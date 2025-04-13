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Молочні розчинні каші - мультизлакові
Каша молочна з 5 злаків Беллакт (Porridge milk of 5 cereals Bellakt)
2 препарати
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МОЛОЧНА З 5 ЗЛАКІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
200 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МОЛОЧНА З 5 ЗЛАКІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
250 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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Пакування
200 г
250 г
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Беллакт
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування
Молочні розчинні каші - мультизлакові
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