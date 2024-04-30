назначают только взрослым.

При проведении монотерапии (в случае неэффективности лечения с использованием флуороурацила) доза иринотекана составляет 350 мг/м2. Вводят путем в/в инфузии в течение 30–90 мин с интервалом 3 нед.

При применении иринотекана в комбинации с флуороурацилом и фолиевой кислотой у пациентов, ранее не получавших химиотерапии, безопасность и эффективность лечения изучены для следующих схем дозирования:

схема еженедельного применения иринотекана и флуороурацила с фолиевой кислотой. Доза иринотекана составляет 80 мг/м2 поверхности тела. Иринотекан вводят путем в/в инфузии в течение 30–90 мин, затем вводят фолиевую кислоту в дозе 500 мг/м2 (длительность инфузии — 2 ч) и флуороурацил в дозе 2300 мг/м2 (длительность инфузии — 24 ч). Введение данной комбинации называется лечебным циклом. Курс лечения — 6 нед. Интервал между циклами — 1 нед;

схема применения иринотекана и флуороурацила с фолиевой кислотой с интервалом 2 нед. Рекомендованная доза иринотекана составляет 180 мг/м2. Иринотекан вводят путем в/в инфузии длительностью 30–90 мин, затем вводят фолиевую кислоту в дозе 200 мг/м2 (длительность инфузии — 2 ч) и флуороурацил (в дозе 400 мг/м2 в/в болюсно, а затем в дозе 600 мг/м2 путем инфузии в течение 22 ч). На следующий день фолиевую кислоту и флуороурацил вводят по такой же схеме, как и в первый день.

Регулирование дозы. Пациентам, у которых выявлены асимптоматическая нейтропения (<500 клеток в 1 мм3), лихорадка или диагностирована инфекция на фоне нейтропении (температура тела 38 °C и количество клеток <1000 в 1 мм3) или выраженная диарея, доза иринотекана в следующем цикле терапии должна быть снижена с 350 мг/м2 до 300 мг/м2. Если при применении иринотекана в дозе 300 мг/м2 у пациента сохраняются указанные симптомы, то в следующем цикле доза должна быть снижена с 300 мг/м2 до 250 мг/м2. При проведении комбинированного лечения проводят соответствующее снижение дозы флуороурацила и фолиевой кислоты.

Иринотекан не следует назначать пациентам с нейтропенией (количество нейтрофильных гранулоцитов в периферической крови <1500 в 1 мм3). Иринотекан можно назначать только после устранения нейтропении или таких побочных явлений, как тошнота, рвота, особенно диарея.

Лечение следует продолжать до того момента, пока с помощью объективных методов контроля не будет доказано прогрессирование заболевания или до развития симптомов повышенной токсичности.