Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Днепр (Днепропетровск) (5926) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Всего: раствор для инъекций (2)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
В других городах:
Не болей
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2), ампула (8)
Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Аптека копейка
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Всего: раствор для инъекций (8)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (2)
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2), ампула (5)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Аптека копейка
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Всего: раствор для инъекций (8)
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Не болей
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Всего: раствор для инъекций (2)
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1), ампула (7)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (2)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Аптека копейка
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Всего: раствор для инъекций (7)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1), ампула (1)
Открыто Закроется в 20:00
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Аптека копейка
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Всего: раствор для инъекций (9)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Аптека копейка
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Всего: раствор для инъекций (9)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (6)
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
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Всего: раствор для инъекций (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117