точный механизм противоэпилептического действия лакосамида не установлен. В электрофизиологических исследованиях in vitro выявлено, что лакосамид селективно усиливает медленную инактивацию потенциалзависимых натриевых каналов, что приводит к стабилизации гипервозбудимых мембран нейронов.

Лакосамид быстро и полностью всасывается после приема внутрь. Биодоступность лакосамида в таблетках составляет около 100%. После приема внутрь концентрация лакосамида в плазме крови быстро повышается, C max достигается через 0,5–4 ч. Таблетки и сироп для перорального применения биоэквивалентны. Пища не влияет на скорость и степень всасывания.

После в/в введения C max достигается в конце инфузии. Концентрация в плазме крови повышается пропорционально дозе после перорального приема (100–800 мг) и в/в введения (50–300 мг).

Объем распределения составляет около 0,6 л/кг массы тела, степень связывания с белками плазмы крови — <15%.

95% дозы выделяется почками в неизмененном виде (≈40% дозы) и в виде метаболитов (О-десметиловый метаболит — <30%). Доля полярной фракции в моче (вероятно, производные серина) составляла ≈20%, однако ее определяли в плазме крови только в незначительном количестве (0–2%) у некоторых пациентов. Количество других метаболитов, выявленных в моче, составляет 0,5–2%.

Концентрация О-десметилового метаболита в плазме крови составляет около 15% концентрации лакосамида. Этот метаболит не обладает фармакологической активностью.

Лакосамид выводится путем почечной экскреции и биотрансформации. После перорального приема радиоактивно меченого лакосамида ≈95% радиоактивности выявлено в моче и <0,5% — в кале. T ½ составляет ≈13 ч. Фармакокинетика пропорциональна дозе, не изменяется со временем и характеризуется низкой меж- и интраиндивидуальной вариабельностью. При применении 2 раза в сутки равновесные концентрации в плазме крови достигаются на протяжении 3 дней. Кумуляция сопровождается повышением концентрации в плазме крови приблизительно в 2 раза.

Пол не оказывает клинически значимого влияния на концентрацию лакосамида в плазме крови.

Значение AUC для лакосамида увеличивалось приблизительно на 30% у пациентов с нарушением функции почек легкой и средней степени и на 60% — у лиц с тяжелым нарушением функции почек и у пациентов с заболеваниями почек в терминальной стадии, которым требуется гемодиализ. Однако эти заболевания не влияют на C max . Лакосамид эффективно выводится из плазмы крови при проведении гемодиализа. Через 4 ч гемодиализа AUC лакосамида снижается на ≈50%. Поэтому после проведения гемодиализ рекомендовано повысить дозу препарата. Влияние О-десметилового метаболита увеличивается в несколько раз у пациентов со средним и тяжелым нарушением функции почек. Если гемодиализ у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности не проводился, эти значения беспрерывно увеличивались, о чем свидетельствуют анализы, выполняемые на протяжении 24 ч. Неизвестно, может ли увеличение влияния метаболита препарата у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности вызвать возникновение побочных реакций, однако не выявлено никакой фармакологической активности этого метаболита.

У лиц с нарушением функции печени средней степени (класс B по шкале Чайлда — Пью) выявлено повышение концентрации лакосамида (на ≈50% выше AUC norm ). Повышенное влияние препарата частично вызвано снижением функции почек у участников исследования. Снижение непочечного клиренса у пациентов, участвовавших в исследовании, вызвало увеличение значений AUC лакосамида на 20%. Фармакокинетику лакосамида у лиц с тяжелыми нарушениями функции печени не изучали.

Лица пожилого возраста (старше 65 лет). Дозу препарата необходимо снижать только в случае ухудшения функции почек.