НЕЙРОПЕПТИДЫ* (NEUROPEPTIDES*) Действующее вещество
пептидные препараты, полученные из церебральных тканей свиней и крупного рогатого скота, оказывают положительное влияние на высшую нервную деятельность. Усиливают продукцию энергии и синтез белка в нейронах, активируют процессы возбуждения и межнейронного взаимодействия. Содействуют восстановлению структуры миелиновых оболочек, нормализуют тонус церебральных сосудов и кровоток в головном мозге. Указанные свойства поддерживают процессы восстановления функций ЦНС, приводят к ноотропному эффекту, нормализации памяти и эмоционального фона, увеличивают адаптационный потенциал, улучшая результаты реабилитации пациентов с заболеваниями неврологического профиля.
церебральная патология органического посттравматического, обменного или нейродегенеративного происхождения. Нейропептиды, полученные из мозга крупного рогатого скота, также применяют при поражении сетчатки, зрительного нерва, глаукоме, выраженной миопии.
для парентерального введения повторными курсами.
индивидуальная гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства; эпилепсия; почечная недостаточность тяжелой степени; беременность и кормление грудью.
возможно развитие реакций повышенной чувствительности, анафилактического шока, отека Квинке.
Также могут возникнуть лихорадка; анорексия, нервное возбуждение, депрессивное состояние, апатия, истощение; вертиго, тремор, цефалгия, сонливость в дневное время; генерализованные тонико-клонические приступы, конвульсии; АГ, снижение АД, пальпитация, повышение ЧСС, нарушение сердечного ритма, кардиалгия; повышенная вентиляция легких, диспноэ, торакалгия; диспепсические проявления, диарея, запор, тошнота, рвота; ощущение жара, гипергидроз, зуд, экзантема, крапивница, гиперемия кожи; дорсалгия, цервикалгия, боли в конечностях; генерализованная утомляемость, ОРВИ-подобная симптоматика; гиперемия и ощущение жжения или воспалительные реакции в месте инъекции.
совместное применение с антидепрессантами средствами, ингибиторами МАО может усилить их эффекты.
не установлено.