— як додаткове джерело фосфоліпідів з метою нормалізації функціонального стану печінки, сприяє відновленню та захисту її клітин;

— з метою виведення холестерину з організму, захищає судини від атеросклеротичних змін;

— з метою покращення функціонального стану шкіри і нормалізації білкового та ліпідного обмінів.

НАУКОВО ДОВЕДЕНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНГРЕДІЄНТІВ дієтичної добавки «Лесфаль® форте»:

Фосфоліпіди є основними компонентами клітинних мембран печінки, мозку, судин, нирок, наднирників та інших органів.

Фосфатидилхолін — основний антагоніст холестерину у всіх середовищах і є важливим компонентом ліпопротеїдів високої щільності, які транспортують холестерин із судинної стінки в печінку, де він перетворюється в жовчні кислоти. Зменшення в печінці фосфатидилхоліну призводить до розвитку жирової інфільтрації печінки, атерогенної дисліпідемії, зниженню хелатоутворюючої функції печінки та збільшенню ризику розвитку холестеринового холелітіазу, а також має негативний вплив на нирки, наднирники, шкіру, суглоби та інші органи.

Холін — це джерело синтезу основного медіатора нервової системи — ацетилхоліну, який необхідний для передачі нервових імпульсів в центральній і периферичній нервовій системі. Зменшення холіну супроводжує всі дегенеративні захворювання центральної та периферичної нервової системи. Холін є також донором метильних груп для відновлення ДНК.