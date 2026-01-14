Інтраназально, по міру необхідності.

Дорослі і діти з 3-х років: по одному впорскуванню в кожну ніздрю.

При алергії на пилок рослин (сезонна алергія) рекомендується починати використання Спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" завчасно, за 1–2 тижні до передбачуваного початку сезону пилкування.

При цілорічному риніті (алергія на домашній пил, тварин і ін.) Спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" можна використовувати ситуаційно за 5–10 хвилин до передбачуваного контакту з алергеном.

Профілактичне застосування спрею назального "НАЗАФОРТ захист від алергії" знижує ризик загострення алергічного риніту.

З метою запобігання подальшого потрапляння алергенів в організм в комплексній терапії при лікуванні алергічного риніту: по одному впорскуванню в кожну ніздрю 2–3 рази на день (через кожні 5–6 годин).

Рекомендується використовувати спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" перед передбачуваним контактом з алергенами, наприклад, перед виходом на вулицю в період цвітіння рослин, відвідуванням місць масового скупчення людей, проведенням домашнього прибирання, контактами з тваринами.

Спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" може застосовуватися у жінок під час вагітності та в період годування груддю, оскільки він не має системної дії і не містить консервантів.

Пам'ятайте: використовуйте спрей назальний "НАЗАФОРТ захист від алергії" до початку симптомів алергічної реакції.

Перед першим застосуванням засобу необхідно відрегулювати дозатор спрея для подальшої оптимального дозування. З цією метою слід розташувати флакон-дозатор вертикально і обережно натиснути на стінки флакона двічі (до появи цівки порошку).

Крок 1. При необхідності перед застосуванням спрею проведіть гігієнічну очистку порожнини носа.

Крок 2. Тримайте голову прямо не закидаючи.

Крок 3. Струсніть флакон і зніміть ковпачок.

Крок 4. Затисніть пальцем одну ніздрю.

Крок 5. Помістіть носик флакона в інший носовий хід і, інтенсивно натиснувши на стінки флакона, здійсніть одне впорскування порошку на вдиху.

Крок 6. Таку ж процедуру проведіть з протилежного боку.

Рекомендується використовувати спрей назальний повторно після кожного очищення носової порожнини для відновлення гелеподібної бар'єрної плівки.