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Активные вещества — “Ж”ЖЕЛЕЗА ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКС* (IRON COMPLEX DEXTRAN*)

ЖЕЛЕЗА ДЕКСТРАНОВОГО КОМПЛЕКС* (IRON COMPLEX DEXTRAN*) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Феррум Лек раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 2 мл, № 5; Sandoz
Феррум Лек Раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 2 мл, № 5 Sandoz
В 725 аптеках
от 972,47 грн
Цены в аптеках
Ферумбо сироп, 50 мг/5 мл, банка, 100 мл, с дозирующим устройством в пачке, с дозир. устройством в пачке, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ферумбо Сироп, 50 мг/5 мл, банка, 100 мл, с дозирующим устройством в пачке, с дозир. устройством в пачке, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 309 аптеках
от 46,00 грн
Цены в аптеках
Ферролек-Здоровье раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробках, в коробках, № 5; Здоровье Группа компаний
Ферролек-Здоровье Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в коробках, в коробках, № 5 Здоровье Группа компаний
В 190 аптеках
от 177,80 грн
Цены в аптеках