НАЗАФОРТ захист від алергії (NASAFORT allergy protection)
НАЗАФОРТ захист від алергії інструкція із застосування
Назафорт
Nasafort
Спрей Назафорт — це бар'єрний засіб, призначений для захисту слизової носа від попадання алергенів при вдиханні. Прийом спрею спрямований на усунення ускладнення дихання, нежиті, а також свербіння в носі.
Показання до застосування
Для профілактики розвитку симптомів алергічного риніту (свербіння в носі, набряку слизової носа і порушення носового дихання, рясних рідких прозорих виділень з носа, нападів чхання і ін.). Застосовується при алергічному риніті у дорослих та дітей з 3 років для захисту слизової носа від алергенів і полютантів, а також інших агресивних факторів зовнішнього середовища, які потрапляють із повітрям.
Спосіб застосування
Інтраназально, по міру необхідності.
Дорослі і діти з 3-х років: по одному впорскуванню в кожну ніздрю.
При алергії на пилок рослин (сезонна алергія) рекомендується починати використання Спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" завчасно, за 1–2 тижні до передбачуваного початку сезону пилкування.
При цілорічному риніті (алергія на домашній пил, тварин і ін.) Спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" можна використовувати ситуаційно за 5–10 хвилин до передбачуваного контакту з алергеном.
Профілактичне застосування спрею назального "НАЗАФОРТ захист від алергії" знижує ризик загострення алергічного риніту.
З метою запобігання подальшого потрапляння алергенів в організм в комплексній терапії при лікуванні алергічного риніту: по одному впорскуванню в кожну ніздрю 2–3 рази на день (через кожні 5–6 годин).
Рекомендується використовувати спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" перед передбачуваним контактом з алергенами, наприклад, перед виходом на вулицю в період цвітіння рослин, відвідуванням місць масового скупчення людей, проведенням домашнього прибирання, контактами з тваринами.
Спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" може застосовуватися у жінок під час вагітності та в період годування груддю, оскільки він не має системної дії і не містить консервантів.
Пам'ятайте: використовуйте спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" до початку симптомів алергічної реакції.
Перед першим застосуванням засобу необхідно відрегулювати дозатор спрея для подальшої оптимального дозування. З цією метою слід розташувати флакон-дозатор вертикально і обережно натиснути на стінки флакона двічі (до появи цівки порошку).
Крок 1. При необхідності перед застосуванням спрею проведіть гігієнічну очистку порожнини носа.
Крок 2. Тримайте голову прямо не закидаючи.
Крок 3. Струсніть флакон і зніміть ковпачок.
Крок 4. Затисніть пальцем одну ніздрю.
Крок 5. Помістіть носик флакона в інший носовий хід і, інтенсивно натиснувши на стінки флакона, здійсніть одне впорскування порошку на вдиху.
Крок 6. Таку ж процедуру проведіть з протилежного боку.
Рекомендується використовувати спрей назальний повторно після кожного очищення носової порожнини для відновлення гелеподібної бар'єрної плівки.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів. Дитячий вік до 3 років.
Склад
Діюча речовина: мікронізована гідроксипропілметилцелюлоза (ГПМЦ) — 788 мг; допоміжні речовини: екстракт м'яти перцевої — 12 мг.
Форма випуску
Спрей назальний "Назафорт захист від алергії" по 800 мг у флаконі з поліетилену з дозатором і ковпачком, що загвинчується. 1 флакон разом з інструкцією із застосування медичного виробу вкладенний в картонну упаковку.
Виробник
Назалезе Лтд, Юніт 3, Вудсайд Хауз, Баллафлетчер Бізнес Парк, Дуглас, Айл оф Мен, ІМ4 4QE, Великобританія (Nasaleze Ltd, Unit 3, Woodside House, Ballafletcher Business Park, Douglas, Isle of Man, IM4 4QE, UK).