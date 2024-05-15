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Алдара крем 5 % саше 250 мг, №12 - Днепр (Днепропетровск) (161618) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1825,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), саше (9)
2015,23
Экономия: -199,73 грн
1815,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1774,99
Экономия: -49,02 грн
1725,97 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1825,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1825,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1825,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1825,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1825,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1825,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), саше (8)
1996,04
Экономия: -186,87 грн
1809,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: крем (8)
1899,71
Экономия: -93,97 грн
1805,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (2)
1912,80
Экономия: -124,80 грн
1788,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
1991,43
Экономия: -119,43 грн
1872,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
1744,99
Экономия: -19,02 грн
1725,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1), саше (1)
1931,13
Экономия: -96,33 грн
1834,80 грн