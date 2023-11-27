повышенная чувствительность к дексибупрофену, другим НПВП; применение у пациентов, у которых вещества с аналогичным механизмом действия являются причиной приступов БА, бронхоспазма, острого ринита, или вызывают рост полипов в носовой полости, крапивницу или ангионевротический отек; наличие в анамнезе кровотечений или перфораций в ЖКТ, связанных с применением НПВП; активная фаза язвенной болезни/желудочно-кишечного кровотечения, наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения/язвенной болезни(не менее двух подтвержденных фактов наличия язвенных поражений или кровотечения); болезнь Крона или неспецифический язвенный колит в активной фазе; цереброваскулярное кровотечение или другие кровотечения в активной фазе; нарушения кроветворения или свертывания крови; тяжелая печеночная недостаточность; тяжелая почечная недостаточность; тяжелая сердечная недостаточность.