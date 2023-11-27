ДЕКСИБУПРОФЕН (DEXIBUPROFENUM) Действующее вещество
дексибупрофен — фармакологически активный изомер рацемического ибупрофена, который относится к НПВП. Механизм действия связан с угнетением синтеза простагландинов. Препарат обладает жаропонижающим, анальгезирующим и противовоспалительным действием. Результаты сравнительных клинических исследований при лечении остеоартрита, дисменореи, боли (в т.ч., зубной) свидетельствуют, что дексибупрофен в дозе в 2 раза меньшей, чем у ибупрофена, обладает аналогичной эффективностью.
симптоматическая терапия боли слабой и умеренной интенсивности различного происхождения: зубной боли, боли в спине, суставах, мышцах, ревматической боли, дисменореи.
режим дозирования устанавливает врач индивидуально с учетом интенсивности болевого синдрома. Взрослым обычно назначают по 1-2 таблетки (200-400 мг дексибупрофена) 3 раза в сутки после еды. Рекомендуемая начальная доза составляет 200 мг дексибупрофена. Рекомендуемая суточная доза - 600-900 мг дексибупрофена, разделенная на 3 приема. Максимальная суточная доза - 1200 мг, максимальная разовая доза - 400 мг.
При дисменорее максимальная разовая доза - 300 мг, максимальная суточная - 900 мг. Желательно принимать во время еды.
Препарат предназначен для симптоматического купирования болевого синдрома, но если симптомы заболевания сохраняются дольше 3 суток, сопровождаются высокой температурой, головной болью или другими явлениями, необходимо уточнить диагноз и провести дополнительную коррекцию схемы лечения.
повышенная чувствительность к дексибупрофену, другим НПВП; применение у пациентов, у которых вещества с аналогичным механизмом действия являются причиной приступов БА, бронхоспазма, острого ринита, или вызывают рост полипов в носовой полости, крапивницу или ангионевротический отек; наличие в анамнезе кровотечений или перфораций в ЖКТ, связанных с применением НПВП; активная фаза язвенной болезни/желудочно-кишечного кровотечения, наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения/язвенной болезни(не менее двух подтвержденных фактов наличия язвенных поражений или кровотечения); болезнь Крона или неспецифический язвенный колит в активной фазе; цереброваскулярное кровотечение или другие кровотечения в активной фазе; нарушения кроветворения или свертывания крови; тяжелая печеночная недостаточность; тяжелая почечная недостаточность; тяжелая сердечная недостаточность.
некротизирующий фасцит, ангионевротический отек, анафилактические реакции, ринит, генерализованные реакции гиперчувствительности, в т.ч., бронхоспазм, БА, тахикардия, артериальная гипотензия, шок, лихорадка с наличием сыпи, болями в животе, головной болью, тошнотой, рвотой, увеличение времени свертывания крови, тромбоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, гемолитическая анемия, тревожность, психотические реакции, депрессия, раздражительность, галлюцинации, сонливость, головная боль, вертиго, головокружение, бессонница, беспокойство, дезориентация, спутанность сознания, возбуждение, асептический менингит, нарушение зрения (в т.ч., диплопия), обратимая токсическая амблиопия, шум в ушах, нарушение слуха, диспепсия, боль в животе, диарея, тошнота, рвота, желудочно-кишечные язвы и кровотечения, гастрит, язвенный стоматит, мелена, перфорации желудочно-кишечного тракта, метеоризм, запор, эзофагит, стриктуры пищевода, обострение дивертикулита, неспецифического геморрагического колита, язвенного колита, болезни Крона, интерстицииальний нефрит, нефротический синдром, почечная недостаточность.
одновременное применение дексибупрофена с антикоагулянтами, другими НПВП, препаратами лития, метотрексатом в дозе 15 мг/неделю и выше не рекомендуется;
одновременное применение дексибупрофена с аминогликозидами, такролимусом, сиролимусом, циклоспорином, антигипертензивными средствами, антитромбоцитарными препаратами, зидовудином, дигоксином, фенитоином, кортикостероидами, метотрексатом в дозе ниже 15 мг/неделю следует осуществлять с осторожностью.
риск развития симптомов появляется при применении дозы выше 40-50 мг/кг дексибупрофена).
Лечение: симптоматическая терапия, специфический антидот отсутствует. В случае передозировки следует принять активированный уголь и осуществить промывание желудка (только в течение часа после отравления). Форсированный диурез, гемодиализ, гемоперфузия вследствие высокой степени связывания дексибупрофена с белками крови неэффективны.