механизм действия . Верицигуат является стимулятором растворимой гуанилатциклазы (РГЦ) — элементарного фермента сердечно-легочной системы, катализирующего превращение ГТФ в цГМФ в гладких мышцах сосудов после стимуляции и, следовательно, вызывающего расслабление. Кроме того, РГЦ является мишенью оксида азота (NO) и играет ключевую фармакологическую роль в терапии стенокардии нитратами или молсидомином.

В целом внутриклеточный цГМФ играет важную роль в регуляции процессов, влияющих на сосудистый тонус, пролиферацию, фиброз и воспаление.

Патофизиология сердечной недостаточности связана с нарушением синтеза NO и снижением активности РГЦ. Верицигуат стимулирует активность РГЦ непосредственно и независимо от NO, а также действует синергично с NO, способствуя развитию NO-РГЦ-цГМФ-пути. В результате повышается концентрация внутриклеточного цГМФ, что может способствовать улучшению функции как миокарда, так и сосудов.

Фармакокинетика

Абсорбция . Абсолютная биодоступность верицигуата составляет около 93% при приеме с пищей. Прием пищи с высоким содержанием жиров и калорий увеличивает t max примерно с 1 ч (натощак) до 4 ч (после еды), увеличивает экспозицию верицигуата на 19% (AUC) и 9% (C max ), соответственно, для таблетки 5 мг и на 44% (AUC) и 41% (C max ), соответственно, для таблетки 10 мг по сравнению с приемом натощак.

Распределение . Верицигуат примерно на 98% связывается с белками плазмы крови, в основном с альбумином. Объем распределения в стабильном состоянии составляет около 44 л. Верицигуат накапливается в плазме крови до уровней 155-171% и достигает фармакокинетического устойчивого состояния примерно через 6 дней.

Метаболизм . Основным путем метаболизма верицигуата является N-глюкуронидирование (преимущественно под действием UGT1A9 и UGT1A1) до N-глюкуронида, который фармакологически неактивен. Таким образом, на долю N-глюкуронида приходится около 72% общей AUC, а на долю неизмененного верицигуата — около 28% общей AUC. CYP-опосредованный метаболизм играет незначительную роль (<5%).

Элиминация . Верицигуат обладает низким клиренсом (1,6 л/ч у здоровых добровольцев). Т ½ верицигуата составляет около 20 ч у здоровых людей и 30 ч у пациентов с сердечной недостаточностью. Примерно 53% принятой внутрь дозы выводится почками (в основном в виде N-глюкуронида) и 45% — с калом (в основном в виде верицигуата).