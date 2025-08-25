Маска для обличчя Чорна перлина (Face mask Black pearl)
Маска для обличчя Чорна перлина інструкція із застосування
Тканинна маска для обличчя інтенсивна “Чорна перлина” ТМ BEAUTYDERM
З екстрактом перлів і натуральними екстрактами.
Сприяє глибокому та інтенсивному живленню шкіри.
Підтримує необхідний рівень вологи.
Перешкоджає старінню та надає обличчу природний блиску вирівнює тон.
Спосіб застосування
Витягніть тканинну маску з упаковки і нанесіть її на заздалегідь очищене обличчя, акуратно розрівнюючи кінчиками пальців. Залиште маску на шкірі протягом 20 хвилин. Після чого зніміть маску. Залишки емульсії вмасируйте в шкіру. Не змивайте. При необхідності видаліть залишки емульсії ватним диском.
Склад
Aqua, Glycerine, Cyclomethicone, Pteria Margaritifera L., Dicaprylyl Carbonate, D-panthenol, Aqua (and) Glycerin (and) Trehalose (and) Urea (and) Serine (and) Pentylene Glycol (and) Glyceryl Polyacrylate (and) Algin (and) Caprylyl Glycol (and) Sodium Hyaluronate (and) Pullulan (and) Disodium Phosphate (and) Potassium Phosphate, Matricaria Chamomilla Extract, Citrus Limon Extract, Xanthan Gum, Parfum, EDTA, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Diazolidinyl Urea.