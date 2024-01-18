ИНОЗИН (INOSINUM) Действующее вещество
инозин относится к группе лекарственных средств — анаболических веществ, стимулирующих метаболические процессы. Пуриновый нуклеозид, предшественник АТФ. Стимулирует синтез нуклеотидов, усиливает активность некоторых энзимов цикла Кребса. Может проникать в клетки, повышая энергетический уровень миокарда, оказывая положительное действие на процессы обмена в нем; улучшает коронарное кровообращение.
инозин — ИБС (в комплексном лечении), постинфарктный период, нарушения сердечного ритма, обусловленные применением сердечных гликозидов, дистрофия миокарда. Применение инозина также показано при урокопропорфирии, гепатите, циррозе печени. Улучшает функцию органа зрения при открытоугольной форме глаукомы с нормализованным в результате лечения внутриглазным давлением.
Инозин пранобекс — вирусные инфекции у пациентов с нормальным иммунным статусом и при иммунодефицитных состояниях, в том числе заболевания, вызванные вирусами Herpes simplex 1-го и 2-го типа, кори, паротита, вирусами Эпштейна — Барр и цитомегаловирусами, Varicella zoster; вирусный бронхит, вирусный гепатит; заболевания, вызванные вирусом папилломы человека; подострый склерозирующий панэнцефалит; хронические инфекционные заболевания мочевыделительной и дыхательной систем; стрессовые ситуации; послеоперационный период и период реконвалесценции после тяжелых заболеваний; пожилой возраст; лучевая терапия.
инозин — внутрь до еды или в/в медленно, струйно или капельно. Вначале вводят 200 мг (10 мл 2% р-ра) 1 раз в сутки, в дальнейшем при хорошей переносимости — до 400 мг (20 мл 2% р-ра) 1–2 раза в сутки. Скорость введения — 40–60 капель в 1 мин. Курс лечения — 10–15 дней. При остром нарушении ритма сердца струйное введение в разовой дозе 200–400 мг (10–20 мл 2% р-ра). При в/в капельном введении 2% р-р инозина разводят в 5% р-ре глюкозы или изотоническом р-ре натрия хлорида (до 250 мл).
Суточная доза при приеме внутрь — 0,6–2,4 г. В первые дни лечения суточная доза равна 0,6–0,8 г (по 0,2 г 3–4 раза в сутки). В случае хорошей переносимости эту дозу повышают на протяжении 2–3 дней от 1,2 г (по 0,4 г 3 раза в сутки) до 2,4 г. Продолжительность курса — от 4 нед до 1,5–3 мес.
При урокопропорфирии суточная доза составляет 0,8 г (по 0,2 г 4 раза в сутки). Принимают ежедневно в течение 1–3 мес.
Инозин пранобекс — взрослым обычно назначают в дозе 50 мг на 1 кг массы тела в 3–4 приема; детям — 50–100 мг/кг в 3–4 приема. Средняя продолжительность лечения 5–8 дней, в тяжелых случаях — до 15 дней.
При опоясывающем лишае (Неrреs zoster) назначают по 1 г 3–4 раза в сутки в течение 10 дней.
При генитальном герпесе — по 1 г 3 раза в сутки в течение 5–6 дней (острая фаза) в комбинации с местным лечением, в дальнейшем по 1 таблетке 2 раза в сутки до 6 мес, в зависимости от тяжести заболевания и частоты рецидивов.
При остроконечных кондиломах назначают по 1 г 3 раза в сутки в комбинации с местным лечением в течение 14–28 дней. При комбинации с криотерапией или СО2-лазерной терапией — по 1 г 3 раза в сутки в течение 5 дней; проводят 3 курса лечения с интервалом 1 мес.
При афтозном стоматите назначают по 1 г 4 раза в сутки в течение 6 дней (острая фаза), в дальнейшем по 1 г 3 раза в сутки 2 раза в неделю на протяжении 6 нед.
При хронических, рецидивирующих инфекциях мочевых и дыхательных путей у больных пожилого возраста назначают по 1 г 4 раза в сутки в течение 2–3 мес.
При хронических, рецидивирующих инфекционных заболеваниях у детей с ослабленной иммунной системой — 50–100 мг на 1 кг массы тела в сутки в 3–4 приема в течение 1–2 нед (с 1 года — по 0,5 г на 10 кг массы тела).
При вирусных гепатитах назначают по 1 г 3–4 раза в сутки в течение 2–3 нед, поддерживающая терапия — по 0,5 г 2 раза в сутки до 6 мес.
повышенная чувствительность к инозину; инозин пранобекс — подагра, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность, период беременности и кормления грудью.
инозин — возможна индивидуальная непереносимость, проявляющаяся зудом и гиперемией кожи. Редко — повышение концентрации мочевой кислоты в крови, возможно обострение подагры (при длительном применении).
Инозин пранобекс — в начале лечения могут отмечаться тошнота, рвота, диарея, головокружение, повышенная утомляемость, головная боль, редко — артралгия. Возможно временное незначительное повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови и в моче.
при длительном применении необходимо периодически контролировать уровень мочевой кислоты в плазме крови и в моче, функцию печени и почек, состав периферической крови.
не следует сочетать инозин пранобекс с иммунодепрессантами.