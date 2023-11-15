Все аптеки Украины
Активные вещества — “Г”ГИАЛУРОНИДАЗА (HYALURONIDASUM)

ГИАЛУРОНИДАЗА (HYALURONIDASUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 3 препарата
Лидаза-Биофарма порошок для раствора для инъекций, 64 ед, флакон, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Stada
Лидаза-Биофарма Порошок для раствора для инъекций, 64 ед, флакон, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Stada
В 580 аптеках
от 286,33 грн
Цены в аптеках
Лидаза-Биофарма порошок для раствора для инъекций, 64 ед, ампула, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10; Stada
Лидаза-Биофарма Порошок для раствора для инъекций, 64 ед, ампула, блистер в пачке, блистер в пачке, № 10 Stada
В 142 аптеках
от 298,50 грн
Цены в аптеках
Лидаза-Биолек лиофилизат для раствора, 64 ед, ампула, № 10; Биолик Фарма
Лидаза-Биолек Лиофилизат для раствора, 64 ед, ампула, № 10 Биолик Фарма
Нет в наличии
Форма выпуска: лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного р-ра.

гиалуронидаза — фермент, вызывающий распад гиалуроновой кислоты, основной формообразующей субстанции соединительной ткани. В результате гидролиза гиалуроновой кислоты до образования глюкозамина и глюкуроновой кислоты снижается ее вязкость и повышается проницаемость соединительной ткани.

контрактура суставов, рубцы после ожогов и операций, гематома, анкилозирующий спондилоартрит, кератит, рубцы роговицы, ретинопатия.

п/к вблизи места поражения или под рубцово-измененные ткани по 1 мл ежедневно или через день; 6–15 инъекций на курс. Перед использованием содержимое 1 флакона (64 усл. ед.) растворяют в 1 мл 0,5% р-ра прокаина.

злокачественные новообразования, туберкулез и другие инфекционные заболевания, воспалительные процессы.

возможны аллергические реакции.