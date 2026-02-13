Дніпро
Косметичні засоби для здоров'я
Меновазан саліцилат (Menovazan salicylate)
Характеристики
Виробник
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Вага
40 г
Реєстрація
12.2-18-1/14019 від 25.06.2020
