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Арбивир-Здоровье Форте капсулы 200 мг блистер, №10 - Харьков (158972) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
164,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
174,68
Экономия: -13,24 грн
161,44 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
205,90
Экономия: -49,10 грн
156,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
179,99
Экономия: -24,78 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
164,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (10)
177,93
Экономия: -15,43 грн
162,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (3)
177,50
Экономия: -22,29 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
164,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
164,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
177,57 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
164,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
164,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
217,50
Экономия: -62,30 грн
155,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
164,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
164,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
179,99
Экономия: -24,78 грн
155,21 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (2)
206,10
Экономия: -49,30 грн
156,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
164,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (8)
197,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (159)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
164,40 грн