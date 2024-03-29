СЕКНИДАЗОЛ (SECNIDAZOLUM)

внутрь, запивая небольшим количеством жидкости. При уретрите, вагините, лямблиозе назначают в дозе 2 г однократно. При амебиазе кишечника взрослым — 2 г однократно, детям — 30 мг/кг массы тела однократно. При бессимптомном амебиазе (малая предцистная кишечная форма и цистная форма) взрослым — 2 г, детям — 30 мг/кг, 1 раз в сутки в течение 3 дней. При амебном поражении печени взрослым — 1,5 г/сут, детям — 30 мг/к/сут однократно или разделенные на несколько приемов в течение 5 дней. Лечение секнидазолом следует сочетать с удалением гноя из абсцесса.