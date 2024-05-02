ПАКЛИТАКСЕЛ (PACLITAXELUM) Действующее вещество
противоопухолевый препарат растительного происхождения группы таксанов. Вызывает необратимую полимеризацию белков микротрубочек клеточной цитоплазмы, в результате чего нарушается динамическое равновесие процесса полимеризация — деполимеризация, обеспечивающего нормальное функционирование внутриклеточных структур в течение всего жизненного цикла клетки. Паклитаксел индуцирует образование и накопление аномальных сборок — пучков микротрубочек в интерфазе и многочисленных звезд микротрубочек во время митоза, что приводит к остановке жизненного цикла клетки в G2- или M-фазе.
После в/в введения паклитаксела концентрация его в плазме крови описывается двухфазной кривой. In vitro 89–98% паклитаксела связывается с белками крови. Метаболизм окончательно не изучен. Только 1,3–12,6% паклитаксела выводится с мочой; считают, что основное количество паклитаксела гидроксилируется в печени. T½ составляет от 3 до 52,7 ч. Средний объем распределения в равновесном состоянии варьирует от 198 до 688 л/м2. С повышением дозы при 3-часовой инфузии фармакокинетика паклитаксела приобретает нелинейный характер. При повышении дозы на 30% (со 135 до 175 мг/м2) значения Cmax и AUC увеличиваются соответственно на 75 и 81%. Не отмечено кумуляции паклитаксела при проведении повторных курсов лечения.
немелкоклеточный рак легкого у больных, которым не показано радикальное хирургическое лечение и/или лучевая терапия.
Распространенная форма карциномы яичника (в качестве монотерапии или в составе комбинированной противоопухолевой терапии): для первичной терапии рака яичника у больных с распространенной формой заболевания или с остаточной опухолью (более 1 см) после проведения хирургического лечения в сочетании с лечением цисплатином; для лечения рецидива рака яичника с метастазами при неэффективности стандартной терапии.
Метастазирующая карцинома молочной железы при неэффективности стандартной терапии.
обычно назначают в дозе 175 мг/м2 в виде 3-часовой инфузии 1 раз в 3 нед при условии, что количество тромбоцитов в периферической крови не менее 100 000 в 1 мм3, нейтрофильных гранулоцитов — не менее 1500 в 1 мм3; в противном случае очередной курс лечения проводят только после нормализации гематологических показателей. Если после предыдущего курса лечения у больного развилась тяжелая нейтропения (количество нейтрофильных гранулоцитов менее 500 в 1 мм3), продолжавшаяся 7 дней и более или сопровождавшаяся развитием инфекционных осложнений, а также тяжелая периферическая нейропатия, дозу паклитаксела при последующих введениях снижают на 20%.
Перед введением паклитаксела всем больным проводят премедикацию для предотвращения реакций гиперчувствительности. Премедикация включает введение ГКС (дексаметазон 20 мг или его эквивалент в/м или внутрь за 12 и 6 ч до инфузии), антигистаминных средств (дифенгидрамин 50 мг в/в струйно за 30 мин до инфузии), блокаторов Н2-рецепторов (циметидин 300 мг или ранитидин 50 мг в/в за 30 мин до инфузии).
повышенная чувствительность к паклитакселу, выраженная нейтропения (менее 1500 в 1 мм3), период беременности и кормления грудью.
миелосупрессия — выраженная нейтропения (27%), тромбоцитопения (6%), выраженная тромбоцитопения (1%), анемия (62%), тяжелая анемия (6%); аллергические реакции: кожная сыпь (14%), приливы (28%), отек Квинке, бронхоспазм, генерализованная крапивница (2%); артериальная гипотензия (22%), брадикардия (3%), AV-блокада, желудочковая тахикардия, тахикардия в сочетании с бигеминией (2%), периферические отеки (10%), крайне редко — инфаркт миокарда, застойная сердечная недостаточность (отмечалась при проведении комбинированной химиотерапии, в частности при использовании антрациклинов); периферическая нейропатия, проявляющаяся главным образом парестезиями (64%, причем у 4% больных симптомы при использовании препарата в рекомендуемых дозах носили тяжелый характер), редко — приступы типа grand mal и энцефалопатия, крайне редко — мышечная слабость, паралитический илеус, поражение зрительного нерва, нарушение полей зрения (светящиеся скотомы), особенно при передозировке (указанные эффекты обычно обратимы); обратимая алопеция (82%); артралгия и миалгия (54%, из них в 14% случаев в тяжелой форме); тошнота и рвота (44%), диарея (25%), анорексия (25%), мукозит (20%), запор (18%), явления кишечной непроходимости (4%), повышение активности АсАТ (18%), ЩФ (18%), гипербилирубинемия (4%), единичные случаи некроза печени и печеночной энцефалопатии с летальным исходом, нейтропенического и ишемического энтероколита и перфорации кишечника; поражение ногтей и единичные случаи дерматита, напоминающего лучевой; местные реакции: гиперемия, тромбофлебит в месте введения препарата (4%). Экстравазация при в/в введении может приводить к развитию отека, болезненности, эритемы, инфильтрации и целлюлита; может отмечаться окрашивание кожи. Паклитаксел является потенциальным мутагенным, эмбрио- и фетотоксическим агентом.
не допускать контакта неразбавленного концентрата с содержащим пластификатор поливинилхлоридом, из которого могут быть изготовлены устройства для переливания инфузионных р-ров. Чтобы свести к минимуму риск попадания в организм больного пластификатора (ди-[2-этилгексил]фталата), который может экстрагироваться из поливинилхлоридных контейнеров или инфузионных наборов, разбавленные р-ры паклитаксела следует готовить и хранить в контейнерах из стекла, полипропилена или полиолефинов и вводить через инфузионную систему с внутренней поверхностью из полиэтилена. В системе для вливания паклитаксела должен быть установлен мембранный фильтр с диаметром пор не более 0,22 мкм.
В случае развития тяжелых реакций гиперчувствительности введение паклитаксела следует немедленно прекратить и не назначать его повторно.
При применении паклитаксела показан регулярный контроль состава периферической крови, АД, ЧСС, ЭКГ, особенно на протяжении 1-го часа инфузии препарата. В случае развития у больного на фоне лечения препаратом нарушений проводимости миокарда при повторных введениях необходимо проводить непрерывный мониторинг ЭКГ.
При работе с паклитакселом необходимо соблюдать осторожность; медицинскому персоналу следует пользоваться защитными перчатками. В случае попадания р-ра паклитаксела на кожу или слизистые оболочки их следует немедленно промыть большим количеством проточной воды. При местном контакте с паклитакселом отмечают ощущение покалывания, жжения, а также гиперемию кожи; случайное вдыхание паров паклитаксела может вызывать одышку, боль в области груди, ощущение жжения в глазах, боль в горле и тошноту.
при сочетанном применении паклитаксела и цисплатина миелосупрессия более выражена в том случае, когда паклитаксел вводят после цисплатина (клиренс паклитаксела при этом снижается приблизительно на 33%). Кетоконазол может подавлять метаболизм паклитаксела. Концентрация доксорубицина и его активного метаболита доксорубицинола в плазме крови может значительно повышаться при применении вначале паклитаксела, а затем — доксорубицина.
может проявляться миелосупрессией, развитием периферических нейропатий и мукозитов. Специфического антидота нет.