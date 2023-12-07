СУЛЬФАСАЛАЗИН (SULFASALAZINUM) Действующее вещество
RTECS: салициловая кислота, 5-((p-(2-пиридилсульфамоил)фенил)азо)-.
противовоспалительное средство, применяемое преимущественно при заболеваниях кишечника. По химическому составу сульфаcалазин представляет собой азосоединение салициловой кислоты с сульфапиридином. Его отличительная особенность — сродство к соединительной ткани, в которой он распадается на 5-аминосалициловую кислоту и сульфапиридин, обладающие противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона; острые воспалительные процессы внекишечной локализации различного генеза.
для взрослых дозу подбирают в зависимости от тяжести заболевания и переносимости сульфаcалазина.
При тяжелом течении заболений кишечника назначают по 1–2 г 4 раза в сутки в комбинации со стероидами в виде составной части интенсивного режима лечения. Перерыв между приемами (ночью) не должен превышать 8 ч. При достижении ремиссии назначают в поддерживающей дозе — 2 г/сут.
Детям при обострении назначают из расчета 40–60 мг/кг массы тела в сутки, для поддерживающего лечения — 20–30 мг/кг/сут.
повышенная чувствительность к сульфаниламидам или салицилатам, возраст до 2 лет.
поскольку сульфаcалазин метаболизируется до 5-аминосалициловой кислоты и сульфапиридина, возможны побочные эффекты, характерные для сульфаниламидов и салицилатов. Часто отмечаются тошнота, головная боль, кожная сыпь, анорексия, повышение температуры тела. Есть сообщения о гемолитической анемии, метгемоглобинемии, гипопротромбинемии, мегалобластной анемии, тромбоцитопении. Возможны различные аллергические реакции — генерализованные кожные высыпания, эксфолиативный дерматит, эпидермальный некролиз, крапивница, фотосенсибилизация, анафилаксия, сывороточная болезнь, лекарственная лихорадка, отек конъюнктивы и склер, артралгия, аллергический миокардит, узелковый полиартрит, феномен красной волчанки и осложнения со стороны легких с одышкой, повышением температуры тела, кашлем, образованием эозинофильных инфильтратов в легких. Иногда отмечаются стоматит, паротит, панкреатит, гепатит, головокружение, судороги, атаксия, бессонница, подавленное настроение и галлюцинации, обратимая олигоспермия, нарушение функции почек (кристаллурия, гематурия, протеинурия и нефротический синдром).
перед лечением и ежемесячно в течение первых 3 мес лечения следует проводить развернутый анализ крови и функциональные печеночные пробы.
Необходимо соблюдать осторожность при назначении сульфаcалазина пациентам, имеющим указания в анамнезе на аллергические реакции, болезни печени или почек. При дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы повышается риск развития гемолитической анемии. При порфирии возможно обострение течения заболевания.
Не выявлено отрицательного воздействия сульфаcалазина на плод. Количество сульфаcалазина, проникающего в грудное молоко, не представляет опасности для ребенка.
Выделяется почками и окрашивает мочу в интенсивный желто-оранжевый цвет.