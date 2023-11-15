п/к вблизи места поражения или под рубцово-измененные ткани по 1 мл ежедневно или через день; 6–15 инъекций на курс. Перед использованием содержимое 1 флакона (64 усл. ед.) растворяют в 1 мл 0,5% р-ра прокаина.