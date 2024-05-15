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Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл в блистере в коробке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (294657) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
139,40
Экономия: -11,60 грн
127,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: раствор для инъекций (3)
89,99
Экономия: -12,15 грн
77,84 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
149,10
Экономия: -21,30 грн
127,80 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (4)
146,00
Экономия: -18,20 грн
127,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: ампула (9)
81,90
Экономия: -6,20 грн
75,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1), ампула (5)
82,70
Экономия: -7,00 грн
75,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (1)
142,10
Экономия: -14,30 грн
127,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1), ампула (2)
83,50
Экономия: -7,80 грн
75,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (12)
91,11
Экономия: -13,27 грн
77,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
88,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
95,49
Экономия: -17,65 грн
77,84 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
149,10
Экономия: -22,70 грн
126,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1), ампула (9)
148,90
Экономия: -21,10 грн
127,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: раствор для инъекций (9)
95,49
Экономия: -17,65 грн
77,84 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: раствор для инъекций (9)
90,94
Экономия: -13,10 грн
77,84 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (1)
140,70
Экономия: -12,90 грн
127,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1), ампула (7)
139,40
Экономия: -11,60 грн
127,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
95,49
Экономия: -17,65 грн
77,84 грн