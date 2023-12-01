Активные вещества — “Ж”ЖЕЛЕЗА ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКС* (IRON COMPLEX DEXTRAN*) ЖЕЛЕЗА ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКС* (IRON COMPLEX DEXTRAN*) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 3 препарата Плитка Список Феррум Лек Раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 2 мл, № 5 Sandoz В 725 аптеках от 972,47 грн Цены в аптеках Ферумбо Сироп, 50 мг/5 мл, банка, 100 мл, с дозирующим устройством в пачке, с дозир. устройством в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" В 309 аптеках от 46,00 грн Цены в аптеках Ферролек-Здоровье Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробках, в коробках, № 5 Здоровье Группа компаний В 190 аптеках от 177,80 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ЖЕЛЕЗА ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКС*