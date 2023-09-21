дозу устанавливают индивидуально. Обычно назначают по 60 мг урапидила (в форме гидрохлорида) 2 раза в сутки. Суточная доза — от 60 до 180 мг. Для купирования гипертонического криза вводят в/в в дозе 25–50 мг, в дальнейшем переходят на пероральный прием.