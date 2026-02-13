Косметичні засоби для здоров'я

Меновазан саліцилат (Menovazan salicylate)

МЕНОВАЗАН САЛІЦИЛАТ крем туба 40 г №1
Ціни в Дніпро
від 135,85 грн
В 100 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Косметичні засоби
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Вага
40 г
Реєстрація
12.2-18-1/14019 від 25.06.2020