Омолоджуюча маска для обличчя з ягодами Асаї містить антоціаніни, зменшує вираженість пігментних плям, бореться з негативним впливом вільних радикалів і зменшує мімічні зморшки. Маска відновлює гідроліпідний баланс поверхневих шарів шкіри, має імуностимулюючі властивості, сприяє регенерації клітин, збереженню і відновленню пружності та молодості шкіри, корегує овал обличчя. Головне діюча речовина маски — ягоди Асаї — потужний антиоксидант і джерело вітамінів, уповільнює процеси старіння шкіри і відновлює її еластичність без порушення гідроліпідного балансу.