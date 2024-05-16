Арикстра® раствор для инъекций 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Харьков (81403) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
Первая аптека
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека 9-1-1
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Всего: шприц (7)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека низкие цены №1
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Всего: шприц (5)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всего: шприц (8)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Аптека 9-1-1
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Всего: шприц (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Аптека 9-1-1
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Всего: шприц (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Аптека низкие цены №1
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Всего: шприц (6)
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Харьков, ул. Бекетова, 21
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Класна аптека
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Всего: раствор для инъекций (8)
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Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1), шприц (3)
Закрыто Открывается в 05:00
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (4), шприц (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/2
Аптека
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Всего: упаковка (4), шприц (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), шприц (5)
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Не болей! семья аптек
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Всего: упаковка (1), шприц (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Аптека оптовых цен
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Всего: шприц (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Аптека оптовых цен
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Всего: шприц (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1), шприц (3)
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Днепр, просп. Героев, 23
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 4-А