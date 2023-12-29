пептидные препараты, полученные из церебральных тканей свиней и крупного рогатого скота, оказывают положительное влияние на высшую нервную деятельность. Усиливают продукцию энергии и синтез белка в нейронах, активируют процессы возбуждения и межнейронного взаимодействия. Содействуют восстановлению структуры миелиновых оболочек, нормализуют тонус церебральных сосудов и кровоток в головном мозге. Указанные свойства поддерживают процессы восстановления функций ЦНС, приводят к ноотропному эффекту, нормализации памяти и эмоционального фона, увеличивают адаптационный потенциал, улучшая результаты реабилитации пациентов с заболеваниями неврологического профиля.