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Активные вещества — “У”УРАПИДИЛ (URAPIDILUM)

УРАПИДИЛ (URAPIDILUM) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Эбрантил капсулы пролонгированного действия твердые, 60 мг, № 50; Acino
Эбрантил Капсулы пролонгированного действия твердые, 60 мг, № 50 Acino
В 365 аптеках
от 210,94 грн
Цены в аптеках
Эбрантил раствор для инъекций, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5; Acino
Эбрантил Раствор для инъекций, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5 Acino
В 216 аптеках
от 454,82 грн
Цены в аптеках
Эбрантил раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5; Acino
Эбрантил Раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5 Acino
В 208 аптеках
от 633,48 грн
Цены в аптеках
Тахибен® раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Тахибен® Раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 6 аптеках
от 652,70 грн
Цены в аптеках
Тахибен® раствор для инъекций, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5; EVER Neuro Pharma
Тахибен® Раствор для инъекций, 25 мг, ампула, 5 мл, № 5 EVER Neuro Pharma
В 5 аптеках
от 427,00 грн
Цены в аптеках
Эбрантил капсулы пролонгированного действия твердые, 30 мг, № 50; Acino
Эбрантил Капсулы пролонгированного действия твердые, 30 мг, № 50 Acino
Нет в наличии
Эбрантил раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 10; Acino
Эбрантил Раствор для инъекций, 50 мг, ампула, 10 мл, № 10 Acino
Нет в наличии

оказывает гипотензивное действие, блокируя периферические a1-адренорецепторы и воздействуя на центральные серотониновые 5HТ1А-рецепторы. Практически не вызывает рефлекторной тахикардии. Максимальный гипотензивный эффект достигается через 7–10 дней после начала лечения.

АГ, в том числе для купирования гипертонических кризов.

дозу устанавливают индивидуально. Обычно назначают по 60 мг урапидила (в форме гидрохлорида) 2 раза в сутки. Суточная доза — от 60 до 180 мг. Для купирования гипертонического криза вводят в/в в дозе 25–50 мг, в дальнейшем переходят на пероральный прием.

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возможно сочетание с диуретиками, блокаторами b - адренорецепторов, антагонистами ионов кальция.