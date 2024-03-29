СЕКНИДАЗОЛ (SECNIDAZOLUM) Действующее вещество
1-(2-метил-5-нитро-1-имидазолил)-2-пропанол.
USPDDN: альфа,2-диметил-5-нитроимидазол-1-этанол.
секнидазол (альфа,2-диметил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол) — противомикробное синтетическое средство бактерицидного действия группы производных нитроимидазола. Активен в отношении облигатных анаэробных бактерий (споро- и неспорообразующих), возбудителей некоторых протозойных инфекций — Trichomonas spp., Giardia lamblia, Entamoeba histolytica. Неактивен в отношении аэробных бактерий. Повышает чувствительность опухолей к облучению, вызывает сенсибилизацию к алкоголю (дисульфирамоподобное действие). Взаимодействует с ДНК, вызывает нарушение спиральной структуры, разрыв нитей, подавление синтеза нуклеиновых кислот и гибель клетки.
Хорошо абсорбируется после приема внутрь, биодоступность — около 80%. Метаболизируется в печени. Cmax после однократного приема внутрь достигается через 4 ч. Экскретируется с мочой. Проникает в грудное молоко и через плацентарный барьер.
уретрит, вагинит, амебиаз кишечника, амебный абсцесс печени, лямблиоз.
внутрь, запивая небольшим количеством жидкости. При уретрите, вагините, лямблиозе назначают в дозе 2 г однократно. При амебиазе кишечника взрослым — 2 г однократно, детям — 30 мг/кг массы тела однократно. При бессимптомном амебиазе (малая предцистная кишечная форма и цистная форма) взрослым — 2 г, детям — 30 мг/кг, 1 раз в сутки в течение 3 дней. При амебном поражении печени взрослым — 1,5 г/сут, детям — 30 мг/к/сут однократно или разделенные на несколько приемов в течение 5 дней. Лечение секнидазолом следует сочетать с удалением гноя из абсцесса.
органические заболевания ЦНС, повышенная чувствительность к секнидазолу, период беременности и кормления грудью, заболевания крови (в том числе в анамнезе).
тошнота, гастралгия, металлический привкус во рту, глоссит, стоматит, аллергические реакции, лейкопения, головокружение, нарушение координации, атаксия, парестезии, полинейропатия.
в период лечения необходимо избегать употребления алкоголя. Длительное лечение желательно проводить под контролем показателей исследования крови. Развитие атаксии, головокружения и любое другое ухудшение неврологического статуса больных требует прекращения лечения. Может иммобилизовать трепонемы и приводить к ложноположительному результату теста Нельсона.
аналогично дисульфираму вызывает непереносимость этанола. Усиливает действие непрямых антикоагулянтов. Не рекомендуется сочетать с недеполяризующими миорелаксантами (векурония бромид). При одновременном приеме с препаратами лития повышает его концентрацию в плазме крови. При сочетании с амоксициллином повышается активность в отношении Helicobacter pylori (амоксициллин подавляет развитие резистентности).