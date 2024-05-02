ПАКЛИТАКСЕЛ (PACLITAXELUM)

не допускать контакта неразбавленного концентрата с содержащим пластификатор поливинилхлоридом, из которого могут быть изготовлены устройства для переливания инфузионных р-ров. Чтобы свести к минимуму риск попадания в организм больного пластификатора (ди-[2-этилгексил]фталата), который может экстрагироваться из поливинилхлоридных контейнеров или инфузионных наборов, разбавленные р-ры паклитаксела следует готовить и хранить в контейнерах из стекла, полипропилена или полиолефинов и вводить через инфузионную систему с внутренней поверхностью из полиэтилена. В системе для вливания паклитаксела должен быть установлен мембранный фильтр с диаметром пор не более 0,22 мкм.

В случае развития тяжелых реакций гиперчувствительности введение паклитаксела следует немедленно прекратить и не назначать его повторно.

При применении паклитаксела показан регулярный контроль состава периферической крови, АД, ЧСС, ЭКГ, особенно на протяжении 1-го часа инфузии препарата. В случае развития у больного на фоне лечения препаратом нарушений проводимости миокарда при повторных введениях необходимо проводить непрерывный мониторинг ЭКГ.

При работе с паклитакселом необходимо соблюдать осторожность; медицинскому персоналу следует пользоваться защитными перчатками. В случае попадания р-ра паклитаксела на кожу или слизистые оболочки их следует немедленно промыть большим количеством проточной воды. При местном контакте с паклитакселом отмечают ощущение покалывания, жжения, а также гиперемию кожи; случайное вдыхание паров паклитаксела может вызывать одышку, боль в области груди, ощущение жжения в глазах, боль в горле и тошноту.