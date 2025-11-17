Набір для сауни Flora secret (Set for sauna Flora secret)
Інструкція вказана для НАБІР ДЛЯ САУНИ тм "FLORA SECRET" "Хвойний" №1
Набір для сауни Flora secret інструкція із застосування
В наборі
- Олія ефірна ялицева Flora Secret 10 мл
- Олія ефірна евкаліптова Flora Secret 10 мл
- Олія ефірна лимонна Flora Secret 10 мл
- Олія ефірна кедрова Flora Secret 10 мл
Ефірні олії позитивно впливають на нервову систему і емоційний фон, є профілактикою стресів, укріплюють імунітет, цілюще впливають на органи дихання, кровообігу, шкіру, оптимізують обмінні процеси.
Набір для сауни «Російська баня» 40 мл.
Характеристики
Виробник
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Косметичні засоби
Форма випуску
"хвойний"
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.