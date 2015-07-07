Киев
Производители на букву “Ф”
Фитолик
27 препаратов
27 препаратов
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Масло облепиховое
Масло флакон 200 мл №1
Фитолик
от
80,00
грн
в 76 аптеках
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Масло шиповниковое
Масло флакон 100 мл №1
Фитолик
от
54,88
грн
в 69 аптеках
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Масло облепиховое
Масло флакон 100 мл №1
Фитолик
от
49,98
грн
в 50 аптеках
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Масло из расторопши
Масло флакон 100 мл №1
Фитолик
от
47,80
грн
в 36 аптеках
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Масло облепиховое
Масло флакон 50 мл №1
Фитолик
от
42,00
грн
в 16 аптеках
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Масло тыквенное
Масло флакон 100 мл №1
Фитолик
от
63,70
грн
в 13 аптеках
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Масло облепиховое
Масло флакон 30 мл №1
Фитолик
от
50,23
грн
в 13 аптеках
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Мяты перечной листья
Листья пачка 40 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
от
32,50
грн
в 6 аптеках других городов
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Шалфея листья
Листья пачка 40 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
от
34,00
грн
в 3 аптеках других городов
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Ромашки цветки
Цветки пачка 40 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
от
37,00
грн
в 3 аптеках других городов
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Мать-и-мачехи листья
Листья пачка 40 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
от
49,96
грн
в 1 аптеке других городов
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Малины листья
Листья пачка 40 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
от
8,80
грн
в 1 аптеке других городов
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Чабреца трава
Трава пачка 40 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
от
23,00
грн
в 1 аптеке других городов
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Подорожника большого листья
Листья пачка 40 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
Нет в наличии
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Фиточай "Ключи Здоровья"
2 г фильтр-пакет "клубника" №20
Ключи Здоровья
Нет в наличии
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Масло облепиховое "Алтай" с бета-каротином
Масло флакон 30 мл №1
Фитолик
Нет в наличии
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Пустырника трава
Трава пачка 40 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
Нет в наличии
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Мелиссы трава
Трава пачка 40 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
Нет в наличии
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Фиточай "Иммуностимулирующий"
Фиточай пачка 50 г с внутренним пакетом №1
Фитолик
Нет в наличии
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Фиточай "Ключи Здоровья"
1,5 г фильтр-пакет "нефрин норма" №20
Ключи Здоровья
Нет в наличии
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