mg) (фосфатидилхолін 126 мг (mg), холін 13,9 мг (mg)), рафінована соєва олія, бджолиний віск (загусник); оболонка: желатин, гліцерол, сорбітол в якості вологоутворюючої речовини, барвники — заліза оксид червоний (Е 172), заліза оксид чорний (Е 172).
Рекомендації до споживання
— як додаткове джерело фосфоліпідів з метою нормалізації функціонального стану печінки, сприяє відновленню та захисту її клітин;
— з метою виведення холестерину з організму, захищає судини від атеросклеротичних змін;
— з метою покращення функціонального стану шкіри і нормалізації білкового та ліпідного обмінів.
НАУКОВО ДОВЕДЕНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНГРЕДІЄНТІВ дієтичної добавки «Лесфаль® форте»:
Фосфоліпіди є основними компонентами клітинних мембран печінки, мозку, судин, нирок, наднирників та інших органів.
Фосфатидилхолін — основний антагоніст холестерину у всіх середовищах і є важливим компонентом ліпопротеїдів високої щільності, які транспортують холестерин із судинної стінки в печінку, де він перетворюється в жовчні кислоти. Зменшення в печінці фосфатидилхоліну призводить до розвитку жирової інфільтрації печінки, атерогенної дисліпідемії, зниженню хелатоутворюючої функції печінки та збільшенню ризику розвитку холестеринового холелітіазу, а також має негативний вплив на нирки, наднирники, шкіру, суглоби та інші органи.
Холін — це джерело синтезу основного медіатора нервової системи — ацетилхоліну, який необхідний для передачі нервових імпульсів в центральній і периферичній нервовій системі. Зменшення холіну супроводжує всі дегенеративні захворювання центральної та периферичної нервової системи. Холін є також донором метильних груп для відновлення ДНК.
Застереження до споживання
Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, алергія на продукти бджільництва. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям до 12 років. Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза
Дорослим та дітям від 12 років по 1 капсулі 3 рази на добу під час прийому їжі, запиваючи невеликою кількістю води.
Тривалість курсу прийому не менше 3 місяців або за рекомендацією лікаря.
Форма випуску
По 10 капсул у блістері; по 3 блістери в пачці.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати при кімнатній температурі, у сухому, недоступному для дітей місці.
Виробник
«НОРД ФАРМ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 02- 672, м. Варшава, вул. Доманевська 37, приміщення №2.43, Польща для АТ «Фармак», Україна
Найменування та місцезнаходження оператора ринку (прийняття претензій від споживачів)
АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63. Тел.: +38 (044) 239 19 40.
Без ГМО. Не є лікарським засобом.