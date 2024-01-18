инозин — внутрь до еды или в/в медленно, струйно или капельно. Вначале вводят 200 мг (10 мл 2% р-ра) 1 раз в сутки, в дальнейшем при хорошей переносимости — до 400 мг (20 мл 2% р-ра) 1–2 раза в сутки. Скорость введения — 40–60 капель в 1 мин. Курс лечения — 10–15 дней. При остром нарушении ритма сердца струйное введение в разовой дозе 200–400 мг (10–20 мл 2% р-ра). При в/в капельном введении 2% р-р инозина разводят в 5% р-ре глюкозы или изотоническом р-ре натрия хлорида (до 250 мл).

Суточная доза при приеме внутрь — 0,6–2,4 г. В первые дни лечения суточная доза равна 0,6–0,8 г (по 0,2 г 3–4 раза в сутки). В случае хорошей переносимости эту дозу повышают на протяжении 2–3 дней от 1,2 г (по 0,4 г 3 раза в сутки) до 2,4 г. Продолжительность курса — от 4 нед до 1,5–3 мес.

При урокопропорфирии суточная доза составляет 0,8 г (по 0,2 г 4 раза в сутки). Принимают ежедневно в течение 1–3 мес.

Инозин пранобекс — взрослым обычно назначают в дозе 50 мг на 1 кг массы тела в 3–4 приема; детям — 50–100 мг/кг в 3–4 приема. Средняя продолжительность лечения 5–8 дней, в тяжелых случаях — до 15 дней.

При опоясывающем лишае (Неrреs zoster) назначают по 1 г 3–4 раза в сутки в течение 10 дней.

При генитальном герпесе — по 1 г 3 раза в сутки в течение 5–6 дней (острая фаза) в комбинации с местным лечением, в дальнейшем по 1 таблетке 2 раза в сутки до 6 мес, в зависимости от тяжести заболевания и частоты рецидивов.

При остроконечных кондиломах назначают по 1 г 3 раза в сутки в комбинации с местным лечением в течение 14–28 дней. При комбинации с криотерапией или СО 2 -лазерной терапией — по 1 г 3 раза в сутки в течение 5 дней; проводят 3 курса лечения с интервалом 1 мес.

При афтозном стоматите назначают по 1 г 4 раза в сутки в течение 6 дней (острая фаза), в дальнейшем по 1 г 3 раза в сутки 2 раза в неделю на протяжении 6 нед.

При хронических, рецидивирующих инфекциях мочевых и дыхательных путей у больных пожилого возраста назначают по 1 г 4 раза в сутки в течение 2–3 мес.

При хронических, рецидивирующих инфекционных заболеваниях у детей с ослабленной иммунной системой — 50–100 мг на 1 кг массы тела в сутки в 3–4 приема в течение 1–2 нед (с 1 года — по 0,5 г на 10 кг массы тела).

При вирусных гепатитах назначают по 1 г 3–4 раза в сутки в течение 2–3 нед, поддерживающая терапия — по 0,5 г 2 раза в сутки до 6 мес.