Маска косметична омолоджуюча “Асаї” ТМ BEAUTYDERM
Омолоджуюча маска для обличчя з ягодами Асаї містить антоціаніни, зменшує вираженість пігментних плям, бореться з негативним впливом вільних радикалів і зменшує мімічні зморшки. Маска відновлює гідроліпідний баланс поверхневих шарів шкіри, має імуностимулюючі властивості, сприяє регенерації клітин, збереженню і відновленню пружності та молодості шкіри, корегує овал обличчя. Головне діюча речовина маски — ягоди Асаї — потужний антиоксидант і джерело вітамінів, уповільнює процеси старіння шкіри і відновлює її еластичність без порушення гідроліпідного балансу.
Спосіб застосування
Відкрийте упаковку і нанесіть маску рівномірним шаром на очищене обличчя, через 10–15 хвилин змийте теплою водою.
Склад
Water, Olive oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Euterpe Oleracea (Acai) Fruit Extract, Shea Butter, Coconut Oil, Olium Lini, Extract, D-panthenol, Tocopherol Acetate, Retinyl Palmitate, Cetearth-20,Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Propylene Glycol, Disodium EDTA, Parfum.