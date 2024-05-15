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Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Днепр (Днепропетровск) (5926) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: раствор для инъекций (2)
78,83
Экономия: -2,44 грн
76,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (2)
64,17
Экономия: -2,37 грн
61,80 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (2), ампула (8)
77,30
Экономия: -2,37 грн
74,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: раствор для инъекций (8)
88,69
Экономия: -5,69 грн
83,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: раствор для инъекций (2)
79,90
Экономия: -3,51 грн
76,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2), ампула (5)
78,68
Экономия: -2,31 грн
76,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: раствор для инъекций (8)
79,84
Экономия: -3,47 грн
76,37 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: раствор для инъекций (2)
81,73
Экономия: -4,72 грн
77,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (1)
79,29
Экономия: -2,91 грн
76,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1), ампула (7)
79,94
Экономия: -3,55 грн
76,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: раствор для инъекций (2)
79,59
Экономия: -4,66 грн
74,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: раствор для инъекций (7)
78,90
Экономия: -2,51 грн
76,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (4)
79,79
Экономия: -3,57 грн
76,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (1), ампула (1)
79,03
Экономия: -4,10 грн
74,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: раствор для инъекций (9)
79,11
Экономия: -2,72 грн
76,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
79,28
Экономия: -2,89 грн
76,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: раствор для инъекций (9)
79,35
Экономия: -2,96 грн
76,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: раствор для инъекций (6)
80,63
Экономия: -4,24 грн
76,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
95,29
Экономия: -11,26 грн
84,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: раствор для инъекций (1)
79,48
Экономия: -4,55 грн
74,93 грн