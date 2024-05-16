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Арикстра® раствор для инъекций 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Харьков (81403) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
2695,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: шприц (7)
2840,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: шприц (5)
2736,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: шприц (8)
2662,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
2694,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: шприц (5)
2828,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: шприц (1)
2663,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
2288,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: шприц (6)
2698,80 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: раствор для инъекций (8)
2475,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: раствор для инъекций (3)
2696,97
Экономия: -236,47 грн
2460,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
Всего: упаковка (1), шприц (3)
2598,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/2
Всего: упаковка (4), шприц (5)
2682,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
Всего: упаковка (4), шприц (1)
2733,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1), шприц (5)
2700,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (1)
2714,58
Экономия: -279,98 грн
2434,60 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1), шприц (1)
2676,44
Экономия: -227,97 грн
2448,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
Всего: шприц (2)
2715,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: шприц (3)
2703,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1), шприц (3)
2734,00
Экономия: -299,40 грн
2434,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 4-А
Всего: упаковка (1)
2441,00 грн