УРАПИДИЛ (URAPIDILUM) Действующее вещество
оказывает гипотензивное действие, блокируя периферические a1-адренорецепторы и воздействуя на центральные серотониновые 5HТ1А-рецепторы. Практически не вызывает рефлекторной тахикардии. Максимальный гипотензивный эффект достигается через 7–10 дней после начала лечения.
АГ, в том числе для купирования гипертонических кризов.
дозу устанавливают индивидуально. Обычно назначают по 60 мг урапидила (в форме гидрохлорида) 2 раза в сутки. Суточная доза — от 60 до 180 мг. Для купирования гипертонического криза вводят в/в в дозе 25–50 мг, в дальнейшем переходят на пероральный прием.
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возможно сочетание с диуретиками, блокаторами b - адренорецепторов, антагонистами ионов кальция.