Олія ефірна ялицева Flora Secret 10 мл

Олія ефірна евкаліптова Flora Secret 10 мл

Олія ефірна лимонна Flora Secret 10 мл

Олія ефірна кедрова Flora Secret 10 мл

Ефірні олії позитивно впливають на нервову систему і емоційний фон, є профілактикою стресів, укріплюють імунітет, цілюще впливають на органи дихання, кровообігу, шкіру, оптимізують обмінні процеси.

Набір для сауни «Російська баня» 40 мл.