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Список производителейННИР

Производитель: НИР

ООО "НИР"
02160, Киев, Харьковское шоссе, 50
+380445597030
+380442968476
www.nir.com.ua
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Найдено: 4 препарата
Инфламафертин раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; НИР
Инфламафертин Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 НИР
В 26 аптеках
от 4225,43 грн
Цены в аптеках
Пропес® раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; НИР
Пропес® Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 НИР
В 14 аптеках
от 6108,63 грн
Цены в аптеках
Цереброкурин® раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 0.5 мл, № 5; НИР
Цереброкурин® Раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 0.5 мл, № 5 НИР
В 28 аптеках
от 2950,00 грн
Цены в аптеках
Цереброкурин® раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; НИР
Цереброкурин® Раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 НИР
В 40 аптеках
от 13900,00 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
02160, Киев, Харьковское шоссе, 50
+380445597030
+380442968476
www.nir.com.ua
Найдено: 4 препарата
Инфламафертин раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; НИР
Инфламафертин Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 НИР
В 26 аптеках
от 4225,43 грн
Цены в аптеках
Пропес® раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; НИР
Пропес® Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 НИР
В 14 аптеках
от 6108,63 грн
Цены в аптеках
Цереброкурин® раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 0.5 мл, № 5; НИР
Цереброкурин® Раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 0.5 мл, № 5 НИР
В 28 аптеках
от 2950,00 грн
Цены в аптеках
Цереброкурин® раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; НИР
Цереброкурин® Раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 НИР
В 40 аптеках
от 13900,00 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції