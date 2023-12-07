СУЛЬФАСАЛАЗИН (SULFASALAZINUM)

для взрослых дозу подбирают в зависимости от тяжести заболевания и переносимости сульфаcалазина.

При тяжелом течении заболений кишечника назначают по 1–2 г 4 раза в сутки в комбинации со стероидами в виде составной части интенсивного режима лечения. Перерыв между приемами (ночью) не должен превышать 8 ч. При достижении ремиссии назначают в поддерживающей дозе — 2 г/сут.

Детям при обострении назначают из расчета 40–60 мг/кг массы тела в сутки, для поддерживающего лечения — 20–30 мг/кг/сут.