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Артоксан лиофилизат для раствора для инъекций 20 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., №3 - Львов (407168) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (102)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
496,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (102)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
496,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
525,99
Экономия: -56,64 грн
469,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
460,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
580,99
Экономия: -111,64 грн
469,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
567,99
Экономия: -98,64 грн
469,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (102)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
496,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (102)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
496,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
513,99
Экономия: -44,64 грн
469,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
594,99
Экономия: -125,64 грн
469,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
555,99
Экономия: -86,64 грн
469,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
620,99
Экономия: -151,64 грн
469,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
487,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
520,99
Экономия: -51,64 грн
469,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
555,99
Экономия: -86,64 грн
469,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
580,99
Экономия: -111,64 грн
469,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (102)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
496,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
607,99
Экономия: -138,64 грн
469,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (102)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
496,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (102)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
496,60 грн