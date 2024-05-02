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Активные вещества — “П”ПАКЛИТАКСЕЛ (PACLITAXELUM)

ПАКЛИТАКСЕЛ (PACLITAXELUM) Действующее вещество

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Найдено: 25 препаратов
Паклитаксел "Эбеве" концентрат для приготовления инфузионного раствора, 300 мг, флакон, 50 мл, № 1; Ebewe Pharma
Паклитаксел "Эбеве" Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 300 мг, флакон, 50 мл, № 1 Ebewe Pharma
В 82 аптеках
от 3745,39 грн
Цены в аптеках
Паклитаксел "Эбеве" концентрат для приготовления инфузионного раствора, 100 мг, флакон, 16.7 мл, № 1; Ebewe Pharma
Паклитаксел "Эбеве" Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 100 мг, флакон, 16.7 мл, № 1 Ebewe Pharma
В 32 аптеках
от 1319,76 грн
Цены в аптеках
Паклитаксел "Эбеве" концентрат для приготовления инфузионного раствора, 30 мг, флакон, 5 мл, № 1; Ebewe Pharma
Паклитаксел "Эбеве" Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 30 мг, флакон, 5 мл, № 1 Ebewe Pharma
В 26 аптеках
от 515,53 грн
Цены в аптеках
Паклитаксел Амакса концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Amaxa LTD
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Amaxa LTD
В 19 аптеках
от 2636,32 грн
Цены в аптеках
Паклитаксел Амакса концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1; Amaxa LTD
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Amaxa LTD
В 16 аптеках
от 879,70 грн
Цены в аптеках
Паклитаксел Амакса концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Amaxa Pharma LTD
Паклитаксел Амакса Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Amaxa Pharma LTD
В 11 аптеках
от 485,18 грн
Цены в аптеках
Паклитаксел Аккорд концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; undefined
Паклитаксел Аккорд Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1
В 1 аптеке
от 5256,13 грн
Цены в аптеках
Неотаксел концентрат для раствора для инфузий, 30 мг, флакон, 5 мл, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Неотаксел Концентрат для раствора для инфузий, 30 мг, флакон, 5 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
Нет в наличии
Неотаксел концентрат для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, 16.67 мл, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Неотаксел Концентрат для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, 16.67 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
Нет в наличии
Неотаксел концентрат для раствора для инфузий, 150 мг, флакон, 25 мл, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Неотаксел Концентрат для раствора для инфузий, 150 мг, флакон, 25 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
Нет в наличии
Неотаксел концентрат для раствора для инфузий, 210 мг, флакон, 35 мл, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Неотаксел Концентрат для раствора для инфузий, 210 мг, флакон, 35 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
Нет в наличии
Неотаксел концентрат для раствора для инфузий, 250 мг, флакон, 41.7 мл, № 1; Мили Хелскере Лимитед
Неотаксел Концентрат для раствора для инфузий, 250 мг, флакон, 41.7 мл, № 1 Мили Хелскере Лимитед
Нет в наличии
Паклимедак концентрат для раствора для инфузий, 30 мг, флакон, 5 мл, № 1; Medac
Паклимедак Концентрат для раствора для инфузий, 30 мг, флакон, 5 мл, № 1 Medac
Нет в наличии
Паклимедак концентрат для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, 16.7 мл, № 1; Medac
Паклимедак Концентрат для раствора для инфузий, 100 мг, флакон, 16.7 мл, № 1 Medac
Нет в наличии
Паклимедак концентрат для раствора для инфузий, 300 мг, флакон, 50 мл, № 1; Medac
Паклимедак Концентрат для раствора для инфузий, 300 мг, флакон, 50 мл, № 1 Medac
Нет в наличии
Паклитаксел-Виста концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Паклитаксел-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Нет в наличии
Паклитаксел-Виста концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Паклитаксел-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Нет в наличии
Паклитаксел-Виста концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1; Mistral Capital Management
Паклитаксел-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 25 мл, № 1 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Паклитаксел-Виста концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 43.33 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Паклитаксел-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 43.33 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Нет в наличии
Паклитаксел-Виста концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Паклитаксел-Виста Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
Нет в наличии
Паклитеро® концентрат для раствора для инфузий, 300 мг, флакон, 50 мл, № 1; Hetero Labs
Паклитеро® Концентрат для раствора для инфузий, 300 мг, флакон, 50 мл, № 1 Hetero Labs
Нет в наличии
Паклитаксел Аккорд концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1; Accord Healthcare Polska
Паклитаксел Аккорд Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, № 1 Accord Healthcare Polska
Нет в наличии
Пакливиста концентрат для раствора для инфузий, 300 мг, флакон, 50 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1; Mistral Capital Management
Пакливиста Концентрат для раствора для инфузий, 300 мг, флакон, 50 мл, в картонной коробке, в карт. коробке, № 1 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Паклитаксел-МБ концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, лоток из картона с перегородками, лоток из картона с перегород., № 25; M. Biotech Ltd.
Паклитаксел-МБ Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 5 мл, лоток из картона с перегородками, лоток из картона с перегород., № 25 M. Biotech Ltd.
Нет в наличии
Паклитаксел-МБ концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, лоток из картона с перегородками, лоток из картона с перегород., № 16; undefined
Паклитаксел-МБ Концентрат для раствора для инфузий, 6 мг/мл, флакон, 16.7 мл, лоток из картона с перегородками, лоток из картона с перегород., № 16
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций, концентрат для инъекций, концентрат для приготовления инфузионного р-ра.
ПАКЛИТАКСЕЛ (PACLITAXELUM)
CAS №: 33069-62-4 C47H51NO14
USPDDN: (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-додекагидро-4,6,9,11,12,12b-гексагидрокси-4a,8,13,13-тетраметил-7,11-метано-5H-циклодека(3,4)бенз(1,2-b)оксет-5-он 6,12b-диацетат, 12-бензоат, 9-иловый эфир с (2R,3S)-N-бензоил-3-фенилизосерином.
Форма выпуска: р-р для инъекций, концентрат для инъекций, концентрат для приготовления инфузионного р-ра.

противоопухолевый препарат растительного происхождения группы таксанов. Вызывает необратимую полимеризацию белков микротрубочек клеточной цитоплазмы, в результате чего нарушается динамическое равновесие процесса полимеризация — деполимеризация, обеспечивающего нормальное функционирование внутриклеточных структур в течение всего жизненного цикла клетки. Паклитаксел индуцирует образование и накопление аномальных сборок — пучков микротрубочек в интерфазе и многочисленных звезд микротрубочек во время митоза, что приводит к остановке жизненного цикла клетки в G2- или M-фазе.
После в/в введения паклитаксела концентрация его в плазме крови описывается двухфазной кривой. In vitro 89–98% паклитаксела связывается с белками крови. Метаболизм окончательно не изучен. Только 1,3–12,6% паклитаксела выводится с мочой; считают, что основное количество паклитаксела гидроксилируется в печени. T½ составляет от 3 до 52,7 ч. Средний объем распределения в равновесном состоянии варьирует от 198 до 688 л/м2. С повышением дозы при 3-часовой инфузии фармакокинетика паклитаксела приобретает нелинейный характер. При повышении дозы на 30% (со 135 до 175 мг/м2) значения Cmax и AUC увеличиваются соответственно на 75 и 81%. Не отмечено кумуляции паклитаксела при проведении повторных курсов лечения.

немелкоклеточный рак легкого у больных, которым не показано радикальное хирургическое лечение и/или лучевая терапия.
Распространенная форма карциномы яичника (в качестве монотерапии или в составе комбинированной противоопухолевой терапии): для первичной терапии рака яичника у больных с распространенной формой заболевания или с остаточной опухолью (более 1 см) после проведения хирургического лечения в сочетании с лечением цисплатином; для лечения рецидива рака яичника с метастазами при неэффективности стандартной терапии.
Метастазирующая карцинома молочной железы при неэффективности стандартной терапии.

обычно назначают в дозе 175 мг/м2 в виде 3-часовой инфузии 1 раз в 3 нед при условии, что количество тромбоцитов в периферической крови не менее 100 000 в 1 мм3, нейтрофильных гранулоцитов — не менее 1500 в 1 мм3; в противном случае очередной курс лечения проводят только после нормализации гематологических показателей. Если после предыдущего курса лечения у больного развилась тяжелая нейтропения (количество нейтрофильных гранулоцитов менее 500 в 1 мм3), продолжавшаяся 7 дней и более или сопровождавшаяся развитием инфекционных осложнений, а также тяжелая периферическая нейропатия, дозу паклитаксела при последующих введениях снижают на 20%.
Перед введением паклитаксела всем больным проводят премедикацию для предотвращения реакций гиперчувствительности. Премедикация включает введение ГКС (дексаметазон 20 мг или его эквивалент в/м или внутрь за 12 и 6 ч до инфузии), антигистаминных средств (дифенгидрамин 50 мг в/в струйно за 30 мин до инфузии), блокаторов Н2-рецепторов (циметидин 300 мг или ранитидин 50 мг в/в за 30 мин до инфузии).

повышенная чувствительность к паклитакселу, выраженная нейтропения (менее 1500 в 1 мм3), период беременности и кормления грудью.

миелосупрессия — выраженная нейтропения (27%), тромбоцитопения (6%), выраженная тромбоцитопения (1%), анемия (62%), тяжелая анемия (6%); аллергические реакции: кожная сыпь (14%), приливы (28%), отек Квинке, бронхоспазм, генерализованная крапивница (2%); артериальная гипотензия (22%), брадикардия (3%), AV-блокада, желудочковая тахикардия, тахикардия в сочетании с бигеминией (2%), периферические отеки (10%), крайне редко — инфаркт миокарда, застойная сердечная недостаточность (отмечалась при проведении комбинированной химиотерапии, в частности при использовании антрациклинов); периферическая нейропатия, проявляющаяся главным образом парестезиями (64%, причем у 4% больных симптомы при использовании препарата в рекомендуемых дозах носили тяжелый характер), редко — приступы типа grand mal и энцефалопатия, крайне редко — мышечная слабость, паралитический илеус, поражение зрительного нерва, нарушение полей зрения (светящиеся скотомы), особенно при передозировке (указанные эффекты обычно обратимы); обратимая алопеция (82%); артралгия и миалгия (54%, из них в 14% случаев в тяжелой форме); тошнота и рвота (44%), диарея (25%), анорексия (25%), мукозит (20%), запор (18%), явления кишечной непроходимости (4%), повышение активности АсАТ (18%), ЩФ (18%), гипербилирубинемия (4%), единичные случаи некроза печени и печеночной энцефалопатии с летальным исходом, нейтропенического и ишемического энтероколита и перфорации кишечника; поражение ногтей и единичные случаи дерматита, напоминающего лучевой; местные реакции: гиперемия, тромбофлебит в месте введения препарата (4%). Экстравазация при в/в введении может приводить к развитию отека, болезненности, эритемы, инфильтрации и целлюлита; может отмечаться окрашивание кожи. Паклитаксел является потенциальным мутагенным, эмбрио- и фетотоксическим агентом.

не допускать контакта неразбавленного концентрата с содержащим пластификатор поливинилхлоридом, из которого могут быть изготовлены устройства для переливания инфузионных р-ров. Чтобы свести к минимуму риск попадания в организм больного пластификатора (ди-[2-этилгексил]фталата), который может экстрагироваться из поливинилхлоридных контейнеров или инфузионных наборов, разбавленные р-ры паклитаксела следует готовить и хранить в контейнерах из стекла, полипропилена или полиолефинов и вводить через инфузионную систему с внутренней поверхностью из полиэтилена. В системе для вливания паклитаксела должен быть установлен мембранный фильтр с диаметром пор не более 0,22 мкм.
В случае развития тяжелых реакций гиперчувствительности введение паклитаксела следует немедленно прекратить и не назначать его повторно.
При применении паклитаксела показан регулярный контроль состава периферической крови, АД, ЧСС, ЭКГ, особенно на протяжении 1-го часа инфузии препарата. В случае развития у больного на фоне лечения препаратом нарушений проводимости миокарда при повторных введениях необходимо проводить непрерывный мониторинг ЭКГ.
При работе с паклитакселом необходимо соблюдать осторожность; медицинскому персоналу следует пользоваться защитными перчатками. В случае попадания р-ра паклитаксела на кожу или слизистые оболочки их следует немедленно промыть большим количеством проточной воды. При местном контакте с паклитакселом отмечают ощущение покалывания, жжения, а также гиперемию кожи; случайное вдыхание паров паклитаксела может вызывать одышку, боль в области груди, ощущение жжения в глазах, боль в горле и тошноту.

при сочетанном применении паклитаксела и цисплатина миелосупрессия более выражена в том случае, когда паклитаксел вводят после цисплатина (клиренс паклитаксела при этом снижается приблизительно на 33%). Кетоконазол может подавлять метаболизм паклитаксела. Концентрация доксорубицина и его активного метаболита доксорубицинола в плазме крови может значительно повышаться при применении вначале паклитаксела, а затем — доксорубицина.

может проявляться миелосупрессией, развитием периферических нейропатий и мукозитов. Специфического антидота нет.