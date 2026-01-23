МУЛЬТІМАКС® ІМУНІТЕТ (MULTIMAX® IMMUNITET)
МУЛЬТІМАКС ІМУНІТЕТ інструкція із застосування
Склад
Склад (на одну жувальну пастилку): вітамін С (L-аскорбінової кислоти)— 50 mg (мг), рутин — 8 mg (мг), цинк (цинку цитрат) — 2,6 mg (мг), вітамін D3 (холекальциферол) — 5 μg (мкг).
Допоміжні речовини: сироп глюкози, цукор, вода, желатин, молочна кислота (Е270), лимонна кислота (Е330); натуральний ароматизатор — аромат малини; глазур — карнаубський віск (Е903); барвник — куркумін (Е100).
Характеристика
жувальні пастилки, що сприяють нормалізації функцій імунної системи.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування — додаткове джерело вітамінів, рутину та цинку; сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету та захисних сил організму в сезон застуд, нормалізації функціонування кістково-м’язової та серцево-судинної систем дитини, зміцненню стінок судин та капілярів (зокрема при кровотечах з носа); рутин, який входить до складу добавки, покращує засвоєння вітаміну С.
Кількість (порція) дієтичної добавки, рекомендована для щоденного споживання: дітям від 3 років по 1 жувальній пастилці 1 раз на добу після їди. Перед використанням слід проконсультуватися з лікарем.
Тривалість курсу споживання: 30 днів. Курс можна повторити за рекомендацією лікаря.
Застереження щодо споживання: діти віком до 3 років; не рекомендується дітям при індивідуальній непереносимості компонентів дієтичної добавки, виникненні алергічних реакцій, гіпервітамінозі D, а також при станах, що супроводжуються підвищенням рівня кальцію в крові та сечі.
Споживачам з цукровим діабетом слід враховувати, що пастилки містять цукор і сироп глюкози.
Не перевищувати рекомендовану порцію для щоденного споживання.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
зберігати в первинній упаковці виробника при температурі від +8 °C до +25 °C при відносній вологості до 75%. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 2 роки з дати виробництва.
Виробник: «Мастер Фарм С.А.», 91–203 Лодзь, вул. Версальська, 8, Польща/Master Pharm S.A., 91–203 Lodz, Wersalska 8 str, Poland для Юніфарм Лабораторіз Лімітед (Unipharm Laboratories Limited). Юридична адреса: 38/39 Фіцвільям Сквер Вест, Дублін 2, DO2 NX53, Ірландія (38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, DO2 NX53, Ireland). Телефон в Україні: +38 (044) 594-70-00, www.unipharm.ua