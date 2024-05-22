Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїГемаготен вітаміни плюс (Gemagoten vitamins plus) Гемаготен вітаміни плюс (Gemagoten vitamins plus) (321377) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Діагнози Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ВЛВ Імпорт Форма випуску Плитка Вага 50 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії