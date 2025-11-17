Ефірні та інші масла

Набір для сауни Flora secret (Set for sauna Flora secret)

НАБІР ДЛЯ САУНИ тм "FLORA SECRET"
"хвойний" №1
Парфумерно-косметична компанія ДНД
від 275,00 грн
в 1 аптеці
НАБІР ДЛЯ САУНИ тм "FLORA SECRET"
"русская баня" №1
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Інструкція вказана для НАБІР ДЛЯ САУНИ тм "FLORA SECRET" "Хвойний" №1

Набір для сауни Flora secret інструкція із застосування

В наборі

  • Олія ефірна ялицева Flora Secret 10 мл
  • Олія ефірна евкаліптова Flora Secret 10 мл
  • Олія ефірна лимонна Flora Secret 10 мл
  • Олія ефірна кедрова Flora Secret 10 мл

Ефірні олії позитивно впливають на нервову систему і емоційний фон, є профілактикою стресів, укріплюють імунітет, цілюще впливають на органи дихання, кровообігу, шкіру, оптимізують обмінні процеси.

Набір для сауни «Російська баня» 40 мл.

Характеристики
Виробник
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Косметичні засоби
Форма випуску
"хвойний"
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.